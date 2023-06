Ijesztő lódarázs terjed Európában, a magyar kertekben is megjelenhet: ezt érdemes tudni róla

Hamarosan Magyarországon is megjelenhet egy Kínából áttelepült lódarázs, mely három centis méretével ugyan ijesztő lehet, de nem agresszívebb, mint a nálunk élő lódarázs. A szakártő azonban fiogyelmeztet, hogy a több méreggel rendelkezik, így érdemes a csapkodást elkerülni.

A Magyar Természettudományi Múzeum darázsgyűjteményének vezetője szerint fajkeverésről van szó. Vas Zoltán szerint igaz, hogy a 2000-es évek elején Kínából Franciaországba betelepült egy bizonyos fajta ázsiai lódarázs, aminek a tudományos megnevezése Vespa velutina. Körülbelül tíz év alatt egész Franciaországban elterjedt, majd haladt tovább a környező országokba, közelítve Magyarország felé is. Már van ismert előfordulása az Egyesült Királyságban, Németországon és Olaszországban is - írja az Infostart.

A Vespa velutina azonban nem azonos a hazai hírekben megjelenő, szintén ázsiai származású óriás lódarázzsal – mondta a szakértő, hozzátéve, hogy utóbbi – nevéhez híven – valóban óriási, csaknem kétszerese a hazánkban is őshonos lódarázsnak. Az ázsiai óriás lódarázs (Vespa mandarinia) öt centimétert meghaladó testhosszú is lehet, míg európai rokonának a nagyobb példányai sem igazán haladják meg a három és fél centit. A Vespa velutina viszont még a nálunk élő lódarázsnál is kisebb, mert két és fél-három centiméternél nem nő nagyobbra.

EZ IS ÉRDEKELHET Halálos kártevők fészkelnek a magyar kertekben, lakásokban: egy vagyon kiirtani őket Tavasszal és nyáron a hangyák mellet az egerek, darazsak és a csótányok is előbújnak. Az irtásuk pedig akár 30 százalékkal is többe kerülhet idén, mint tavaly.

„Tehát nem azt a monstrumot hurcolták be, és nem is most, hanem 19 évvel ezelőtt” – fogalmazott Vas Zoltán, aki szerint elképzelhető, hogy a Vespa velutina idővel Magyarországon is fel fog bukkanni, de ez nagy különbséget nem fog jelenteni, tehát nem fogunk nagyobb darázsveszélyben élni, mint amiben amúgy is élünk.

A Vespa velutina jelentette veszélyt illetően a Magyar Természettudományi Múzeum munkatársa megerősítette, hogy a előszeretettel vadászik a házi méhekre, de ezzel kapcsolatban csak meglehetősen szerteágazó, anekdotikus információk állnak rendelkezésre, noha közel húsz éve jelen van Európában. "Esetleg lokálisan okozhat kisebb problémákat, de generális, mély apokalipszisre nem kell számítani" – fogalmazott.

A szakértő szerint az ázsiai óriás lódarázs annyiban rosszabb a hazánkban is őshonos lódarázsnál, mint amennyivel nagyobb, ugyanis a nagyobb testméret több mérget is jelent egy szúrásnál. De nem agresszívebb, nagyjából ugyanúgy működik, mint a mi lódarazsunk:

a fészek közelében igencsak veszélyes lehet, azon kívül viszont – ha az ember nem kezdi el csapkodni, hessegetni – „az állat nem keresi a bajt”.