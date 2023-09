Óriási, soha nem látott változás jön az iPhoneoknál: ezeket a töltőket ki lehet dobni?

Idén ősszel kerül bemutatásra az új IPhone 15-ös modellsorozat, a legnagyobb változtatás, hogy az eddig a telefonok esetén használt Lightning adapter helyett ezeknél már UBS-C típust használtak - szúrta ki a hvg.hu

Idén szeptember 12.-én mutatja be az Apple az új IPhone 15 sorozatát, és a megszokott Lightning adapter helyett UBS-C típus kerül az új modellekbe - írja a BBC. A telefonokon kívül már eddig is sok eszközükben használták a UBS-C típust, de most valószínűsíthetőleg teljesen átáll a márka, és eleget tesz az EU kérésének.

Az Európai Unió kezdeményezései között van hogy 2024 deceberére teljesen egységes legyen a piac ezen a téren, és az Apple is az összes terméke esetén a többi márkával azonos adaptert használjon. Ezt azzal indokolva, hogy így jelentős elektromos hulladék keletkezését lehet megállítani, és a fogyasztók is megközelítőleg 250 millió eurót spórolhatnak évente.