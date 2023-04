Halálos kártevők fészkelnek a magyar kertekben, lakásokban: egy vagyon kiirtani őket

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Heteken belül elkezdődik a kártevők időszaka, ami akár egészen október végéig, vagy novemberig is kitarthat. Tavasszal és nyáron ugyanis a hangyák mellet az egerek, darazsak és a csótányok is előbújnak. Ezek a rovarok és állatok pedig nem csak idegesítőek, de különböző fertőzéseket is terjeszthetnek, sőt a darazsak esetében akár allergiás reakciót is kiválthat 1-1 darázscsípés. Ráadásul még az otthonainkban is milliós károkat okozhatnak. Azonban sajnos az irtásuk egyáltalán nem olcsó mulatság: egy évvel ezelőtthöz képest akár 30 százalékot is drágulhatott a rovarok és a rágcsálók irtása. És akkor még a kiszállási díjról nem is beszéltünk.

Lassan az évnek azon időszakába érünk, amikor hirtelen lépten-nyomon különböző kártevőkbe ütköznek az ingatlantulajdonosok. A darazsak az elkövetkezendő hetekben elkezdik építeni a fészkeiket, amik a nyár elejére már közepes méretűre nőnek. Azonban nem ők az egyetlen kártevők, amik elkezdik ostromolni otthonainkat: szépen lassan megérkeznek a hangyák, az egerek és a csótányok is. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Ezek a kártevők viszont nem csak idegesítőek, de az egészségügyi problémák mellett akár milliós károkat is okozhatnak az otthonainkban, így mindenképpen érdemes még időben foglalkozni az irtásukkal és nem halogatni azt az utolsó pillanatig. Ez viszont könnyen súlyos összegekbe is kerülhet, ugyanis jelentősen, közel 30 százalékkal megdrágultak az irtások. Az elmúlt egy évben a kártevőirtás körülbelül 30 százalékkal lett drágább. Ez azt jelenti, hogy például egy darázsirtás idén körülbelül 19 ezer forintról indul, míg tavaly még 15-16 ezer forintba került. Ebben pedig még nincs is benne a kiszállás, aminek az ára 10-15 százalékkal emelkedett – mondta el Lakatos Richárd, a Pro-Toxin Kft. egészségügyi gázmestere. Ez a drágulás pedig nem csak a darazsakra, de az összes kártevőre igaz. Így lehet, hogy míg tavaly egy darázsírtás 15 ezer forintról indult, és könnyedén elérhette a 30-40 ezer forintot, addig idén már 19-20 ezer a kezdő részlet és 50-60 ezer forintba is kerülhet akár egy bonyolultabb irtás. A csótányirtás ára szintén 20 ezer forint környékére emelkedett, míg az egér és patkányirtás már 25-26 ezer forintról kezdődik, ahogyan a hangyák esetében is. Szakértőt pedig minden esetben érdemes hívunk, hiszen ezekkel a kártevőkkel a boltban kapható mérgekkel nem tudunk maradéktalanul leszámolni. Ráadásul minél hamarabb hívunk egy megfelelő szakértőt, annál kisebb kárt okoznak a házunkban. Nehéz megszabadulni a hangyáktól Ahogyan azt korábban is megírtuk a hangyák többsége inkább zavaró jelenség, mint kártékony, de sajnos egészségügyi szempontból hasonló kockázatot jelentenek, mint a csótányok. Egyik rovar sem számít ugyanis biológiai vektornak, azaz nem tudnak a vírusok, baktériumok a szervezetükben életben maradni és nem tudják továbbadni azt, mint a patkányok, vagy a malária szúnyog. A mechanikai vektor, mint a csótány, a légy, vagy a hangya az élelmiszerre visznek rá bizonyos fertőzéseket: esetükben élelmiszert látogató rovarokról beszélünk, amik alapvetően koszos helyeken járnak. Testükön megtelepedhetnek a baktériumok, vírusok, így egészségügyi szempontból különösen nagy a kockázatuk. A hangyáknak pedig kismillió fajtája létezik: kiskertihangya, feketehangya, vöröshangya, tolvajhangya, hogy csak párat említsünk. A legtöbbjük alapvetően értelmetlen, ahogyan azt már fent említettük is, de szárnyas változataik kifejezetten sok kellemetlenséget tudnak okozni. Fontos tudni viszont, hogy szárnyas hangya, mint külön fajta nem létezik, minden hangyafajtának vannak szárnyas változataik. Ezek ugyanis az ivaros hívek és nőstények, akik egyedül rajzáskor élnek körülbelül három héten keresztül. Ezek közül a fáraó. és a szúhangyák, azaz a lóhangyák a legveszélyesebbek. Előbbi főleg az új, újabb építésű házakban bukkannak fel. Ezek a háztömbök, házak pedig tele vannak fáraóhangyákkal. A fő probléma pedig az, hogy a fáraóhangya egy többkirálynős fajta, ami azt jelenti, hogy egy társasházban - vagy akár csak annak egy szintjén - akár 30-40 fáraóhangya fészek is lehet. Tehát, ha velük találkozunk, akkor érdemes először a közös képviselővel beszélni, hiszen ahol egy fészek van, ott több is lesz. Ráadásul a fáraóhangyák esetében nehéz megállapítani laikusként, hogy valóban velük van- e dolgunk, így mindenképpen érdemes szakértőhöz fordulni. A másik rettegett hangyafaj a szúhangya, azaz a lóhangya. Ez a hangyafajta önmagában is borzongató látványt tud nyújtani, hiszen példányai könnyedén megnőnek egy-másfélcentisre, de a két centi nagyságú példányok sem ritkák. Ők pedig már hatalmas károkat tudnak okozni az otthonainkban is: el tudják rágni a tartó gerendát, vagy a bútorainkat. Teljesen le tudják amortizálni a parkettánkat is. Ők hatalmas, milliós károkat tudnak okozni. Nem is egészségügyi kártevőként sorolnám már be őket, hanem inkább gazdaságiként. Sajnos láttam már olyat egy háznál, hogy a tartógerendát kézzel lehetett morzsolni, miután vájatokat rágtak bele. Ez az a hangyafaj, aminél mindig szakember bevonását javaslom – mondta el még korábban a Pénzcentrumnak Lakatos Richárd, akinek nem ez volt az egyetlen horrortörténet, amivel a pályafutása során találkozott. A hangyák ugyanis előszeretettel fészkelik be magukat a hőszigetelésbe is, aminek a kicseréltetése több millió forintba is kerülhet. Ráadásul kiirtani őket házilag lehetetlen: Ez egy olyan kártevő, amit nem fogja érdekelni a háztartási vegyszer, vagy a mérgezett csalétek, amit kiteszünk neki. Iszonyatosan szívós hangyafaj – hangsúlyozta az egészségügyi gázmester. Hogyan működik a patkányirtás? Ahogyan már korábbi cikkünkben is beszámoltunk róla nem érdemes a háztartási boltokban kapható szerekkel és csapdákkal kísérleteznünk. Jobban járunk, ha hamar az elejére megyünk a dolgoknak és szakembert hívunk. A budapesti lakosoknak ilyen szempontból szerencséje van. Ha magánszemélyként bejelentik a patkány észlelését a Fővárosi Önkormányzat honlapján, akkor Budapest megbízásából az RNBH Konzorcium ingyenesen elvégzi a patkányírtást. Azonban vidéken, és az agglomerációban már más a helyzet: Elsősorban vidékre szoktak minket hívni, hiszen a kisvárosok, faluk nem gondolkoznak ilyen közösségi szintű patkányirtásról. Általában 1 héten belül ki is tudunk menni, hogy ha szükség van ránk, de a beosztásunktól függően akár már másnap is belekezdhetünk a munkálatokba – mesélte korábban Lakatos Richárd, aki nem győzte hangsúlyozni, hogy ebben az esetben különösen fontod a megfelelő méreg kiválasztása, ugyanis nagyon sok múlik azon, hogy milyen csalogatóanyag van a méregben, hiszen, ha ez rossz, akkor nem fogja megenni az állat. Ráadásul biztonsági szempontból is jobb, ha szakemberhez fordulunk: a mérget ugyanis kulccsal zárható ládákban helyezik ki, ami így teljesen szóródás mentes és sokkal nehezebben tud bejutni a háziállatok, háztartási állatok vagy akár az ember szervezetébe. Mindezek mellett a biztonság kedvéért a mérgeknek késleltetett a hatása, hiszen 3-5 nap kell ahhoz, hogy hassanak. Így pedig bőven van időnk észlelni a bajt és orvoshoz fordulni. Ráadásul a patkányok okos állatok. Ha látják, hogy társuk lakmározott a méregből és megdöglik, akkor ők már nem fognak belőle fogyasztani. Szinte kiirthatatlanok a csótányok a lakásokból Hazánkban az emberek alapvetően három fajtájukkal találkozhatnak: a konyhaival, az amerikaival és a némettel. Érdemes tudni ezekről a rovarokról – a jó beazonosítás érdekében, ami akár kritikus is lehet az irtás szempontjából –, hogy a testük erősen lapított, aminek okán szinte bárhová be tudnak mászni. Ezen felül leginkább talán csak a fejükből kinővő, két óriási csápról lehet felismerni őket, amik akár olyan hosszúak is lehetnek, mint maga a rovar. Ahogyan azt már fent is írtuk a német és a konyhai csótányok egyaránt egészségügyi kártevőnek minősülnek, így komoly kockázatot jelentenek az egészségünkre. Ezért nem szabad félvállról venni a kiiktatásukat. A csótányirtás esetében mindenféleképpen szakemberhez kell fordulnunk, sajnos a háztartási boltokban kapható szerek csak felületi kezelésre, a csótánypopuláció megbolygatására jók. A problémát nem lehet velük kezelni. Maximum arra jók, hogy ha van egy mentes lakás, akkor fenn lehet tartani velük ezt az állapotot – emelte ki még korábban az egészségügyi szakember, hozzátéve, hogy nem elegendő az, ha egyszer sikerült őket kiirtanunk. Ezért lehet, hogy az éttermekben legalább fél évente kötelező irtást végezni, és a szakemberek a lakóépületekben is ugyanezt ajánlják. Sok függ attól, hogy mekkora volt a fertőzöttség. Ha nagy, akkor érdemes akár 3-4 havonta is felkeresni egy szakembert, hogy biztosan ne lepjék el újra a rovarok az otthonunk, de kisebb baj esetén is érdemes azzal számolni, hogy körülbelül 6 havonta érdemes megismételni az irtást – emelte ki a szakember. A csótányok kiirtása pedig nem egyszerű feladat: kiirtásukhoz elengedhetetlen, hogy minden példány elpusztuljon. Irtásukhoz két bevett módszer létezik: a permetezés és a gélezés. Mindkettő egy sokat használt, elfogadott technika, azonban mindkét esetben szükséges a szakértelem és a tapasztalat. Ugyanis nem mindegy, hogy melyik mérget hol és mikor használjuk. Lakatos Richárd szerint mindkét irtószer jó a hatékonyságuk alapkán, azonban ismerni kell őket és tudni kell őket használni. Ha elszaporodtak a csótányok ugyanis sokkal jobb megoldás a permetezés, míg, ha nem magas a fertőzöttség, akkor a géles megoldás sokkal jobb lehet. Akár a házunk falába is befészkelhetik magukat a darazsak Alapvetően kétféle lehetőség közül tudunk választani: vagy megpróbálunk mi magunk megküzdeni a darazsakkal, vagy pedig egy szakember segítségét kérjük. Előbbi esetében nagy a veszélye annak, hogy nem tudjuk kiirtani a teljes fészket– hiszen a boltban kapható vegyszerek segítségével legtöbbször csak felületes munkát tudunk végezni – és csak magunkra haragítjuk a kaptárt. Ugyanezért veszélyes az is, ha bedőlünk azoknak a kóklereknek, akik egy kisebb összegért a boltban kapható vegyszerekkel akarnak nekiállni a fészek eltüntetésének. Ráadásul, ahogyan azt már korábbi cikkünkben is megemlítettük, sokszor nehéz kiszúrni a darázsfészket, ugyanis alapvetően kétféle fészekrakásról beszélhetünk: a láthatóról és a rejtettről. Előbbiben főleg a francia darázs, míg utóbbiban a német- és a lódarázs fészkel. A rejtett darázsfészket úgy lehet felismerni, hogy van egy úgynevezett röplyuk a falon, ahol állandó darázsmozgás észlelhető. Akkor kezdjünk el gyanakodni, hogy rejtett fészekkel van dolgunk, ha 5-10 darázs is megfordul rövid időn belül a ház ugyanazon pontján – figyelmeztetett a szakértő, majd kiemelte, hogy semmiképpen se bízzuk olyanra az irtást, aki bontással akarja megoldani a problémát. Ugyanis vannak ma már olyan módszerek, amiknek a segítségével egy szakember úgy ki tudja irtani a teljes darázsfészket, hogy az ingatlanban ne essen kár. A darazsak kiirtása pedig, ahogyan már fent is írtuk, súlyos tízezrekbe is kerülhet akár. Az árukat ugyanis több minden is befolyásolhatja: mekkora a darázsfészek,

hol, milyen magasságban helyezkedik el,

illetve az, hogy mennyire közelíthető meg fizikai valójában a darázsfészek. A fentiek miatt éppen ezért az oldalakon csak egy irányárral szembesülünk, és a szakember csak akkor ad nekünk egy ajánlatot, ha minden információ a birtokában van. Ráadásul ezek az árak még az alapján is változhatnak, hogy Budapesten, vagy például a Balaton környékén vennénk igénybe a szolgáltatást, hiszen sokszor kiszállási díj is társul az összeghez. az árak pedig nagyon eltérőek lehetnek.

