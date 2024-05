Olyan akciót villantott a Lidl, amire még nem volt példa: tömegek rohanhatják meg a diszkontláncot

Néhány héttel ezelőtt itt a Pénzcentrumon is foglalkoztunk a méregdrága Prime üdítőitalokkal, amikor sorra jelentek meg a hazai üzletláncok polcain is. Mostanra a Lidl is ezen láncok közé tartozik, ráadásul a vásárlóik most hatalmas leárazás mellett juthatnak hozzá a szóban forgó üdítőitalokhoz.

Az utóbbi időszakban a hazai üzletláncok is sorra vezették be termékkínálatukba a Prime üdítőitalt. Az amúgy igen drága üdítőt már a Lidl vásárlói is elérhetik, ráadásul most akciós áron – az áruházlánc friss, 21. heti akciós újságjában most 899 forintos áron kínálják az üdítőket.

A félliteres üdítők különböző ízekben is kaphatók, a termék literenkénti egységára 1 798 forint.

Kép forrása: 21. heti Lidl újság

Ha nem is konkrétan Prime-ot, de egyéb üdítőitalokat más áruházláncokban is akciósan vásárolhatunk meg a héten. Az Aldiban például most 349 forintba kerülnek a Power Fruit vitaminitalok, illetve 369 forintba a Jana citrom-lime ízesítésű ásványvize. A Vöslauer junior szénsavmentes ásványvizek 299 forintba kerülnek palackonként, illetve ugyancsak 299 forintba kerül egy-egy csomag multivitamin üdítőital is.

A Metró áruházaiban a Vitalade sportitalokhoz lehet kedvező áron hozzájutni – 24 darab megvásárlása esetén 1 darab 269 forintra, 12 darab megvásárlása esetén 299 forintra jön ki. Az Adrenalin energiaitalnak 169 forint darabja, ám 48 darab esetén már csak 149, 72 darab esetén már csak 139 forintra jön ki egy darab ital.

A Vitalade sportital most a Pennyben is akciósan kapható – itt 439 forint helyett most 259 forintért kínálnak egy 0,7 literes üdítőt. De itt is vásárolhatunk leárazott energiaitalt – a Watt szénsavas energiaital most (Penny kártyával) 149 forintba kerül.

Itt a gyereknap

Hagyományosan május utolsó vasárnapján ünneplik a gyereknapot, amellyel kapcsolatban éppen tegnap írtuk meg, hogy egy kutatás szerint a megkérdezettek fele 5 – 10 ezer forint közötti játékokat vásárol az utódoknak. A Pennyben most ennél is olcsóbban találhatunk játékokat – az áruházlánc saját kártyájával rendelkező vásárlók például most 2 999 forintért vásárolhatnak Lego Minecraft készletet, illetve 1 999 – 2 499 forintos áron Puzzle-t. Ugyancsak 2 999 forintba kerül a Lego Disney princess készlete, míg a foci plüsslabdák csak 1 999 forintba kerülnek.

Ugyancsak a gyerekek számára lehetnek érdekesek a Scrub Daddy és Scrub Mommy mosogatószivacsok, amik most 1 699 forintos darabáron kaphatók a Lidlben.

Te mit gondolsz a saját márkás termékekről?

A következő hetekben a Pénzcentrum és a Debreceni egyetem közös, nagymintás felmérést végez, hogy kiderüljön, hogyan vélekednek a hazai vásárlók az ún. kereskedelmi/saját márkás, illetve a gyártói márkás termékekről. Az alábbiakban arra szeretnénk megkérni, hogy töltsd ki a kérdőívet, ezzel segítve munkánkat. Köszönjük!