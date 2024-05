Itt a kormány bejelentése a sorkatonaság bevezetéséről: Gulyás Gergely üzent a NATO-nak is ×

A kormány áttekintette a háborús helyzetet, amely szerintük Ukrajna számára kedvezőtlenül alakul, és a sorozás a kárpátaljai kisebbséget is érintheti. Az Európai Unió Bíróságán több magyar eljárás is folyamatban van. Ezek közül a menekültügyi rendszer miatt hozott korábbi ítélet végrehajtásával kapcsolatban újabb elmarasztaló döntés és pénzbírság várható – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón.

Magyarország nem csatlakozik a Palesztin Államot elismerő országok közé

A kabinet szerint egy ilyen lépés csak eszkalálná a döntést, a tárgyalásokat sem segíti, így nem értenek egyet a palesztin állam elismerésével.

Napelemes pályázatok kifizetésé

Gulyás Gergely szerint az előző pályázatok lassú kifizetései nem befolyásolják a most indított Napenergia Plusz programot, amelyben már 50 milliárdnál jár a megítélt támogatási összeg.

A verőcei tragédia vizsgálatára várnak

A kormány egyelőre megvárja a hétvégi verőcei hajóbaleset körülményeinek vizsgálatát. Egyelőre nem látják úgy, hogy szükséges lenne a vízi közlekedésre vonatkozó szabályok módosítására, de ha a vizsgálat más következtetésre jut, a kabinet megteszi a szükséges lépéseket – jelentette ki a kancelláriaminiszter.

Sulyok-ügy

Szerdán a Demokratikus Koalíció azzal gyanúsította meg Sulyok Tamást, hogy a 2000-es években az akkor még ügyvédként dolgozó államfő zsebszerződéseket készített, hogy külföldiek tiltott magyarországi földszerzését segítse. Gulyás Gergely a kérdésekre a köztársasági elnök ellen felhozott zsebszerződési ügyre reagálva azt mondta, hogy a haszonbérleti és kölcsönszerződések kidolgozása jogilag támadhatatlan, a DK által bemutatott németnyelvű zsebszerződésnél nincs bizonyítva, hogy ahhoz köze lett volna Sulyok Tamásnak.

Uniós elnökségre készülés

Egy féléves EU-elnökség az unió alapvető irányultságát nem tudja kimozdítani, de ezzel meg kell próbálkozni. Bóka János közölte, hogy a magyar kormány semleges, tisztességes közvetítő kíván lenni – jelentette ki Gulyás Gergely.

EU tag lesz Ukrajna?

Mivel egyhangú döntésről van szó, nem befolyásolja, hogy melyik ország adja az EU-elnökségét – mondta Gulyás Gergely arra a kérdésre, hogy a magyar kormány megvétózza-e az Ukrajna EU-csatlakozásról szóló szerződés aláírását még a július 1-i magyar EU-s átvétel előtt.

Fico-merénylet

A szlovákiai miniszterelnök elleni merénylet kapcsán Gulyás Gergely szerint fontos levonni azt a következtetést, hogy a szólásszabadságnak is vannak határai, és a gyűlöletkeltés elfogadhatatlan. A kommentek világában teljesen általánossá vált a gyűlöletkeltés, amit minden híroldalnak kezelnie kell, és nem szabad teret adni neki.

Hackertámadás

Gulyás Gergely szerint téves azt állítani, hogy a külügy informatikai rendszerei kompromittálódtak; valójában csak hackertámadások érték a rendszert. Arra a kérdésre, hogy a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és szakértők szerint is helyreállíthatatlanul károsodott a rendszer, a miniszter elmondta, hogy ezek az állítások nem igazak, és nem kerültek ki minősített vagy bizalmas adatok az orosz titkosszolgálatok támadása miatt.

„Hackertámadások vannak és lesznek, erről minden ország csak akkor számol be, ha relevanciája van” – jelentette ki Gulyás Gergely.

Arra a kérdésre, hogy a magyar kormány tett-e diplomáciai lépéseket Oroszországgal szemben az ügy miatt, a miniszter azt válaszolta, hogy nem tud ilyenről. Megjegyezte, hogy számos ország támadja a kormányzati rendszereket világszerte.

Magyar beruházások

Vitályos Eszter kormányszóvivő felsorolta a megvalósult projekteket. Elsőként említette a Mol poliolüzemének múlt heti átadóját, majd a bölcsődefejlesztéseket, amelyekre közel 7 milliárd forint támogatást nyújtott a kormány.

Mintegy 2,7 milliárd forintot fordítottak közútfejlesztésekre, amelyeket most adtak át, míg kulturális projektekre 21 milliárd forintot költöttek hat különböző projekt keretében, beleértve a mélykúti szabadidős központot és a Nyíregyházi Állatkert jégvilágot bemutató kifutóját.

Emellett tájékoztatott arról is, hogy a Digitális Állampolgárság bevezetése is halad, és ehhez már egy közérthető tájékoztató anyagot is közzétettek.

Magyar perek az EUB-nál

Az Európai Unió Bíróságon több magyar érintettségű ügyet is tárgyalnak: például a menekültrendszer miatt hozott ítélet végrehajtását is vizsgálják, amelynél napi 6 millió forintos bírság kiszabására számít a kabinet – ismertette Gulyás Gergely.

A miniszter úgy látja, hogy az Európai Bizottság által indított perben az EP-választások előtt négy nappal hozzák meg – a szerinte borítékolhatóan – elmarasztaló ítéletet a magyar kormánnyal szemben.

Lesz sorkatonaság hazánkban?

A kormány nem támogatja Manfred Weber, az Európai Néppárt vezetőjének azt a kijelentését, hogy Európában újra tárgyalni kellene a sorkatonaság visszavezetéséről. Azzal sem értenek egyet, hogy a NATO pénzügyi, vagy katonai támogatást nyújtson Ukrajnának.