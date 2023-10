Gáláns összeggel fejelte meg Manuel azt a 20 ezer forintot, amit ellopott a Noé Állatotthontól

A fiatal zenész és zsűritag, Manuel kifizette a Noé Állatotthon Alapítványnak azt a 20 ezer forintot, amit még hat éve lopott el az adományperselyükből, és még egy „gáláns összeget” is adományozott az alapítványnak - válaszolta a Telexnek az alapítvány szóvivője.

Pár napja robbant a hír, hogy Manuel 2017. október 9-én két társával ellopta a Noé Állatotthon Alapítvány adományperselyét. A cselekmény felvételre került, mivel a terület be volt kamerázva. A három fiút hamar elkapták, majd fejenként 20 ezer forint megfizetésére és 50 óra közmunkára büntették.

Azonban most pont került a dolog végére, ugyanis Schneider Kinga az alapítvány szóvivője egy posztban tudatta az emberekkel, hogy felvette Manuel velük a kapcsolatot és rendezte a tartozását, sőt emellett még plusz támogatásban is részesítette az állatotthont. Telefonon beszélt Manual Schneider Kingával, aki nagyon pozitívan számolt be a fiúról, elmondása szerint egy értelmes, felnőtt módon viselkedő embert ismert meg az énekesben, aki a jövőben is szeretné támogatni az állatotthont. Így nyilatkozott a szóvivő a Facebook oldalán:

A beszélgetés végére azt gondolom, hogy ő megértette az elmúlt 6 év kérdőjeleit. Én pedig szeretném hinni, hogy megismertem valakit, akinek elhihetem és elfogadhatom a bocsánatkérését, mert valóban komolyan gondolja

- írja Schneider Kinga.