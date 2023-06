Hihetetlen, amit Pannonhalmára terveznek: ilyet garantáltan nem látott még Magyarország

Idén a méheké lesz a főszerep a Pannonhalma CAMPUS-on. A rendezvény keretein belül egy terápiás épületet is felépítenek majd, amelynek tervezésére pályázatot hirdettek. A Pannonhalma és Térsége Fejlesztéséért Alapítvány a program megvalósítása érdekében közösségi finanszírozási kampányt indít a Brancs közösségen, 1 millió forintot szeretnének összegyűjteni.

A Pannonhalma és Térsége Fejlesztéséért Alapítvány 2016 óta rendezi meg évente Pannonhalma CAMPUS-t, ahol 1 hetes kurzusok keretében különböző szakterületekről érkező egyetemistákat látunk vendégül, akik szakértő mentorok és egyetemi oktatók segítségével, csapatmunkában dolgoznak fel egy.egy összetett problémát.

Az elmúlt években kezeltünk humanitárius katasztrófát Botswana és Zimbabwe határán, terveztünk kisvárosi mobil applikációt, hajléktalanok számára alakítottunk ki integrációs modelleket, kutattuk a szépség szerkezetét, Pannonhalma számos városfejlesztési problémájára készítettünk megoldási javaslatot és építettünk egy erdei kápolnát

- áll az alapítvány friss közleményében.

2023. a méhek éve

Mint kiderült, az idei évben a méheké lesz a főszerep a rendezvényen: mint emlékezetnek, Einstein szerint a méhek halálát az emberiség csupán 4 évvel élné túl.

Az idei kurzusunk keretében egy helyi őstermelő 80 méhcsaládját igyekszünk megmenteni azzal, hogy a méhészeti termékek előállítása mellett apiterápiás szolgáltatást is nyújthasson, ezzel is segítve a méhészet fenntartható működését, valamint olyan építészeti, művészeti értéket teremtsünk, amely amellett, hogy az alkotókat is elégedettséggel tölti el, méltó a város világörökségi státuszához. Az apiterápia a természetgyógyászat fitoterápiához tartozó ága. Maga a kifejezés az Apis=méh és a terápia=gyógyítás szavakból származik és a méhhel, méhészeti termékekkel való gyógyítást jelenti

- írták a szervezők, akik szerint az idei Pannonhalma CAMPUS Bee Friends kurzusa két részből áll. 2023.04.30-as határidővel pályázatot hirdettek az apiterápiás épület terveinek elkészítésére, amire építés és művész szakos hallgatók csapatainak a jelentkezését várták, majd a kurzus második felében a szakmai zsűri által legjobbnak ítélt tervet meg is építik 2023.07.03.–2023.07.09. között. Az építést gyógynövényekkel, biogazdálkodással, természetgyógyászattal kapcsolatos esti programok kísérik.

A program megvalósulásához az Alapítvány egy közösségi finanszírozási kampány keretében 1 millió forintot szeretne összegyűjteni, a támogatók többek között biomézet és ajándék belépőjegyet kapnak a készülő apiteráiás házba.