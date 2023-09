Leleplezte a sztárséf: ezeket az ételeket soha, de soha nem rendelné étteremben

Csirke, napi ajánlat, sósmogyoró: mind-mind felejtős. Még a legjobb éttermekben is kockázatos ezeket rendelni az étlapról, hogy pontosan miért, arról sztárséfek vallottak.

Mint ahogy arról beszámoltunk, megjelent az új Michelin Guide Magyarország: rossz hír, hogy nincs új Michelin-csillagos étterme Magyarországnak, másrészt jó hír, hogy minden étterem megtartotta a tavaly elért eredményeit. Az idei kiadás 75 magyarországi éttermet ajánl: 28-at Budapesten és 47-et az ország egyéb részéről. Új szereplőként a pécsi Morzsa étterem szerzett Gourmand minősítést, illetve a szigligeti Villa Kabala kapott Zöld Csillagot.

A Michelin által ajánlott éttermek:

Bobajka (Tarcal),

Botanica (Dánszentmiklós),

Csopaki Resti by Laurel,

FLAVA (Budapest),

Fricska 2.0 (Budapest),

GÓRÉ (Kisharsány),

MoszkvaTéЯ Bisztró (Budapest),

NOON (Balatonfüred),

Piac 42 (Esztergom),

SHO Étterem (Budapest),

Solid (Budapest),

Tati (Budapest),

White Szalon (Budapest),

Zincenco Kitchen (Budapest)

- ezekben a helyeken tehát biztosan nem csalódhattunk, nincs ok az aggodalomra, azonban máshol elő-előfordul. Persze az is elkerülhető, ha mindig a megfelelő ételt választjuk, azaz tudjuk, mi az amit egy séf sosem rendelne az étlapról. A Readers Digest összegyűjtötte a legfontosabb szabályokat, zaz ha jót akarsz enni, ezeket inkább ne rendeld soha.

Napi ajánlat

Észrevetted már, hogy a pincérek néha milyen erőszakosan nyomják a napi ajánlatot? "Amikor más éttermekben eszem, soha nem rendelek specialitásokat" - mondja Alberto Morreale, a San Diegó-i Farmer's Bottega executive chefje és tulajdonosa. "Egyes éttermek aszerint állítják össze az aznapi ajánlatokat, hogy mi az, ami hamarosan lejár, vagy amitől gyorsabban szeretnének megszabadulni". Ehelyett megkéri a felszolgálót, hogy ajánljon valami olyat, ami helyi alapanyagokból készült, vagy ami frissen érkezett aznap

Mondj nemet a csirkére

"Szinte akármit merek rendelni, ha elmegyek valahova - de csirkét soha, mert a legtöbb étteremben hajlamos túlsütni" - vallja Ryan Ososky, a nyugat-hollywoodi The Church Key nevű modern amerikai konyhájú étterem executive chefje. Ososky nincs egyedül a csirkét elutasító álláspontjával. A Food Network honlapja szerint a séfek számos okból, többek között a túlárazottság és az eredetiség hiánya miatt kerülik a csirke rendelését az éttermekben.

Hacsak nem érzed a sós levegő illatát, az osztrigát inkább kerüld

Mivel a legtöbb halpiac nem szállít hétvégén, a "ne egyél halat hétfőn" továbbra él,sőt, komoly vita alakult ki körülötte. Sokan úgy kerülik, mint a pestis, mások viszont nyugodtan rendelnek halat, ha az étterem tengerparti helyen van, vagy jól ismert a tengeri gyümölcseiről.

Ha azonban osztrigát kell enni, már csúszósabb a talaj, legalábbis a Cordon Bleu-n végzett séf, Mark Nichols szerint, aki nem megy a nyers osztriga közelébe, ha azt több mint 100 kilométerre fogták be a étteremtől. "Ha rosszul kezelik és tárolják, a nyers osztriga megölheti az embert" – magyarázza.

Szereted a friss ételeket?

A láncos vagy hatalmas étlapokkal rendelkező éttermek talán csökkentik a családi veszekedéseket az asztalnál, de ez azt is jelenti, hogy spórolni kell a friss alapanyagokkal. Ha friss, helyi alapanyagokra vágysz, ezeket a helyeket valószínűleg kerüld el. "Általában távol tartom magam a nagy láncoktól, mert általában mindent fagyasztva hoznak be hetente egyszer vagy kétszer" - mondja Nichols. "Mindig megnézem az étlap méretét is. Ha két oldalnál hosszabb, akkor nagy készletet kell tartaniuk az ételekből. Több mint valószínű, hogy nem friss ételt kapsz." Egyébként a séfek mindig ezt rendelik, ha olasz étteremben járnak.

Az élet (maradék) botja

Hacsak nem veszel ujjlenyomatot minden egyes pogácsáról, szelet kenyérről, amit eléd raknak a vacsora előtt, soha nem tudhatod biztosan, hogy járt már-e más tányérjában korábban. A séfek szerint érdemes óvatosnak lenni.

Egy kis bacilus a koktélodhoz?

Még ha éhes is vagy, miközben arra vársz, hogy elkészüljön az asztalod, kerüld el a bárpultnál kapható rágcsálnivalókat a vacsora előtti. A tálakat ritkán mossák el a vendégek között, így nagyjából biztos lehetsz benne, hogy a sajátodon kívül még sok más ujj is megmártózott már a diós vagy pereces tálba.