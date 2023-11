Súlyos melankóliában fulladozik Magyarország: kiderült, miért ilyen boldogtalan mindenki itthon

A világ egyre töredezettebb, lassan minden biztosnak hitt keret szétesik körülöttünk: háborúkkal, terroral, száguldó inflációval, megélhetési válsággal kikövetett úton haladunk. Ilyen körülmények között nincs mit csodálkozni azon, hogy a boldogságra való képességünk út közben valahol elveszett. A világhírű pszichológus, a Yale legnépszerűbb professzora, Dr. Laurie Santos-nak azonban van válasza: szerinte eddig rossz helyen kerestük a boldogságunkat.

Hazánk nem a legboldogabb hely a világon, idén márciusban az 51. helyen végzett Magyarország a Gallup Intézet évente kiadott, az országokat boldogságuk szerint rangsoroló World Happiness Report listáján, az ENSZ éves felmérésén. Az első helyezett Finnország lett, a finneket követi, Dánia, Izland, Izrael és Hollandia.

De persze nagy kérdés, mi a boldogság. Feltehetően ahányan élünk a földön, annyiféle válaszunk lehet rá, a kutatókat, a neurológusokat, a szociálpszichológusokat azonban nem hagyja nyugodni a kérdés, keresik azt, ami mindannyiunknak közös vágya. A társadalomtudomány átgondolt és gyakorlatias definíciókkal szolgál arra vonatkozóan, hogy miként nyilvánul meg a boldogság. Dr. Laurie Santos, pszichológus a Yale legnépszerűbb kurzusát, az On the Science of Happiness-t (A boldogság tudományát) tanítja - írja a nextavenue.com.

Megállapította, hogy amiről azt hisszük, hogy az emberek boldoggá teszik, a pénz, a státusz, a gyermek, az valójában téves. Sokkal inkább hozzájárulhatnak a boldogságunkhoz, azok a dolgok, amelyek biztosítják a testi egészségünket, amelyek mentén átérezhetjük a közösséghez való tartozás örömét, kifejezhetjük hálánkat, megtalálhatjuk az értelmet mindennapi életünkben – ezek sokkal fontosabb összetevői a boldogságunknak.

Miért nem vagyok folyton boldog?

A neuropszichológusok gyarkan emlékeztetnek minket arra, hogy bár agyunk sok mindenben kiválóan teljesít, a boldogság nem feltétlenül tartozik ezek közé. A természetes szelekció és a létfenntartás folyamata inkább a túlélésre, a szaporodásra és az erőforrások teljes kihasználására koncentrál. Tehát 2023-ban, amikor a világ egyre széttöredezettebb, polarizáltabb, és minden egyes nap eltűnik körülöttünk valami, ami jó volt, úgy tűnik, megváltozik a pszichológiai "alapállás" arra vonatkozóan, hogy mi tesz minket boldoggá.

A huszadik század elején Carl Jung pszichoanalitikus részletesen írt a boldogság öt kulcseleméről. Száz évvel később, most, ahogyan azt Santos a Yale kurzusán tanítja, Jung tényezői továbbra is világos és meggyőző iránymutatást nyújtanak a boldogság meghatározásához.

A boldogság 5 eleme

Jó fizikai egészség. Szoros személyes és intim kapcsolatok. A természet szépségére és művészetére összpontosítás Megfelelő életszínvonal és kielégítő munka. Filozófiai vagy vallási nézőpont.

Ezek a megállapítások ma is érvényesek, de némi kiegészítésre szorulnak.

A boldogságépítés segít - Laurie Santos szerint egy olyan világban, ahol gyakran szorongunk, levertnek érezzük magunkat, és képtelenek vagyunk kontrollálni a boldogunkat befolyásoló tényezőket, az egyéni cselekvőképesség megértése és a szándékosság segíti az elégedettség felé való elmozdulást.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A "20-5-3" szabály Az emberi szervezet még mindig a természet ciklikussága szerint működik, azaz működne, ha lenne erre lehetőségünk, az egyensúly viszont a legtöbb esetben mára felborult. Felmérések szerint a gyermekek fele annyi időt töltenek a természetben, mint annak idején a szüleik, és ez sok szempontból is óriási probléma. Az ember és a természetes környezete közötti kapcsolat megszakadása a gyermekek esetében komoly fizikai és mentális problémákat idézhet elő, mint például az allergia, figyelemzavar, elhízás vagy éppen hiperaktivitás. Egy kis odafigyeléssel azonban sokat tehetünk a természethiány-zavar kialakulása ellen. A 20-5-3 szabály Dr. Rachel Hopman amerikai neurológus nevéhez köthető, aki e három számmal fogalmazta meg, mennyi időt lenne optimális a természetben töltenünk. Heti háromszor 20 percet javasol bármilyen természetes közegben, ez lehet akár a saját kertünk vagy a városi park is, mert ennyi idő már támogatja a városi létből fakadó stressz csökkentését. Havi 5 órát javasol fél-vad tájon tölteni, tehát egy közeli erdőben, vízparton, hogy elég fraktált lássunk – ezek a természetben különösen gyakran előforduló ismétlődő, szabálytalan mintázatok, amik szintén remekül pihentetik idegrendszerünket és például a fák, folyórendszerek, hegyek struktúrájára jellemzők. A hármas szám pedig arra vonatkozik, hogy évente 3 napot kellene mélyen a vadonban, a civilizációtól minél távolabb töltenünk, hogy a „vadon hatást” aktiválhassuk és lehetőségünk legyen valóban mély kapcsolatba lépni a természettel.

Akarni kell boldognak lenni. Szinte minden társadalomtudományi szakértő ugyanazt az összetevőkből álló koktélt keveri ki, a boldogság tuti receptjeként: életünk feletti kontroll és autonómia érzése, az értelem és cél által vezérelt élet, valamint a másokkal való jó kapcsolat. Bár érzéseink veleszületettek, a boldogság nagy részét a választás határozza meg. Minél inkább észreveszi az egyén azokat a viselkedési formákat, amelyek hozzájárulnak a boldogsághoz, és minél inkább részt vesz bennük, annál inkább növekszik az érzet.

A Pénzcentrum Nagy Boldogságtesztje 2023

Egy olyan eseménydús, bonyolult és főleg nehéz év végén, mint az idei volt, érdemes megállni egy pillanatra és elgondolkozni, hogyan is telt, hogyan is érezzük magunkat a bőrünkben. 2023-ban csúcsokat döngetett az infláció: a fizetések hónapról hónapra kevesebbet érnek, miközben a szolgáltatások és a termékek ára az egekben. Ezen kívül továbbra is háború dúl a szomszédos országban, ahogy a Közel-Keleten is eszkalálódott a konfliktus. A pandémia ugyan hivatalosan is véget ért, ám a következményeit még sokáig fogjuk nyögni, az éghajlatváltozást pedig már a saját bőrünkön tapasztalhatjuk: elég csak kinézni az ablakon. Törökországot és Szíriát pusztító földrengések tarolták le, amiben több, mint 57 ezer ember vesztette életét. Ilyen körülmények között nehéz pozitívnak maradni.

Most elsősorban egy általános elégedettségi szintet értünk a fogalom alatt, kérdéseinkkel igyekeztünk lefedni egy átlagos élet minden szegmensét: munka, magánélet, közélethez való viszony. A tavalyi, tavaly előtti év után idén is felmérjük, boldog nép-e a magyar. Ha van 5 perced, és segítenéd a munkánkat, töltsd ki a Pénzcentrum nagy Boldogságtesztjét.