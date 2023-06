Ilyen titkos éttermekben dőzsöl a magyar elit: csak meghívás útján lehet bejutni, ennyibe kerül a belépő

Egyre népszerűbbek Magyarországon a lakáséttermek, a trend azonban nem újdonság. Már 20 éve is volt lehetőség ilyen "titkos" éttermekben exkluzívan étkezni, ahol a séf csak a meghívott társaság számára főz, nincsenek más vendégek. A sokórás gasztronómiai élményért a VG cikke szerint nem is kell olyan borsos árat fizetni, mint gondolnánk.

Budapesten közel egy tucat privát lakásban kialakított étterem van, ahova még külföldről is érkeznek vendégek, a Balaton-felvidéken is évek óta léteznek magánházakban kialakított alkalmi vendéglátóhelyek. Szegeden pedig olyan privát étterem található, ahol terepasztalok között nemcsak ehetnek a vendégek, hanem játszhatnak is a vasútmodellekkel - írja a lap. A lakáséttermek legfőbb vonzereje az exkluzivitás, ahol a vendégek akár profi Michelin-csillagos séfekkel is találkozhatnak, viszont csak meghívás alapján lehet eljutni. A vendéglátó legtöbbször maga a séf, akivel személyesen is lehet találkozni.

A lakáséttermek terjedésében közrejátszhat, hogy kisebb a pénzügyi kockázat, mint egy publikus étterem esetében. A kiadás és a bevétel könnyebben kalkulálható, hiszen konkrét időpontokban meghirdetett estéken, limitált vendéggel számolnak a helyek. Az alapanyagok is jobban ki lehet számítani és maradék sincs annyi. Mivel fix napokon működnek, így nincs holtidő sem. Az állandó személyzet kis létszámú, legtöbbször maguk a tulajdonosok fogadják a vendégeket. Az italválaszték szintén könnyen tervezhető egy meghirdetett vacsoránál.

Az egyszerűbb lakáséttermek nem is megfizethetetlenek, annyiba kerülhet egy vacsora, mint egy normál étteremben. Viszont a luxusélményt nyújtó lakáséttermeknek már más lehet a díjszabája. Az alapdíj a legtöbb helyen 25 ezer forinttól indul, a különlegesebb, hat fogást kínáló menüsorok esetében a kulinária magasabb szintjét élvezheti a vendég nagyjából 45 ezer forintért.