Íme a legjobb porszívók 2023-ban: 400 tétel a márkák toplistáján

Legyen szó hagyományos vezetékes, illetve vezeték nélküli porszívóról, vagy modern robotporszívóról, ma már mindegyik számos kivitelben, és megannyi árszegmensben kapható. A megfelelő típus kiválasztásánál azonban az a legfontosabb, számunkra melyik a legideálisabb, és csak után a kell az készülékek ár-érték arányával foglalkoznunk. A Pénzcentrum most, így a karácsonyi ajándékvásárlás forgatagában, a Tudatos Vásárlók Egyesületének lapunk számára exkluzívan eljuttatott teszteredményei alapján segít kideríteni, melyek a legjobb porszívók 2023-ban Magyarországon.

A porszívó. Ma már őrült divatos a robot- és a vezeték nélküli porszívó, mert az egyik azt ígéri, hogy lehúzhatjuk a porszívózást a teendők listájáról, a másik pedig megszabadít minket a kábeles macerától. Bármelyikre a kettő közül így, az év végi vendégváráshoz közeledve szinte biztos, hogy a legtöbb háziasszonynak felcsillan a szeme. Hiszen már árban sem elérhetetlen egyik kategória sem. Vajon tényleg lejárt a hagyományos vezetékes porszívók ideje? A Tudatos Vásárlók Egyesülete mindhárom terméktípust tesztelte, s az eredmények összehasonlítása segít eldönteni ezt a kérdést. Talán jól jönnek a tippek, ha meg szeretnénk örvendeztetni egy-egy ilyen szuper masinával valamelyik női családtagunkat.

Összesen 173 hagyományos, vezetékes, 168 vezeték nélküli és 58 robotporszívót vizsgáltak. Tesztelték a készülékek tisztítási hatékonyságát, használhatóságát, zajosságát, illetve ami manapság különösen fontos szempont, a valós energiafogyasztásukat is. A robotporszívók esetében külön szobaszimulációval azt is figyelték, hogy mennyire jól boldogulnak terepen, vagyis hatékonyan kerülgetik-e a szobában a különböző tárgyakat. A vezeték nélküli porszívóknál pedig mérték az akkumulátorok erejét is, vagyis azt, hogy mennyi ideig tudják biztosítani a maximális szívóerőt. Nézzük az eredmények alapján melyek a különböző típusok legfőbb előnyei és hátrányai?

Robotporszívók

A robotporszívó előnyei:

A legjobb, hogy nem kell fáradni a porszívózással!

Napi szintű használat mellett hatékonyan eltávolítják a durvább szennyeződéseket, elsősorban keménypadlóról.

Kompakt készülékek, nem igényelnek nagy helyet még a töltőállomással együtt sem.

A robotporszívó hátrányai:

A szívóerejük jellemzően más típusú porszívókhoz képest sokkal gyengébb. Ezért a szőnyegekből való por kiszívásával nehezen vagy sehogy sem küzdenek meg. Míg a jobb vezetékes porszívók szőnyegből is eltávolítják a pornak akár csaknem 90 százalékát, robotporszívók esetében ez az érték maximum 50 százalék.

Hatósugaruk kizárólag a padló, ezért például a szoba fenti sarkainak, vagy a lépcső takarítására nem alkalmasak.

Formájukból kifolyólag a legtöbbjük nem tudja alaposan tisztítani a szoba sarkait és a falak menti területet.

Ahhoz, hogy dolgozni tudjanak, rendre van szükség, a földön nem lehetnek szanaszét hagyott tárgyak.

Sok energiát fogyasztanak. Egy-két kivétel akad ugyan, mint például a Severin RB 7025 Chill, amely nagyon jó eredményt ért el energiatakarékossági szempontból, viszont valószínű azért, mert cserébe szinte nem is porszívózott. Így meg aztán nem is éri meg annyira.

Számolnunk kell az üzemidővel. A tesztelt termékek esetében ez 25 perc és 4 óra között mozgott.

Hagyományos porszívók

A hagyopmányos porszívó előnyei:

Hatékonyan tud tisztítani keménypadlón és szőnyegen egyaránt.

Használhatjuk fenti sarkok, lépcső takarítására is.

A porszívó súlyának nagy része a földön van, csak egy kis súlyt tartunk a kezünkben munka közben.

Nagy területet bejárhatunk a kábelnek köszönhetően.

Végtelen üzemidő.

Választhatunk porzsákos és porzsák nélküli típust is. Teljesítmény tekintetében alapból nem jobb sem az egyik, sem a másik fajta. A porzsákosok közül a Philips FC8240/09 PowerGo például elfogadható, átlagon felüli eredményt produkált minden vizsgált szempont szerint, kivéve a zajosságot, illetve az energiafogyasztást, ahol átlagos eredményt ért el. A porzsák nélküli porszívók közül pedig a Rowenta RO4855EA Compact Power XXL lehet jó választás. Egyedül a használhatósági teszten nem teljesített kiemelkedően, viszont, ha ezzel meg tudunk barátkozni, egy jó kompromisszumos megoldás lehet számunkra. Mindkét típus 44 000 Ft-os átlagáron volt kapható a tesztelés idején.

A hagyopmányos porszívó hátrányai:

Körülményes tárolni és ki-be pakolni a formája, a súlya és a kilógó cső miatt.

Kisebb lakásokban nehéz vele manőverezni.

Nem a legkényelmesebb eszköz a lépcső porszívózásához, mert ilyenkor esetleg meg is kell emelni.

EZ IS ÉRDEKELHET Ezek a legjobb porszívók 2023-ban Magyarországon: itt a márkák tételes toplistája A hagyományos vezetékes porszívók ma már különböző kivitelben, praktikus megjelenéssel és szuper színekben kaphatóak. Azonban leginkább mégis az számít, milyen jól tisztítanak.

Vezeték nélküli porszívók

A vezeték néküli porszívó előnyei:

Nincs kábel, ezért könnyebben tudunk vele mozogni.

Sok típusnak van levehető kis porszívó része, amivel könnyen hozzáférhetünk a szűkebb helyekhez vagy például kiporszívózhatjuk vele az autónkat.

Viszonylag kis helyen elfér.

Tartalék akkumulátorral hosszabbíthatjuk az üzemidejét.

A vezeték néküli porszívó hátrányai:

Számolnunk kell az üzemidővel és a töltési idővel. Maximális teljesítményen általában jelentősen csökken az üzemidejük. Ugyanez igaz, ha félig megtelik a tartályuk. Az általunk tesztelt termékek jellemzően 15-20 percig bírták egy töltéssel. Akad, amelyik még ennyit se bírt. A Black&Decker NSVA315J vezeték nélküli porszívó például 10 percig bírta maximális fokozaton. Ezt követően 600 percre – igen 600, nem 60 – vagyis 10 órára volt szüksége ahhoz, hogy újra feltöltődjön.

Kisebb tartály.

Az allergéneket kevésbé tartják vissza. Sőt, van, amelyik még port sem szív. Ilyen például a Bissell 2602C Icon Advanced 25.2V, melyet 142 000 Ft-os átlagáron szerezhetünk be. De inkább ne tegyük.

A teljes készüléket tartanunk kell, amíg dolgozunk vele.

Összességében elmondhatjuk, hogy a kisebb, szőnyegmentes lakásokban hasznos társ lehet egy robot- vagy egy vezeték nélküli porszívó. Viszont jellemzően kevésbé hatékonyan tisztítanak, mint egy hagyományos darab. Ezért inkább jó kiegészítői lehetnek a háztartásunknak olyan esetekre, amikor gyors segítségre van szükségünk, de az alapos porszívózást csak nagyon kevés ilyen típusú termék tudja még kiváltani.