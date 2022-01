Fontos újítás élesedik a Facebookon: rengetegen várták már ezt a Messengerbe

A végpontok közötti titkosítás a hang- és videóhívásokra is ki fog majd terjedni.

Tavaly augusztusban jelentette be a Facebook, hogy a szöveges üzeneteknél 2016 óta létező végpontok közötti titkosítás hamarosan a hang- és videóhívásokra is ki fog majd terjedni, és bár Mark Zuckerberg azóta átnevezte Metára a cégét, az ígéret fél évvel később meg is valósult.

Mint azt a csütörtöki bejelentésükben írták, amellett, hogy a végpontok közötti titkosítást mostantól a hívásoknál és a csoportbeszélgetéseknél is be lehet kapcsolni, egy rakás olyan funkció is érkezik a titkosított beszélgetésekbe, amiket a sima Messengerben megszokhatott az ember – írja a Verge.

A titkosított beszélgetésekhez kétféle módon lehet hozzáférni – az egyik megoldás, hogy az eltűnéses módot varázsoljuk elő úgy, hogy felfelé húzzuk az ujjunkat egy már létező beszélgetésben, a másik pedig az, hogy az üzenetírás gombra kattintva rányomunk a lakat ikonra.