Hamarosan megszűnik az SMS-szolgáltatás: erre az időpontra kell nagyon figyelni

Hamarosan az Apple is alkalmazza az RCS-protokollt, ami azt jelenti, hogy az android és iPhone-készülékek közötti üzenetküldés is jobb lesz.

Hamarosan az Apple is alkalmazza az RCS-protokollt, ami azt jelenti, hogy az android és iPhone-készülékek közötti üzenetküldés is jobb lesz, száműzve az SMS/MMS-t. Mint ismeretes, az iMessage üzenetküldés kizárólag az Apple készülékek között működik, más platformok irányába nem lehet vele üzeneteket küldeni.

A cég eddig nem alkalmazta az RCS (Rich Communication Services) protokollt, amely révén SMS nélkül tudnak kommunikálni az androidos telefonok tulajdonosai, de ezt az Apple nem akarta eddig beépíteni az iPhone-jaiba. Most viszont váratlanul bejelentették, hogy ők maguk is alkalmazni fogják az RCS-t, melyet egy szoftverfrissítéssel, valamikor 2024-ben vezetnek be – írja a hvg.