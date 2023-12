Te is letöltötted az alkalmazást, amelyiktől mindenki megőrült a hétvégén? Azonnal töröld, veszélyes

Nem veszélytelen a vírusként terjedő My Puzzles alkalmazás, amelyik az elmúlt napokban elárasztotta a közösségi médiát.

A Telex cikke szerint a Facebookról ismert My Puzzles alkalmazás ellophatja az adatainkat, ezért nem érdemes letölteni. Az app mesterséges intelligencia segítségével mutatja meg a felhasználónak, hogy mutatnának a különböző történelmi időkben vagy egyéb élethelyzetekben.

A My Puzzles biztonsági szakértők szerint adathalász alkalmazás, és több mindenhez kér hozzáférést, mint amihez az átlagember – az app működésének tudatában – szívesen adna neki

A CyberThreat.Report kibervédelmi oldalra hivatkozva azt is írják, hogy az alkalmazás azért cserébe, hogy Disney-hercegnőt varázsoljon a felhasználóból, minden adatához hozzáférést kér. A My Puzzles még a kapcsolati hálónkhoz is hozzáférhet.