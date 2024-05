Földrengés Nápolyban: háborog a Vezúvval szomszédos szupervulkán, félmillió lakos aggódhat

Negyven év óta a legerősebb földrengés rázta meg az olaszországi Campi Flegrei szupervulkánt, enyhe károkat okozva Pozzuoli városában és Nápolyban - írta a CNN. A rengés része egy folyamatban lévő "szeizmikus viharnak", mely aggodalommal tölti el a térségben élő több mint félmillió embert. .

Negyven évvel ezelőtt a Campi Flegrei szupervulkánt, amely Dél-Olaszország Pozzuoli városában található, egy rendkívül erős földrengés érte. Ez a vulkán az olaszországi legnagyobb kalderáját foglalja magába, beleértve a Solfatara krátert is. A mostani, 4,4-es erősségű földrengés hétfő este következett be, és enyhe károkat okozott Pozzuoliban, valamint érezhető volt Nápolyban is, ami körülbelül 20 kilométerre helyezkedik el.

Az Olasz Nemzeti Geofizikai és Vulkanológiai Intézet (INGV) jelentése szerint falrepedések és leomló párkányok keletkeztek. A földrengés mélysége 3 kilométer volt. Az INGV szerint ez volt az elmúlt négy évtized legnagyobb erejű földmozgása ezen a területen. Jelenleg egy "szeizmikus vihar" zajlik, amely során az elmúlt két nap alatt több mint tizenkét 2,0-nál nagyobb erősségű rengést regisztráltak.

A 4,4-es erősségű rengést egy órával korábban egy 3,5-ös erősségű földrengés előzte meg. Az INGV adatok szerint 2024 áprilisában összesen 1252 földrengést rögzítettek ebben a régióban, melyek többsége 1,0-nál kisebb erősségű volt.

A Campi Flegrei szupervulkán utolsó jelentős kitörése 1538-ban történt, aminek következtében új öböl jött létre a dél-olasz partvidéken. Az INGV már 2022 óta figyeli a szeizmikus aktivitás növekedését ezen a területen. Ez felgyülemlett magma vagy gázok miatt következhet be.

A vulkán mintegy 50 kilométerre helyezkedik el a Vezúvtól és hajlamos a bradizmus nevű jelenségre. Ez azt jelenti, hogy a felszín alatti nyomás változása miatt a talaj emelkedhet vagy süllyedhet. Az utolsó nagyobb bradizmus ciklus 1984-ben volt.

Az olasz polgári védelmi ügynökség szerint több mint félmillió ember él veszélyesen közel ehhez a területhez. Az ügynökség idén frissítette az evakuálási terveket egy esetleges nagyobb katasztrófa esetén.