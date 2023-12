Tölthető elemek tesztje: melyik márkát vegyük, Ansmann, Duracell, Energizer, GP, Ikea, Panasonic, Philips, Varta?

A te tölthető elemed mennyit bír? A 2,4-től a 8,4 órás üzemidőig. Az elemmel működő játékok így karácsony táján főszezonjukat élik, de az is visszatérő kép, hogy a fa alatt vakargatjuk a fejünket, hogy az új játékhoz nem jár automatikusan elem. Ilyenkor jönnek jól a fiók mélyén lapuló tölthető darabok. Már ha egyszer vettük a fáradtságot, és utána néztünk, hogy melyiket érdemes hosszú távú befektetésként beszerezni. Ugyan elsőre nagyobb beruházást igényelnek az eldobható elemhez képest, viszont hosszú távon többszörösen megtérül az áruk. Különösen igaz, ha olyan készülékbe szánjuk, ami nagy energiaigényű és gyorsan falja az elemeket. Hogy a tölthető elemek közül melyikkel járunk a legjobban teljesítmény szempontjából, kiderül a Tudatos Vásárlók Egyesületének legfrissebb vonatkozó terméktesztjéből.

A Tudatos Vásárlók Egyesülete 8 márka (Ansmann, Duracell, Energizer, GP, Ikea, Panasonic, Philips, Varta) 38 hazai boltokban és webshopokban megvásárolható AA és AAA tölthető elemét tesztelte nemzetközi fogyasztóvédő szervezetekkel együttműködve, egységes módszertan alapján, laboratóriumban. A modellek között 22 db AA és 16 db AAA elem szerepel. A hosszútávú használat, az egy feltöltéssel elérhető maximális üzemidő és az önkisülés vizsgálati eredményei számítottak bele legnagyobb súllyal az összesített végeredménybe.

Mennyire hosszú az a hosszútáv?

Hogy ne általánosságban hivatkozzunk a tölthető elemek hosszútávú strapabírására, a termékteszt során 200-szor töltötték fel és merítették le az elemeket extrém otthoni körülmények között, mint pl. erős fényű LED zseblámpában. Mérték az elemek kapacitását végig a használat alatt, mivel arra voltak kíváncsiak, hogy mennyi ideig tudják a kezdeti kapacitásuk legalább 80%-át tartani és mikor érik el a 60%-át. Ez utóbbi már az a szint, amikor érezhetően gyakrabban kell töltőre raknunk az elemeket.

A vizsgált AA elemek 179 és 450 közötti munkaórát teljesítettek míg kapacitásuk 80%-ra csökkent. Ugyanez az érték az AAA típusú elemek esetében 230 és 427 munkaóra között mozgott.

A számok beszédesek, drasztikus különbségek tapasztalhatóak a tölthető elemek piacán. A rossz hír pedig az, hogy egy márkán belül is jelentős különbségek vannak e tekintetben a különböző termékek között. A Duracell Rechargeable AA például épphogy közepes, míg a Duracell AA Recharge Ultra már egy elfogadható, a Duracell AA Recharge Plus pedig kiváló eredményt ért el. Azonban nem elég csupán e szempont alapján dönteni. Mondjuk is miért.

Milyen üzemidőre számíthatunk egy feltöltéssel?

Az előbb említett Duracell AA Recharge Plus kiváló hosszútávú megbízhatósága ellenére sem egy javasolt termék a teszteredmények alapján, ugyanis üzemideje egy feltöltéssel mindössze 4,5 óra. Önmagában ez lehet nem tűnik kevésnek, viszont a vizsgálatok az mutatják, hogy nem kell beérnünk ennyivel, ugyanis 6, 7 sőt 8 órás üzemidőre is van bőven példa a tesztelt AA típusú tölthető elemek között.

Az alacsony üzemidő a hátránya a Panasonic Eneloop Lite AA és AAA tölthető elemeinek is.

Előbbi 3, utóbbi mindössze 2,4 órát bír egy töltéssel. A jó hír, hogy akadnak olyan Panasonic AA elemek is, amelyek 6 vagy akár 7 órát is bírnak egy töltéssel, illetve AAA elemek, amelyek már kiválónak számító 4 órán keresztül üzemelnek egy töltéssel. Ráadásul egyéb kritériumok szerint is jó választásnak bizonyulnak. Mint például a fentebb említett hosszútávú használat vagy az önkisülés.

Mire számíthatunk, ha néhány hét elteltével kapjuk elő az elemet a fiókból?

Fiókban, hűtőben, varázsdobozban való tárolás ide vagy oda, sajnos nem lehet elkerülni, hogy az elemek használaton kívül, tárolás közben is veszítsenek kapacitásukból. Ezért vizsgálták, hogy a tölthető elemek teljes feltöltést követően kezdeti kapacitásuk hány %-át őrzik meg 25, illetve 50 nap elteltével. 25 napot követően a tesztelt elemek kapacitása 7-20%-kal csökkent. 50 napot követően már akár 27%-os kapacitás-csökkenést is tapasztaltak a tesztelők. Ezt a leggyengébb eredményt a Philips R6B4B260/10 AA elemének sikerült elérnie.

Érdemes tehát alaposan utánajárnunk vásárlás előtt egy-egy termék valós tulajdonságainak, mivel a termékteszt eredményei szerint nagyok a különbségek. A tesztelt AA típusú tölthető elemek közül egy-egy Panasonic, Ikea illetve Varta termék végzett az első helyen. Az AAA típusú elemek közül pedig egy-egy Duracell, Philips, illetve szintén Varta termék lett a legjobb. Hogy melyik márkának melyik a legjobb terméke, kiderül a részletes teszteredményekből.