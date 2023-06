Súlyos pénzeket költenek erre a kertes házban élő magyarok: ez lenne a tökéletes gyep titka?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Míg a skandináv országokban már teljesen elterjedt a robotok használata a kerti munkák terén, addig Magyarországon még a legtöbben bizalmatlanok a technológiával szemben. A jövő fűnyírói drónokkal is érkezhetnek és komplett stadionokat is lenyírhatnak. Egy friss felmérés szerint azonban várhatóan idehaza is nemsokára elterjednek az ilyen eszközök, mivel használatukkal sokkal könnyebben karban tartható a kert.

Míg a skandináv országokban szinte minden kertben robotok végzik a fűnyírást, addig Magyarországon még gyerekcipőben jár a kerti robotizáció. A jövő viszont egyértelműen a robotoké és az akkumulátoros gépeké a kertápolásban – derült ki a Husqvarna összeállításából. A svéd cégcsoport közleménye szerint Magyarországon dinamikusan nő az értékesítés, több ezer ilyen készüléket adott el tavaly a vállalat. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A magyarok hatvan százaléka rendelkezik saját kerttel, a többség pedig maga végzi a kert körüli teendőket. 10-ből 9-en tesznek így, és mindössze 7 százalék veszi igénybe bizonyos esetekben szakember segítségét. A kerti munkák közül a gyomlálást szeretik a legkevésbé a magyarok: 10-ből 6 válaszadó ódzkodik tőle, de dobogós helyen áll a fűnyírás is, utóbbi egyébként jellemzően a férfiak feladata a családban. Így nem meglepő, hogy bár a többségnek hagyományos fűnyírója van, 63 százalék szívesen kipróbálna egy robotfűnyírót a saját kertjében is – derült ki a felmérésből. Az elektromos kerti készülékeket gyártó svéd vállalat szerint a jövő egyértelműen az akkumulátoros és robotfűnyíróké, az értékesítés dinamikusan nő ebben a szegmensben. Északon már minden a robotokról szól „Nagyon eltérő a robotfűnyírók iránti nyitottság az egyes országokban. Ugyan világszerte mintegy kétmillió kertben használják a modelleket, a robotfűnyírók piaca ma nagyrészt a nyugat-európai és észak-európai fogyasztói szegmensre koncentrálódik, Svédország és Németország például abszolút vezetők ebben” – mondta Volonics Zoltán, a vállalat értékesítési vezetője. A szakember hozzátette, hogy a skandináv országokban teljesen megszűnt a benzinüzemű gépek használata, az emberek sokkal környezettudatosabbak és szinte minden kertben robotok nyírják a füvet. A Benelux államokban nem ritka, hogy 150 robotfűnyíró vág egyszerre egy golfpályát. Ezzel szemben például az Amerikai Egyesült Államokban továbbra is jelentős a kereslet a benzinnel működő termékek iránt. Bizalmatlanok a robotokkal szemben Volonics Zoltán szerint Magyarországon még nagyon új a robotika kerti alkalmazása és van egyfajta bizalmatlanság is a robotok irányában, amit nagyrészt az okoz, hogy sokan az olcsóbb megoldásokat választják, amelyeket nehéz beprogramozni, mert hozzájuk nem jár szakértői támogatás. A Husqvarna tavaly több mint kétezer robotfűnyírót adott el, amelyekhez garantálta a szakértők segítségét: csak a terep felmérését követően ajánlanak modellt a felhasználóknak és segítenek a készülék pontos beprogramozásában, valamint a határolóvezetékek elhelyezésében, hogy a robotfűnyíró zavartalanul működhessen. NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) A robotfűnyírók a kisebb városi kertektől kezdve az akár 5000 négyzetméteres területekig mindenhol működnek. Ezeket saját applikációjával, lehet beprogramozni, amely lehetővé teszi a távvezérlést és a -felügyeletet. Bizonyos termékek már GPS alapú lopási nyomkövetéssel is rendelkeznek, amely gond esetén azonnal riasztja a tulajdonosokat. Drónokkal szállíthatják a fűnyírókat Volonics Zoltán szerint a robotfűnyírók egyre elérhetőbbek és elterjedtebbek lesznek, ezért sok fejlesztés és innováció születik majd a kerti robotikában. Kihívást jelent például, hogy a gépek visszataláljanak a töltő állomásukhoz és minden terepviszonyon működjenek. „Folyamatosan kutatjuk az új technológiákat és próbálunk minden felmerülő kihívásra megoldást találni, így például a nagyobb alapterületű kertek hatékony nyírására is. Emellett visszatérő kérdés a nagy parkok és közösségi területek robotizálása, amelyet immár két éve folyamatosan vizsgálunk” – tette hozzá a szakember.

