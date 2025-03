Hihetetlen bejelentés jött a Sziget Fesztiválról: nem semmi előadókkal rukkolnak elő idén

A Sziget zenei sokszínűségét tükrözi a legfrissebben bejelentett zenekarok és előadók sora, benne mintegy 40 név, köztük a műfaji határokat feszegető FKA Twigs, hatalmas tehetségként a köztudatba robbanó női rapper, Little Simz, az ausztrál elektro-glam-pop duó, az Empire of the Sun, az indie-rock The Last Dinner Party, a kiváló soul énekes, Michael Kiwanuka vagy az alter-indie rockban utazó Portugal. The Man.

Gyors egymásutánban érkeznek a hírek a Szigettel kapcsolatban, ezúttal mintegy negyven új nevet jelentettek be a szervezők. „Múlt héten a Delta District három helyszínére a Sziget történetének eddigi legerősebb elektronikus felhozatalát jelentettük be, most pedig a fesztivál zenei változatosságát jól leképező fellépő-csomagot mutatunk be, amiben mindenki találhat magának – műfajokon átívelő – kedvenceket” – kezdte a bejelentést Kádár Tamás, a Sziget főszervezője.

2020-ban már felmerült, hogy jön a Szigetre, ami az ismert okok miatt nem valósult meg, idén azonban már Eusexua címmel, januárban megjelent albumát is elhozza a brit extravagáns énekes-dalszerző, lemezproducer, táncos, üzletasszony, modell és színésznő, azaz FKA Twigs. Twigs munkásságát hatalmas elismerés kíséri, zenéje nagy ívet húz a műfaji határokat feszegetve, beleértve a trip hopot, az electronica-t, az indietronica-t, a techno-t, az art popot, a trance-t, a hyperpopot és az avantgarde-ot.

A londoni születésű rapper, Little Simz megannyi zenei díj birtokosa, nem mellesleg a Netflix Top Boy (Nagykutya) című sikersorozatának sztárja is érkezik a Szigetre. A nigériai származású ifjú hölgy mindig is készen állt a sikerre; amióta az eszét tudja mindig is művész volt - vadul ambiciózus, vadul tehetséges és a munkája iránt elkötelezett. Utánozhatatlan előadóként - élő zenekarával a háttérben - teljes mértékben uralja és irányítja a színpadot. Tavaly februárban jelent meg szédítő energiájú dalaival a Drop 7 lemeze, idén májusban pedig már várhatjuk a következőt.

Az Empire of the Sun Ausztrália legszínesebb elektro-glam-pop duója, amely látványos, egy tudományos-fantasztikus divatgálára emlékeztető fellépéseiről, valamint finoman és elegánsan csábító slágereiről, mint a Walking on a Dreamről és a We're the People -ről híres. Hosszú évek után tavaly kihozták legfrissebb, Ask That God című albumukat, amit a Szigeten is hallhatunk majd.

A kelet-londoni pubok félhomályos sarkaiban játszó The Last Dinner Party néhány rövid hónap alatt több nagy lemezkiadó, ügynök, promoter érdeklődését is felkeltette és dicsőségesen robbant be a gitárzene reneszánszába. Az öttagú női zenekar kísérteties dallamok, robbanékony refrének és tragédiát és diadalt egyaránt magába foglaló szövegek fantáziáját szövi egy-egy dalba. A Prelude to Ecstasy a brit indie rock együttes debütáló albuma 2024. februárjában jött ki, amit a Nothing Matters single vezetett fel, komoly kritikai elismerést aratva.

A brit zenész, Michael Kiwanuka, az első nagyobb nyilvánosságot akkor érte el, amikor megjelent debütáló albuma, a Home Again. Az ugandai gyökerekkel rendelkező tehetség az elmúlt évek legemlékezetesebb kortárs soul zenéjét alkotta, amiért BRIT-díjjal is jutalmazták. Az énekes-dalszerző negyedik stúdióalbuma, a Small Changes tavaly évvégén jelent meg, amit széleskörű kritikai elismerés fogadott.

Az elmúlt évtizedben a Portugal. The Man egyike lett a rockzene legbecsesebb kincseinek és élő jelenségeinek, legendás hírnevet szerezve a fesztiválok kedvenceként. 2017-ben új magasságokba emelkedett a platina minősítésű Woodstock album megjelenésével. Az albumot a Feel It Still kislemez hihetetlen sikere jellemezte, amely a csapatnak számos díjat hozott. A kritikusok által is dicsért kilencedik stúdióalbumuk 2023-ban jelent meg Chris Black Changed My Life címmel.

És a mostani bejelentésben olyan hazai kedvencek is találhatók, mint beton.hofi, Krúbi, Pogány Induló vagy az Analog Balaton és Дeva, aki a Napfonattal közösen lép majd fel.

A most bejelentett névsor a műfajok színes skáláját mutatja, benne hip-hop, indie folk, rock, soul, funk-rock, alternatív, világzene, R&B, rock and reggae, dancehall vagy akár art-pop és megannyi más. Az alábbi listából lehet bátran szemezgetni:

Alessi Rose, Analog Balaton, Bartees Strange, Beba, beton.hofi, Casey Lowery, Davodka, Дeva feat. Napfonat, Ela Minus, Elderbrook, Empire of the Sun, EV, FKA Twigs, Frenna and The Gang, Hollow Coves, Julien Granel, KiLLOWEN, Krept & Konan, Krúbi, Last Train, Little Simz, LSDXOXO, Michael Kiwanuka, Ocean Alley, Pogány Induló, Portugal. The Man, Sahra Halgan, Sevdaliza, Sofia Isella, Strandz, The Beaches, The Dare, The Joy, The Last Dinner Party, The Wellermen, Theodora, Thumpasaurus, Woomb.

