Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2022. február 1.)

Ignác

EUR: 355.44 Ft

CHF: 341.7 Ft

GBP: 425.4 Ft

USD: 316.3 Ft



OTP: 18300 Ft

MOL: 2750 Ft

RICHTER: 8340 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2022.02.02: Az éjszakai órákban felhő- és csapadékzóna halad keleti irányba: északkelet, kelet felé haladva nagyobb eséllyel számíthatunk havazásra, havas esőre, és átmeneti pár centiméteres friss hóréteg több helyen is kialakulhat. Hajnaltól északnyugat felől fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, a tartós csapadék legkésőbb a déli órákra mindenütt megszűnik, és napközben a felhőátvonulások mellett több-kevesebb napsütés valószínű szórványosan záporral, hózáporral. A Tiszántúlon és az északkeleti megyékben azonban még este is maradhatnak borult tájak. Az északnyugatira forduló szél a Tiszántúl és az északkeleti megyék kivételével megerősödik, a Dunántúlon és a Duna vonalában viharos széllökésekre is számítani kell. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -5 és +2 fok között alakul, de a szélvédett, eleinte kevésbé felhős keleti tájakon -7, -8 fok is lehet, majd hajnalban már enyhébb időre van kilátás. A kora délutáni órákban általában 5, 12, a keleti határvidéken és az északkeleti megyékben csupán -1, +4 fokot mérhetnek.

2022.02.03: A kezdeti általában gyengén felhős, napos időt követően a nap második felében nyugat felől vastagabb melegfronti felhőzet érkezik. Napközben inkább csak néhol fordulhat elő zápor, hózápor, majd estétől elsősorban az északi megyékben fordulhat elő gyenge vegyes halmazállapotú csapadék. Reggel, délelőtt a Dunántúlon többfelé erős lökések kísérik északnyugati, északi szelet, később ott is mérséklődik a légmozgás. A minimum-hőmérséklet többnyire -4 és +2 fok között várható, de a fagyzugos helyeken -7, -8 fok is lehet. A maximum általában 3 és 8 fok között valószínű, de az északkeleti tájakon egy-két fokkal hidegebb is lehet.

Összességében kedvezően alakul a levegőminőség. (2022.02.01. kedd éjfélig)

Mind a meleg-, mind a hidegfrontra érzékenyeket megterheli az időjárás. A fejfájás, migrén mellett a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, tartós álmosságérzés jelentkezhet emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. A szervezet görcskészsége erősödik, az ízületi fájdalmak, valamint a reumatikus panaszok is gyakrabban jelentkezhetnek. Ingerlékenyebbé is válhatunk. (2022.02.01)

