Vidnyánszky állítja, nem tudott a veszélyes díszletekről: a héten hazaengedik a Nemzetiben megsérült színészeket

Belső vizsgálat indul a Nemzeti Színházban, és még a héten visszaépítik a nagyszínpadra a Rómeó és Júlia díszletét, hogy modellezzék, mi okozhatta a két színész balesetét – mondta Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház lemondott vezérigazgatója a Magyar Nemzetnek. A színház saját vizsgálata a rendőrségi nyomozással párhuzamosan zajlik majd.

Vidnyánszky Attila és Csák János is meglátogatták a sérült színészeket a kórházban, akik „a körülményekhez képest jól vannak”. A héten hazaengedik őket, és otthon folytatódhat a felépülésük. „A testi gyógyulás mellett persze nagyon fontos, hogy a lelkükkel foglalkozzunk, és hogy azt érezzék, a társulat egy emberként áll mögöttük. Várjuk vissza őket, nagyon szeretjük őket, és nagyon hiányoznak” – mondta a lemondott igazgató a lapnak. Szerinte vannak olyan darabok, amikben nem lehet lecserélni a sérült színészeket, de ahol ez megoldható, ott meg kell tenni. A baleset hatására elhalasztják az Aranyhajú hármasok bemutatóját.

Az interjúban felvetődött az is, hogy bizonyos előadó-művészeti területeken a munkaszerződés része egy felelősségvállalási nyilatkozat is. Vidnyánszky szerint van olyan színház, ahol aláíratják, hogy a színész saját felelősségére csinál bizonyos mozdulatokat vagy jeleneteket. Eddig a Nemzetiben nem volt ilyen, de „most átgondoljuk az egész repertoárt” – mondta a lemondott igazgató, aki szerint nem csak ennek az előadásnak az esetleg problémás részein próbálnak meg javítani.

Arra a felvetésre, hogy a Rómeó és Júlia díszleteit többen is kockázatosnak tartották, azt válaszolta: hozzá ezek az információk nem jutottak el. Vidnyánszky Attila úgy érzi, sokan kihasználják most ezt a helyzetet, és nemtelen támadást indítottak a színház és a személye ellen. Ő azonban azt gondolja, hogy a szokásos viszálykodásnak most nincs itt az ideje.

Címlapi kép: Lakatos Péter, MTI/MTVA