Tömegek keresik most ezeket az eszközöket a hazai áruházakban: így készülnek a rezsi-apokalipszisre

Az elszabaduló energiaárak, illetve geopolitikai helyzet nyomán kialakult bizonytalanság miatt egyre többen keresik a hordozható elektromos erőműveket, azaz köznyelven a „bazi nagy powerbankeket”. A Pénzcentrum most szakértők segítségével annak járt utána, hogy kinek és miért éri meg ebbe fektetni a pénzét, illetve mennyiért és mit érdemes vásárolnunk, ha ezt szeretnénk a karácsonyfa alá tenni.

Az elmúlt években sok csapás érte a világot: tavaly elszabadultak az energiaárak – ami azóta szerencsére normálizálódott –, kitört az orosz-ukrán háború, az infláció immáron közel két éve kétszámjegyű, most pedig a gázai konfliktus miatt is aggódhatunk. Ezek és a világjárvány nem is olyan távoli emlékképei pedig sokakban bizonytalanságot szül, ami arra késztet bennünket, hogy a lehető legjobban felkészüljünk a bizonytalan jövőre. Ezért is keresik egyre többen a hordozható elektromos házi erőműveket.

A hordozható erőművek olyan, különféle méretben és akkumulátorkapacitással kapható eszközök, amelyek stabil áramforrást biztosítanak olyan helyzetekben, amikor nem áll rendelkezésünkre hálózati áram. Segítségükkel bárhol, bármikor biztosíthatjuk az áramellátást: túrázás és kempingezés, vadászat és horgászat közben, áramszünet alatt, de akár áramellátás nélküli nyaralók, hétvégi kertek és lakóautók esetében is

– írta körül az eszköz használatának működését az Euronics szakembere.

Ezeknek a készülékeknek a nagy előnye, hogy zöldenergiával is működnek, így a hagyományos áramhálózat mellett a napelemet is közvetlenül rájuk tudjuk kötni, valamint ezzel párhuzamosan tudjuk működtetni a segítségükkel az elektromos készülékeinket is.

Mindegyik eszköz rendelkezik az energia tárolásához beépített akkumulátorral, amelyek tárolókapacitása és ezzel párhuzamosan az együttesen működtethető (energiával kiszolgált) elektromos készülékek mennyisége is a mérettel arányosan nő

– fogalmazott a MediaMarkt a Pénzcentrum megkeresésére, hozzátéve, hogy a hordozható kifejezés itt leginkább az eszköz felhasználási helyére vonatkozik: egy szigetüzemű energiatárolóval ellentétben ezeket nem kell telepíteni, bárhol hadra foghatóak, a működési paramétereiken belül bárhol képesek energiát szolgáltatni.

És ez utóbbi pont határozza meg, hogy miért vásárolják sokan ezeket az eszközöket: általuk bárhol energiához juthatnak elektronikai eszközeik működtetéséhez. Ahogy fentebb írtam, a mérettel párhuzamosan nő az egységekről működtethető eszközök számossága. A kisebb, leginkább hordozható egységek drónok, kamerák, telefonok, laptopok feltöltésére alkalmasak. A nagyobb teljesítményű és tárolókapacitású házi erőművek viszont akár komoly háztartási gépeket (hűtő, mosógép, főzőlap) is el tudnak működtetni, így napelemmel kombinálva, akár egy ház teljes energiahálózatról való leválasztása, autonóm energiaellátása is megvalósítható úgy, hogy közben a házi erőmű pár kábelt lecsatlakoztatva, máshol is felhasználható

– fogalmazott a MediaMarkt, hozzátéve, hogy emellett óriási előnye a készülékeknek, hogy bár nálunk még nincs engedélyezve a napelemek erkélyre telepítése, de ezek az erőművek tökéletes szimbiózisban tudnak együttműködni az ilyen háztartási mikro-erőművekkel. Ezzel pedig a nappal megtermelt energiát este fel tudjuk használni.

Egy másik felhasználási lehetőség a nem túl stabil hálózati árammal ellátott területeken a biztonsági energiaellátás megvalósítása, amikor is az áramszünet idején is van honnan energiához jutni a ház lakóinak. Összegezve tehát az eszközöket az energiaszükségletek kielégítésére szokták a vevők használni, legyen ez épp út közben egy kiránduláson, kempingben, hajón, lakóautóban vagy épp egy lakásban, vagy házban

– sorolta fel a MediaMarkt a további előnyöket is.

A fentiek alapján pedig nem véletlen, hogy egyre többen keresik ezeket az eszközöket.

Az Euronics forgalmi adatai alapján a hordozható erőművek iránti kereslet a téli időszakban elenyésző, a nyári hónapokban viszont jelentősen fellendül, hiszen azok a szabadidős tevékenységek is ekkor kerülnek fókuszba, amelyekhez hasznos lehet egy ilyen készülék. Összességében fokozatosan egyre többen érdeklődnek a termékek iránt, és az is megfigyelhető, hogy egyre több márka jelenik meg a piacon, ami hosszú távon a kategória fellendülésének irányába mutat

– mondta az Euronics szakértője, amit a MediaMarkt is megerősített.

Mivel mindenki életében tudunk a felhasználásukra lehetőséget találni, így a termékkör létjogosultsága megkérdőjelezhetetlen, igyekszünk a kategóriát minél több csatornán kommunikálva megismertetni a felhasználókkal. Elterjedésükben meghatározó tényező az akkumulátortechnológiák fejlődése, amely a költségek bár nem drasztikus, de folyamatos csökkenését eredményezi, mely révén egyre inkább elérhetőek lesznek a termékek a nagyobb vásárlórétegek számára

– fogalmazott a cég szakértője.

Azt pedig, hogy akarunk-e ilyen eszközt vásárolni, érdemes alaposan átgondolni.

Mi alapján vásároljunk hordozható erőművet?

Ehhez meg kell tudnunk fogalmazni a saját igényeinket: mire is akarja a házi erőművet használni? Ennek kiderítésében akár az üzletben a szaktanácsadóink is tudnak segíteni pár fontos kérdés tisztázásával. A csatlakoztatni kívánt eszközök teljes energiaigényétől, valamint a kívánt áthidalási időtől (az akkumulátorról való működés ideje) függ, hogy melyik eszközre lesz szüksége a felhasználónak

– emelte ki a MediaMarkt.

Mielőtt megvásárolunk egy ilyen eszközt, érdemes alaposan átgondolni a felhasználás célját, és ez alapján meghatározni, hogy mekkora teljesítményű eszközre lehet szükség. Az Euronics kínálatában megtalálható EcoFlow hordozható erőművek közül a kisebb eszközök kempingezéshez, horgászathoz lehetnek alkalmasak, míg a nagyobb kapacitású és teljesítményű erőművek akár egy teljes ház eseti energiaellátásához, vagy a megtermelt napenergia tárolására is alkalmasak lehetnek. Minden hordozható erőmű kiegészíthető hordozható vagy fixen telepített napelemekkel, amelyek teljesítménye akár 3600 W is lehet

– egészítette ki az Euronics szakértője.

A fentiek alapján pedig érdemes utánanézni alaposan a készülékeknek, mielőtt vásárlásra adjuk a fejünket. A MediaMarkt ajánlata szerint érdemes az EcoFlow termékei között nézelődni, ezek ugyanis mind tölthetőek napalemről és hálózatról egyáltalán, ráadásul a legtöbb gépet 1 óra alatt 90 százalékra fel lehet tölteni, így például utazáshoz kifejezetten ideálisak.

A kérdés pedig innentől adja magát: mégis mennyibe kerül egy ilyen készülék?

Mennyi az annyi?

A fentieknek megfelelően, a tárolókapacitással és teljesítménnyel arányosan árazzák a gyártók a készülékeiket. A kínálatunkban is megtalálható EcoFlow belépő terméke, a RIVER 2, 100 000 Ft körüli áron kerül forgalomba. Ezért a felhasználók a 3000 ciklusig garantált kapacitást, 5 év garanciát, applikációs vezérlés és monitorozást, megbízhatóságot és díjnyertes dizájnt kapnak, a legjobb felhasználói élménnyel együtt. A piacvezető gyártóhoz képest az olcsóbb készülékek esetében mindenképpen kompromisszumra szorul a vásárló, ami az anyagminőségben, teljesítményben és üzembiztonságban külön-külön vagy rosszabb esetben együttesen is realizálódik.

– mondta a MediaMarkt szakértője, amit az Euronics is alátámasztott.

A legkisebb eszköz, amely egyszerre több telefont, kávégépet, vagy akár laptopot is képes több órán át tölteni, 100 000 Ft-nál kezdődik. Az akár a teljes ház áramellátására szolgáló erőművek és kiegészítő akkumulátorok akár 1 000 000 Ft felett is lehetnek. Az, hogy mekkora kiadásban érdemes gondolkodni, szintén a felhasználástől függ: ennek függvényében elegendő lehet a 100 000 Ft-os verzió is, de szükségessé válhat a több százezer forint értékű beruházás is.

– emelte ki a cég.

Bár az ár első pillantásra borsos lehet, azonban ezeket a „bazi nagy powerbankeket” nemcsak kempingezéshez és áramszünet esetén tudjuk használni: egy esetleges apokalipszis esetén is kiváló szolgálatot tehetnek nekünk.

A hordozható erőmű kategória semelyik elemét nem kell üzembehelyezésükhöz telepíteni, s így mindegyik mozdítható. Bár reméljük nem ez lesz az elsődleges jövőbeli felhasználásuk, de egy apokalipszis esetén például a nappal megtermelt energiát este felhasználva lehet velük lámpát működtetve növényeket fejlődésre serkenteni, a víz tisztításához vízszűrőt üzemeltetni róluk, vagy épp egy mikrót, hogy kukoricát pattogtatva hátra dőlve szemléljük az eseményeket

– magyarázta a MediaMarkt, amivel az Euronics is egyetértett, bár a cég mindenkit figyelmeztetett, hogy ezeknek az eszközöknek a súlya nem kicsi, így hacsak nem autóval menekülünk, akkor sajnos haszontalan a zombik ellen.

A hordozható erőművek bárhová könnyedén mozdíthatóak – természetesen minél nagyobb kapacitású egy eszköz, annál nagyobb súllyal is kell számolnunk. Egy 3600 W teljesítményű készülékről áramkimaradás esetén egy teljes háztartást is üzemeltethetünk akár 24 órán át, tehát szélsőséges helyzetekben nagy segítséget jelenthetnek

– zárta le az Euronics szakértője.