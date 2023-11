Baleset a Nemzeti Színházban: megszólalt Alföldi Róbert, "most nem az a fontos..."

Alföldi Róbert szerint most nem az a fontos, hogy ki mikor mondott le, hanem az hogy kollégái minél hamarabb meggyógyuljanak.

Alföldi Róbert hivatalos Facebook-oldalán tett közzé egy írást, ami szerint „nem az a fontos most, hogy ki mikor mondott le”, hanem az az „egyetlen fontos dolog”, hogy a két kollégája minél hamarabb és teljesen meggyógyuljon és felépüljön. Alföldi szerint ezen útjukon minden segítséget meg kell hogy kapjanak, anyagit is. Bejegyzését így zárja: „Kedves Kollégák, sok erőt és mielőbbi teljes gyógyulást! Most van az a pillanat, amikor az egész szakma, mindentől függetlenül veletek van és rátok gondol. Gyógyuljatok!”

