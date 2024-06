Óriási változás érik a Facebookon: rengeteg magyar felhasználót érint, sokan nem fognak örülni

A Meta új stratégiája a Facebook platformon a fiatal felnőttek, különösen a Gen Z célközönségének megnyerésére irányul, többek között olyan funkciók kiemelésével, mint a Marketplace, az Események és a Csoportok, miközben figyelembe veszi az alkalmazásnak a tinédzserek mentális egészségére gyakorolt hatásait.

A Meta a napokban bejelentette a Facebook új stratégiáját, amelynek célja a Gen Z demográfiai csoport elérésére irányul. Ez meglepő lépésnek tűnhet, tekintettel arra, hogy a platformot egyre gyakrabban az idősebb generációkhoz kötik - írja a Business Insider.

A Pew Research Center 2023-as felmérése szerint a 13-17 éves amerikai tizenévesek csupán egyharmada használja a Facebookot, ami jelentős csökkenést mutat a 2014-es adatokhoz képest, amikor még a tizenévesek 71%-a volt aktív a platformon.

A Meta új megközelítése két fő elemre épül: több ajánlott tartalom bevezetése a hírfolyamban és különféle szolgáltatások - mint például a Piactér, Randi, Csoportok és Események - népszerűsítése. Az első pontban említett változtatás jelentős eltérést jelent az eddigi gyakorlattól, amely elsősorban a barátok és családtagok bejegyzéseire összpontosított. A második stratégiai elemmel pedig inkább a fiatal felnőtteket célozzák meg, részben azért, mert a Meta óvakodik attól, hogy túlságosan közvetlen módon célozza meg a tinédzsereket az őket érintő mentális egészségügyi aggályok miatt.

A Facebook új irányvonalának egyik kulcseleme lehet a Marketplace, amely egyre népszerűbbé válik a különböző korosztályok körében is - sokan csak emiatt regisztrálnak vagy maradnak aktívak a platformon. A szakértők megjegyzik, hogy bár néhány tervezett változtatás túlzottan optimistának tűnhet, nem szabad alábecsülni azt sem, hogy mennyire jól működik maga az oldal. Versenytársaihoz képest - mint például a Craigslist vagy a Reddit - sokkal felhasználóbarátabb alternatívát kínálhat.

Az Instagram példája pedig azt is mutatja, hogy lehetséges visszanyerni egy platform népszerűségét még olyan erős versenytársakkal szemben is mint a TikTok. Mark Zuckerbergnek sikerült javítania saját és vállalata hírnevén is - bár elsőre valószínűtlennek tűnhet, hogy a Facebook képes lesz megszólítani és megtartani a Z generációt is, ez nem kizárható lehetőség.