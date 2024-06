Újabb adatbotrány érik a Facebooknál: rengeteg magyar felhasználót érint, ezt nem láttuk jönni

A NOYB érdekvédelmi csoport arra szólította fel Európa adatvédelmi hatóságait, hogy lépjenek fel a Meta ellen, mivel a vállalat beleegyezés nélkül kívánja felhasználni a személyes adatokat mesterséges intelligencia modelljeinek fejlesztéséhez.

A Meta, amely a Facebook tulajdonosa, tervei szerint a felhasználók beleegyezése nélkül kívánja felhasználni személyes adataikat mesterséges intelligencia (AI) modelljeinek fejlesztésére. Ezt követően a NOYB érdekvédelmi csoport bírálta a vállalatot és felszólította az európai adatvédelmi hatóságokat, hogy lépjenek fel ez ellen. A NOYB szerint a Meta június 26-án életbe lépő lépő adatvédelmi szabályzat-módosításai lehetővé teszik a személyes bejegyzések, privát képek és online nyomkövető adatok AI technológiákhoz való felhasználását.

A csoport 11 panaszt nyújtott be a Meta ellen és sürgősségi eljárásra szólított fel több ország adatvédelmi hatóságait. A vállalat viszont visszautasította ezeket az állításokat, mondván, hogy csak nyilvánosan elérhető vagy engedélyezett információkat használ AI képzéshez. Ugyanakkor elismerték, hogy olyan emberek adatait is feldolgozzák, akik nem használják termékeiket vagy szolgáltatásaikat, ha azok megjelennek mások által megosztott tartalmakban - írja a Reuters.

A Meta álláspontja szerint tevékenységük összhangban van az adatvédelmi törvényekkel és hasonló technológiai vállalatok gyakorlatával Európában. Azonban korábban is voltak panaszok a vállalattal szemben az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) megsértése miatt. A Meta azt is hangoztatta, hogy jogos érdeke van felhasználni a felhasználók adatait generatív AI-modellek és más AI-eszközök fejlesztéséhez, amelyek harmadik felekkel is megoszthatók.