Nagy újdonságot robbantott a Tesco: így bizony pénz nélkül is vásárolhatunk

Áprilistól hatvan Tesco áruházban értékesíti lakossági bankszámla, hitelkártya és személyi kölcsön termékeit az Erste. A bank az indulásra időzítve elindította új hitelkártya termékét, az Erste Bevásárló Hitelkártyát, és mellé a legújabb fintech megoldást, az azonnal használható (instant) Visa hitelkártya szolgáltatást. A vásárlók így az igényléstől számított egy órán belül akár már az áruház kasszájánál fizethetnek a telefonjukhoz hozzáadott (tokenizált) hitelkártyával.

Együttműködési megállapodást kötött a Tesco és az Erste. Áprilistól a bank működteti – az Alfa biztosítóval közösen – a kereskedelmi lánc üzleteiben található pénzügyi pultokat. A Tesco 197 magyarországi áruházából jelenleg hatvan egységben van ilyen pult, amelyekben az Erste lakossági bankszámlát, hitelkártyát, és személyi kölcsönt kínál a vásárlóknak. A Tesco áruházakban az Erste által biztosított banki ügyintézés modern és emberközeli: a folyamatok teljesen digitalizáltak és papírmentesek, a tanácsadás digitális platformon megy, a szolgáltatásokat pedig azonnal aktiválni lehet az ügyfelek okostelefonján.

A Tesco áruházakban igényelhető Erste Bevásárló Hitelkártyával az ügyfelek szinte azonnal, helyben az áruházban is fizethetnek. Az igényléstől számított egy órán belül az Erste digitális platformján, George-ban rendelkezésre állnak a jóváhagyott hitelkártya adatai, így például a kártyaszám, a lejárat és a háromjegyű biztonsági kód. A mobiltelefonhoz hozzárendelve (tokenizálva) akár ott rögtön, az áruház kasszájánál fizethetnek is az új Erste Bevásárló Hitelkártyával, de online is vásárolhatnak vele. Az ügyfelek az instant, digitális kártya mellett természetesen később a hagyományos plasztikot is kézhez kapják.

Az erstés ügyfelek okostelefonjukon George-ból, míg a nem erstés vásárlók a Tesco áruházak pénzügyi pultjánál adataik megadásával, a George alkalmazás telepítésével, majd személyazonosságukat egy szelfivel megerősítve igényelhetik az Erste Bevásárló Hitelkártyát. A hitelbírálat a legtöbb esetben emberi beavatkozás nélkül, automatizáltan történik – ennek is köszönhető, hogy az egész folyamat ilyen gyors. Az Erste Bevásárló Hitelkártya igényléséhez a legtöbb esetben nincs szükség jövedelemigazolásra, a vásárlóknak nem kell közüzemi- vagy telefonszámlát magukkal vinni.

Az Erste Bevásárló Hitelkártya kerete 250 ezer forint, amelyet az ügyfelek megkötés nélkül, bármire felhasználhatnak. A kártya a közel kétmillió aktív taggal rendelkező Tesco Clubcard törzsvásárlói programhoz kapcsolódik. Minden, a hitelkártyával fizetett vásárlás után a vásárlás értékének egy százalékát, míg a Tesco áruházakban történő fizetések után két százaléknak megfelelő visszatérítést kapnak pontokban az ügyfelek a Tesco Clubcardra. Az Erste Bevásárló Hitelkártyával a korábban, más banknál igényelt hitelkártyát is kiválthatják az ügyfelek kedvező kamatozású részletfizetés mellett (A kamat az első hat hónapban 0 százalék, ezt követően havi 1 százalék.)