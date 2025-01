Ennyi volt, 40 év után bezár a vidék ikonikus kastélyszállója: fájó döntést hozott meg a tulajdonos

A egyedülálló hangulatú Sziráki Kastélyszálló, Nógrád megye gyöngyszeme 1748-ban épült, és hazánk legszebb barokk kastélyai közé tartozik. Immár 1985 óta szállodaként működik, egészen mostanáig...

A sziráki Teleki-Degenfeld Kastélyszálló vezetősége fájdalmas döntést hozott: január 20-án a Facebook-oldalán jelentette be, hogy a Nógrád megyei szálloda 2025. február 16-án bezárja kapuit.

A közösségi oldalon közzétett közleményben megköszönték az elmúlt 40 év bizalmát mind a vendégeknek, mind a cégeknek, valamint azoknak a pároknak, akik életük fontos eseményeit ünnepelték a kastély falai között:

A kastélyszálló egyébként 1748-ban épült, és hazánk legszebb barokk kastélyai közé tartozik. A Teleki és Degenfeld családok története szorosan kapcsolódik az épülethez, amely 1985 óta működött szállodaként.

Nógrád megye igazi kincs minden szempontból. A Cserhát hegységei alatt elhúzódó kis településen igazi időutazásban lehet részünk. Ezt a fajta nyugodt, vidéki, békés és barátságos hangulatot igyekszünk megteremteni a Teleki-Degenfeld Kastélyszálló falain belül is. Finom vidéki ételekkel, kedves kiszolgálással és grófi kényelemmel várunk a magával ragadó Sziráki Kastélyban esküvők, családi programok, céges rendezvények, romantikus hosszúhétvégék vagy akár egy hangulatos vasárnapi ebéd alkalmából is.

- írták az ajánlóban.

A vidékies ízekről híres, különleges esküvői és egyéb rendezvény-helyszínként is kedvelt kastélyszállóról még annyit, hogy az összes szoba (szám szerint 27) saját történettel rendelkezik, ezért igen kivételesnek számítanak.

Ahogy a honlapon írták:

A neves Teleki család grófjai is ezekben a szobákban hajtották le fejüket éjszakánként. Ezért az összes szobát hajdani lakóiról neveztünk el, akik Szirák, sőt az ország történelmében is jelentős szerepet játszottak. Ezzel a gesztussal szerettünk volna tisztelegni a Teleki családnak és megőrizni nevüket az utókor számára is.

A vezetőség ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy a búcsú nem végleges, és a jövőben ismét vendégül láthatják az érdeklődőket.

Címlapkép: Teleki-Degenfeld Kastélyszálló Szirák / Facebook-oldal