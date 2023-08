Így vágják át a magyar influenszerek az egész országot: erről jobb, ha tudsz, mielőtt bármit elhiszel nekik

Milyen szabályoknak kell megfelelniük az influencereknek, magyarul véleményvezéreknek? Kinek a felelőssége, ha az influencer nem tünteti fel egyértelműen a hirdetést? Többek között ezekre a kérdésekre is választ ad a Gazdasági Versenyhivatal (GVH).

A digitális világ, így az influencerek is szinte megkerülhetetlenül része a fogyasztók életének, ezért a Gazdasági Versenyhivatal kiemelten figyeli a véleményvezérek reklámtevékenységét is. A GVH az ellenőrzés mellett a tájékoztatásaival, így a „Tájékoztató az influenszer marketingről” című kiadványával és a legújabb podcast adásával is segíti a véleményvezéreket abban, miként tudnak jogszerűen reklámozni.

A GVH tavaly év végén aktualizált útmutatója gyakorlat-központúan, pozitív és negatív példák szemléltetésével mutatja be, miként lehet jogszerűen eleget tenni a fogyasztók tájékoztatását biztosító elvárásoknak, például egy kizárólag írásos szöveget tartalmazó, vagy épp egy videósposzt esetében. Az útmutató így a mindennapi gyakorlatban felhasználható, közvetlen és részletes támogatást nyújt az influenszerekkel hirdető vállalkozásoknak, a közvetítő- és reklámügynökségeknek, illetve maguknak a véleményvezéreknek is.

Az elmúlt időszakban a nemzeti versenyhatóság több olyan ügyet is lezárt, amelyekben érintettek voltak influencer ügynökségek, illetve egyéni vállalkozó véleményvezérek is. Kiderült, hogy egy sportfogadás-tanácsadó oldal influencerek közreműködésével tévesztette meg a fogyasztókat, májusban pedig bírsággal zárult a Norbi Update termékek forgalmazójával szemben lefolytatott versenyhatósági vizsgálat. A GVH továbbra is kiemelten figyeli a közösségi média felületeken megjelenő reklámokat.

A nemzeti versenyhatóság év elején indult podcast-sorozatának legfrissebb epizódjában az influencerek reklámtevékenységével kapcsolatban lefolytatott versenyfelügyeleti eljárások tapasztalatairól és a felelősségi kérdésekről esik szó. A beszélgetés során szóba kerülnek azok a speciális ágazatok is, ahol egyáltalán nem megengedett az influencer reklámozás. A lenti linkeken keresztül elérhető adásban ismét hasznos tanácsokat kapnak a vállalkozások, hogyan tudnak jogszerűen reklámozni a közösségi média felületeiken.

A témát feldolgozó podcast beszélgetés első részében szó volt többek között arról, hogy ki tekinthető influencernek, mióta és miért foglalkozik a GVH ezzel a területtel, milyen problémák merülhetnek fel az influencer marketing során.