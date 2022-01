Hatalmas veszélyben a magyar gyerekek: így lehet megvédeni őket a gép előtt

Egy új kutatás azt vizsgálta, hogy milyen online tartalmak iránt érdeklődtek a leginkább 2021 utolsó hónapjaiban A videojátékok esetében a leggyakrabban a Genshin Impactre és a Poppy Playtime-ra kerestek rá. A legnépszerűbb játéknak a Barbie-baba és a Lego bizonyult. Emellett nagy meglepetésre a Coldplay is népszerű lett a gyerekek körében a BTS koreai popegyüttessel való kollaborációját követően.

A Kaspersky a Safe Kids alkalmazásának használói által önként rendelkezésre bocsátott névtelenített adatok (pl. keresési kérések), valamint a legnépszerűbb Androidos alkalmazás- és weboldal-kategóriák elemzésével vizsgálta a gyerekek főbb érdeklődési köreit és igényeit a 2021. szeptember és november közötti időszakban.

Videojátékok

Idén ősszel a videojátékok bizonyultak a legnépszerűbb témának a YouTube-on: az összes lekérdezés 28,4%-át adták. Az idén a két legkeresettebb játék két újonc lett: a Genshin Impact és a Poppy Playtime. A második helyre a Minecraft került 22,4%-kal. Emellett a Minecraft Let’s Play sorozatai népszerűbbnek bizonyultak a Robloxnál, amely 5,9%-os részesedést foglalt el a keresésekben. A legnépszerűbb videojáték-csatornák a MrBeast, az EdisonPts és a Paluten voltak a YouTube-on.

Zene

A YouTube-os keresések között a zenei vonatkozású keresések foglalták el a második helyet 19,1%-os részesedéssel. A legnépszerűbb zenészek a BTS, a BlackPink, Lil Nas X, Ariana Grande és a Twice voltak. A legismertebb dal CKay Love Nwantiti című száma volt, valamint két új dal a BlackPink egyik tagjától, Lisától: a LALISA és a MONEY.

A K-pop érdekes módon még mindig népszerű a gyerekek körében. A BTS koreai popzenekarral közösen előadott új slágerének, a My Universe-nek köszönhetően most a listán korábban nem szereplő Coldplay is hirtelen bekerült a gyerekek érdeklődési körébe.

Filmek és TV-műsorok

Az összes keresés 12,1%-a filmekre, rajzfilmekre és TV-műsorokra irányult. A gyerekek a leggyakrabban rajzfilmeket kerestek, az ilyen jellegű keresések aránya 56,4% volt. A legtöbbször a Peppa Malacra és a Miraculous – Katicabogár és Fekete Macska kalandjaira kerestek rá. A TV-műsorok keresési aránya 35,3% volt. Az élen a német a Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt és a Berlin tag und nacht, a koreai A Beauty of Revenge, valamint a Mr. Bean végzett. A mozifilmek esetében a gyerekeket leginkább a Venom 2. – Vérontó és a Pókember: Nincs hazaút érdekelte.

Játékok és ajándékok

A játékokra és a lehetséges ajándékokra irányuló keresések körében a LEGO építőjátékok és a Barbie-babák vezették a sort. Az oktatás témakörében a gyerekeket leginkább az állatvilág és a kémiai-fizikai kísérletek érdekelték. Ezek a keresések megkönnyíthetik a szülők számára a lehetséges ajándékok kiválasztását a gyerekeik érdeklődési köre alapján.

Fontos megismerni a gyerekek érdeklődésének globális trendjeit, és természetesen azt is, hogy pontosan mi iránt is lelkesedik a saját gyerekünk. Valami olyan, ami aktuálisan szupernépszerű, hasznos ajándék lehet, és még divatjamúlt sem lesz: például egy új Vans cipő. Jó támpont lehet még az is, hogy milyen játékokat, filmeket vagy zenét kedvel a gyerek.

– mondta Miroslav Koren, a Kaspersky Kelet-Európáért felelős igazgatója.

Hogy a gyerekeket pozitív élmények érjék az online térben, a Kaspersky azt javasolja, hogy a szülők: