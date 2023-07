Súlyos számlát kaphatunk a nyaralás után: megjárja, aki erre nem figyel

Évről évre egyre népszerűbbek balkáni tengerparti országok, mint például Albánia, Montenegró, vagy éppen Bosznia. Azonban az ide utazóknak figyelni kell, mert nem EU-s tagországok, így a telefonálás, roamingolás nem az Unión belül megszokott díjszabásokkal működik. Külföldi utazás előtt érdemes tájékozódni a szolgáltatónknál, hogy a célországban milyen díjszabás érvényes a telefonálásra, internetezésre, pontosan melyik díjzónába tartozik. A Pénzcentrum megkereste a legnagyobb hazai szolgáltatókat, és részletes tájékoztatást kaptunk a teendőkről.

Dübörög a nyári szezon, úgy tűnik idén több magyar utazik külföldre, mint a korábbi években, részben az elmúlt három szezon elmaradt utazásait pótolják, másrészt pedig gyakran hasonló áron, vagy olcsóbban pihenhetünk az Adria, mint a Balaton partján.

Olaszországon és Horvátországon kívül azonban még számos egyéb helyeken is pihenhetünk tengerparton: egyre népszerűbb Bulgária, Albánia, Montenegró vagy éppen Bosznia (igen, nekik is van egy nyúlfarknyi partszakaszuk). Ezek az országok természetesen biztonságosak, évről évre látványos fejlődésen mennek keresztül, viszont egy dolgot nem szabad elfelejteni: nem mindegyikük EU tagállam, így a kinti mobilozás sokba kerülhet. Azokról az utazókról nem is beszélve, akik messzebbre, tengerentúlra vagy Ázsiába készülnek: nekik is figyelni kell telefonáláskor, roamingoláskor.

Az előfizetők a legtöbb esetben a belföldön megszokott árakon használhatják a mobiltelefon-szolgáltatásokat az Európai Unió egész területén, valamint Lichtensteinben, Norvégiában, Izlandon és Andorrában, ezeken kívül azonban figyelni kell. Hogy pontosan mire, és mi a teendője az utazóknak, arról a Pénzcentrum megkérdezte egyesével a három legnagyobb szolgáltatót.

Telekom

Az okostelefonok használata során a háttérben futhatnak olyan alkalmazások, frissítések, amelyek automatikusan adatforgalmat generálnak, amennyiben nincs rájuk a külföldi tartózkodás során szükség, érdemes ezidőre kikapcsolni őket. Amikor több országot is érint az utazás, javasolják, hogy a határátlépéskor a mobiltelefont hagyják bekapcsolva, így a készülékkel gond nélkül fel lehet jelentkezni a kívánt hálózatra, hálózatokra, javaslatuk szerint kézi hálózatválasztással.

Javasolják, hogy a telefonszámokat nemzetközi előhívóval együtt tárolják készülékben (mobil telefonszám esetén +36 30 1234567, vezetékes telefonszám esetén pedig +36 1 1234567 formátumban), mert az így elmentett telefonszámok egyszerűen hívhatóak belföldről és külföldről egyaránt, továbbá érdemes ellenőrizni az ügyfélszolgálati hívószámok nemzetközi formátumát is (rövidszámok nem elérhetők külföldön). Az ügyfelek az ÁSZF-ben meghatározott díjakon tudnak külföldön telefonálni, melyről a weboldalunk roaming aloldalán tudnak tájékozódni az adott ország kiválasztásával, valamint részletes információt találnak a roaminggal kapcsolatos gyakran ismételt kérdések aloldalon is.

Fontos továbbá az utazás előtt ellenőrizni, hogy az ügyfelek mobilnet csomagja tartalmaz-e EU-n kívül felhasználható net egyenleget, és érdemes netbővítő csomagjainkkal kapcsolatban tájékozódni, hogy a számukra megfelelő csomagot tudják választani.

Az EU-n kívül a Telekom ügyfelei akkor tudnak internetezni, ha a mobilnet csomagjuk tartalmaz EU-n kívüli adatot vagy vásárolnak EU-n kívül is használható netbővítőt. Érdemes utazás előtt ellenőrizni, hogy a mobil csomag tartalmaz-e EU-n kívüli net egyenleget, és amennyiben a csomagban nincs EU-n kívül is felhasználható net, vagy a csomagban lévő EU-n kívüli net már elfogyott, akkor az EU-n kívüli netbővítők közül tudnak választani.

Fontos kiemelni, hogy enélkül az EU-n kívül nem fognak tudni internetezni, azaz nem is keletkezhet többletköltség a nem szándékolt adatforgalmazásból. Valamennyi mobilcsomag esetében az adatkeret elfogyásakor roaming helyzetben az adatforgalom leáll, melyről minden esetben küldenek értesítést.

Minden ügyfelüknek javasolják az alkalmazás letöltését, mely segítségével rugalmasan tudnak ügyet intézni, követni tudják az egyenlegeiket és a további internethasználathoz kiegészítő adatcsomagokat is meg tudnak rendelni:

A 2 GB EU-n kívüli net szolgáltatás az EU-n kívül 66 országban 2 GB adatforgalmazást tesz lehetővé 3 napon keresztül 3490 Ft-ért. Amennyiben az adatkeretet elhasználják, bármikor újra megrendelhető.

szolgáltatás az EU-n kívül 66 országban 2 GB adatforgalmazást tesz lehetővé 3 napon keresztül 3490 Ft-ért. Amennyiben az adatkeretet elhasználják, bármikor újra megrendelhető. A Gigaerős Net+ 2021 csomaggal rendelkező, valamint a Gigaerős Korlátlan Net Utazás csomaggal rendelkező, vagy arra előfizető ügyfelek szintén 2 GB-nyi adatot forgalmazhatnak le a világ 66 országában, melyet az adott hónapban tudnak felhasználni. Amennyiben ez az adatkeret kevésnek bizonyul, a 2 GB EU-n kívüli net szolgáltatásunkat szintén igénybe tudják venni 3 napra 3490 Ft-ért.

csomaggal rendelkező, valamint a Gigaerős Korlátlan Net Utazás csomaggal rendelkező, vagy arra előfizető ügyfelek szintén 2 GB-nyi adatot forgalmazhatnak le a világ 66 országában, melyet az adott hónapban tudnak felhasználni. Amennyiben ez az adatkeret kevésnek bizonyul, a 2 GB EU-n kívüli net szolgáltatásunkat szintén igénybe tudják venni 3 napra 3490 Ft-ért. Világutazó net forgalmidíjas netbővítő szolgáltatásukat, mely esetében a forgalmi díj országonként eltérő - elsősorban azokban az EU-n kívüli országokban érdemes bekapcsolni, ahol nem elérhető a 2 GB EU-n kívüli net csomag.

Önkéntes egyezmény Eddig 38 mobilszolgáltató, köztük a Deutsche Telekom Csoport, így a Magyar Telekom is csatlakozott ahhoz az önkéntes egyezményhez, melynek köszönhetően az EU-s és a nyugat-balkáni országok állampolgárai lényegesen olcsóbban használhatják okostelefonjukkal a partnerhálózatot külföldi utazásuk során. 2023. október 1-től 1 GB-nyi adatért legfeljebb 18 eurót, 2026-tól 14 eurót, 2028-tól pedig 9 eurót kérhetnek az egyezményhez önként csatlakozott szolgáltatók azoktól az előfizetőktől, melyek valamelyik partnerhálózaton barangolnak. A nyugat-balkáni országokban nyaraló Telekom ügyfelek a 2 GB EU-n kívüli net csomaggal már jelenleg is a 2028-ra előirányzott, kedvező tarifával vehetik igénybe az adatroamingot.

Vodafone

A Vodafone Magyarország sajtóosztályán elmondták, hogy a vállalat tarifacsomagjai magukban foglalják a Vodafone EU roaming szolgáltatását, így az ügyfelek díjmentesen használhatják a díjcsomagjukhoz tartozó roaming adatkeretet az Európai Unió országaiban, valamint

Törökországban,

Monacóban,

Nagy-Britanniában és

Svájcban.

A díjcsomaghoz tartozó roaming adatkereten felül természetesen van mód további adatkeret vásárlására. Az EU Roaming zónán kívül a Világ Napijegy szolgáltatást javasolják az ügyfeleknek, mely Amerika, Afrika, Kelet-Európa és Ázsia számos országában igénybe vehető. Ennek keretében meghatározott napidíjért cserébe hazai percdíjakat, valamint a díjcsomaghoz tartozó roaming adatkeretet biztosít.

Újítás, hogy a vállalat hazai ügyfelei júniustól immár 51 országban vehetik igénybe az 5G nyújtotta szupergyors internetet nyaralásuk alatt is.

Yettel

Ha valaki biztos benne, hogy egyáltalán nem szeretne külföldön, az EU-ban és az 1-es roaming díjzóna más országain kívüli országban mobilinternetet használni, akkor a Yettelnél azt javasolják, kapcsolja ki az adatroamingot vagy a teljes mobil adatforgalmat.

Érdemes különösen figyelni arra, hogy külföldi hálózatra lehet kerülni akkor is, amikor a határ közelében jár valaki - ez akkor jelenthet gondot, ha nem az EU-ban és az 1-es roaming díjzóna más országainak díjzónájába tartozó országról van szó. Ez megelőzhető a készüléken az ’Automatikus hálózatkeresés’ ’Kézi hálózatválasztásra’ állításával és a kívánt ország mobilszolgáltatói közül választással. Ugyanakkor bizonyos SIM-kártyák esetén elenyésző esetben felmerülhetnek csatlakozási problémák – azokat az ügyfeleinket, akik érintettek a problémában, SMS-ben értesítik a díjmentes kártyacsere lehetőségéről -tájékoztatta a Pénzcentrumot a vállalat. A belföldi adatkeretek tarifacsomagonként különböző mértékben felhasználhatóak az EU-ban is, ugyanis az egyes tarifacsomagokhoz külön EU adatkeret tartozik.

Emellett az EU roaming 1-es díjzónában tudják javasolni az egyszeri, kiegészítő mobilnet csomagokat, amellyel kibővíthető a használható adatkeret. A belföldön 5 GB-os és 20 GB-os csomagok az EU -ban is teljes egészében leforgalmazhatók, míg az 50 GB-os csomagból 23,4 GB, a belföldön korlátlan adatmennyiséget nyújtó csomag 33 GB-os kvótát tartalmaz. (Ezen csomagok 30 napig érvényesek, így jellemzően a nyaralás idejére nyugodtan számolhatunk velük).

Más díjzónák esetében jó megoldást jelentenek a roaming-adatjegyek, amelyekkel tervezhető költségek mellett lehet mobilnetezni külföldön.

A Világ Net 1 GB (3 napos),

a Világ Net 3 GB (7 napos) és

a Világ Net 250 MB (napijegy) a 2-es roaming díjzónában biztosítja a megadott adatforgalmi keretet egyszeri díjért.

A roaming-adatjegyek megrendelhetők az online felületen vagy SMS-ben, az aktiválásról SMS értesítés küldenek. Fontosnak tartották kiemelni, hogy a Világ Net 250 MB (napijegy) díja csak a sikeres megrendelést követő első roaming adatforgalmat követően kerül terhelésre, viszont magyar idő szerinti nap végéig él, így gyors segítségként vagy üzleti utakra ajánlják.. A több napos jegyek aktiválásától számított harmadik vagy hetedik nap végéig élnek.

A szolgáltató többféle segítséget is nyújt a biztonságos külföldi mobilhasználathoz:

Az online ügyfélszolgálati oldalán és az alkalmazásban nyomon követhető a számla aktuális állása, az adatfogyasztás, valamint a havi adatkeret állása.

Amikor az ügyfél elhagyja Magyarországot és felcsatlakozik egy külföldi mobilhálózatra, üdvözlő SMS-t küldenek, amely tartalmazza az adott hálózat használatára vonatkozó perc, SMS, valamint adat díjakat.

Adathasználat során SMS-t küldenek, amint az ügyfél megkezdte az adathasználatot, valamint ha eléri az adatkeret 80, illetve 100%-át. Ha további adatra van szükség, SMS-ben lehetőség van a fent említett kiegészítő adatjegyekből vásárolni.

A 2-es, 3-as, és 4-es díjzónában különböző roaming díjak és feltételek érvényesek.

A borsos roamingszámlától tartó ügyfelek kérhetik a roaming tiltását, vagy kikapcsolhatják a mobilinternet elérését a készülék beállításaiban. Emellett az ingyenes NetRoaming-figyelő szolgáltatás is véd egy-egy meghatározott keret erejéig.

A szolgáltatás kizárólag az adatforgalom nyomon követésére alkalmas: megszab egy felső költési határt az adott hónapra, és az adatforgalom elemzése alapján azonnal közbelép. Ez automatikus szolgáltatás, de lemondható, illetve limitemelésre is van lehetőség.