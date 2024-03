Elmentünk, körbejártuk, kipróbáltuk: a Fenyőharaszt Kastélyszálló a céges rendezvények ideális helyszíne (x)

Ahhoz, hogy egy vállalkozás sikeres legyen, ma már nem elegendő a jól kitalált üzleti modell, a cég folyamatos fejlesztése, a piac és a versenytársak ismerete. Az is szükséges, hogy a vállalkozás időről időre figyelmet fordítson arra, hogy kényelmes, inspiráló közegben szervezze meg belső rendezvényeit, továbbképzéseit, vagy éppen nyújtson kikapcsolódást dolgozóinak. Azaz, ahogyan ezeket az alkalmakat mindenki nevezi: céges rendezvényeket szervezzen. Ha Ön ilyenre készül, aligha talál alkalmasabb helyet a Fenyőharaszt Kastélyszállónál. Mi el is mentünk megnézni.

Alig kellett utazunk 50 percet a Belvárostól, hogy az M3-as autópályáról Hatvan előtt lefordulva újabb 5 perc nyugodt autózás után már meg is érkezzünk a szálloda kényelmes parkolójába.

Ha valaki, mint mi, egy céges rendezvény részleteit jön megbeszélni, érdemes a szálloda külön erre a feladatra felkészült munkatársát, Elek Évit előre megkeresni: javaslatokkal és a korábbi soktucatnyi rendezvény tapasztalataival és frissítővel várt bennünket is a recepción. Szusszantunk egyet és elindultunk körbejárni a szállodát.

Ahány cég, ahány rendezvény - annyiféle igény és elvárás. Ez ma már természetes, ahogyan az is, hogy egy igazán felkészült szállodának rugalmasnak kell lennie és a lehető legtöbb igényt ki kell tudnia elégíteni.

Egy céges rendezvény akkor lesz a legsikeresebb, ha a munkahelyi közösség szempontjából hasznos, a kikapcsolódás szempontjából pedig kényelmes és sokszínű. A Fenyőharaszt Kastélyszálló nagyon erős a szabadidő eltöltésére kínált lehetőségekben.

Évivel először a sport különböző válfajait, csapatjátékot vagy egyéni mozgás lehetőségeit, a beltéri és kültéri sportprogramokat vettük végig. Bevalljuk őszintén, a skeet lövészet és az íjászat ragadott meg minket a legjobban, ezek igazán egyedi programok.

Rákérdeztünk a vizes kikapcsolódás lehetőségeire is: jakuzzi, beltéri medencék vagy szaunák egyaránt rendelkezésre állnak, ha valaki éppen ilyen kikapcsolódásra vágyik, magas minőségben találja meg ezeket.

Évi a konferenciatermeken is végigvezetett minket, ezekben sem csalódtunk. 50 négyzetméteres vagy annál nagyobb helységeket láttunk, amelyekben akár 65 fő is kényelmesen tanácskozhat, ötletelhet vagy akár csapatépítő játékokat is játszhat, bár, őszintén szólva, ez utóbbira minket leginkább a szálloda nagy kertje inspirált. Nem csalódtunk abban sem, hogy minden szükséges informatikai, vizuális eszköz is kiszolgálhatja céges rendezvényünket.

És hát a gasztronómia. A Fenyőharaszt Kastélyszálló disznótoros programjáról már sokat hallottunk, ezért bizonyosak voltunk benne, hogy a hotel konyhája igazán minőségi. Biztos, ami biztos, azért rákérdeztünk erre is, amire Évi így kezdte a válaszát: „nekünk szenvedélyünk az evés!” Benéztünk a konyhába, végiglapoztuk a menüsorokat és bátran állíthatjuk, nincs olyan étkezés, nincs olyan ételkívánság, amelyhez ne tudnák a legszélesebb, minőségi kínálatot ajánlani.

Az elköszönéskor Évi azt is elmondta, hogy ennyi év és ennyi céges rendezvény után már aligha tudjuk meglepni őket bármilyen egyedi igénnyel, és hogy ő és a munkatársai kifejezetten izgalmasnak találják, ha egy cég különleges ötletek és programok megvalósítását kérik tőlük.

Egy szó, mint száz: a Fenyőharaszt Kastélyszállóban mi a céges rendezvények ideális, inspiráló, kényelmes és a megrendelők igényeire nyitott helyszínét találtuk meg és ajánljuk mindenkinek.

