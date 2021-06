55 ezer forintot spórolhatna minden felnőtt magyar a mobilszámláján évente: óriási a lehúzás

Évente átlagosan közel 55 000 forintot is megspórolhatnak a magyar előfizetők, ha mobilcsomagot váltanak – derült ki a telekommunikációs ajánlatok átlátható összehasonlításával foglalkozó független magyar startup által feltárt adatokból.

Négy éjszaka két főre egy négycsillagos hajdúszoboszlói szállodában: ennek költségét spórolhatja meg egy év alatt egy átlagos magyar pár két tagja, ha olyan mobilcsomagra váltanak, amely pontosan lefedi a valós mobiltelefon-használatukat, telefonhívásaikat, SMS-küldéseiket és adatforgalmukat - írja kutatására hivatkozva a BillKiller.

A június elején piacra lépett, a transzparens mobilcsomag-összehasonlítást a zászlajára tűző cég applikációjának az első 900 ügyfelének átlagosan évente 54 575 forint megtakarítást kalkulált, ami a teljes ügyfélállományra vonatkozóan nem kevesebb mint 49,3 millió forint.

Minden tizedik ügyfél esetében az éves megtakarítás elérte a 100 ezer forintot is.

Ez az összeg nem okoz nagy meglepetést, ha egy pillantást vetünk a mobilcsomagok díjai közötti feltűnő szórásra. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) tavalyi utolsó negyedéves adatai szerint egy átlagos magyar mobil-előfizető havonta 4,4 GB internetet használ a telefonján, 221 perc hívást kezdeményez és mindössze 9 db SMS-t küld. Jelenleg van olyan szolgáltató a magyar piacon, amely potom 1 273 forintért teszi elérhetővé ezt a szolgáltatást, miközben egy másik távközlési cég 15 290 forintért kínálja ugyanezt. Hozzá kell tennünk, hogy a legolcsóbb díjat egy olyan szolgáltató ajánlja, amely jelenleg még nem biztosít országos lefedettséget, de ha az egymással minden tekintetben összemérhető mobilcsomagokat vesszük alapul, a különbözet még mindig 8 430 forint - írják.

A mobiltarifa-csomagok összehasonlításával akár jelentős összeget is megspórolhatnak a magyar előfizetők, az előnyösebb ajánlatra való váltást azonban sokak számára a tarifacsomagok átláthatatlansága ellehetetleníti. Az algoritmusunk attól kíméli meg a mobiltelefontulajdonosokat, hogy 666 oldalnyi díjszabást bogarásszanak át a tudatos és felelős döntéshez; ez a feladat gépi segítség nélkül nyilvánvalóan lehetetlen lenne

– mondta el Halmai Attila, a BillKiller társalapítója. A reprezentatív kutatásából kiderült, hogy a mobiltelefon-előfizetők nem kevesebb mint 25 százaléka elégedetlen jelenlegi előfizetésének havidíjával, ami annál is inkább súlyos probléma, mivel a megkérdezettek több mint kétharmadának, 70 százalékának a havidíj a legfontosabb szempont a döntésben. A demográfiai adatokat vizsgálva az is látszik, hogy a költségek a nők számára valamivel fontosabbak (72%), mint a férfiaknak (68%). Érdekesség ugyanakkor, hogy a férfiak aktívabban követik az új ajánlatokat, mint nőtársaik, és hajlamosabbak is a váltásra.