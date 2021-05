Eldőlt a csúcséttermek sorsa: nehéz döntést hozott Sárközi Ákos, Rácz Jenő és Széll Tamás

A vendéglátásban új időszak kezdődött májusban, amikor tavaly november óta először fogadhattak vendégeket. Előbb teraszok, majd a belső terek is megnyithattak - bár ez utóbbi jelenleg csak védettségi igazolvánnyal vehető igénybe. A gasztronómiai élményekre vágyók viszont azt láthatták: hiába hozzák a lazító intézkedéseket, egyes éttermek zárva maradtak, kivárnak a nyitással. A Pénzcentrum most megvizsgálta a magyar csúcsgasztronómia fellegvárait, hogy döntöttek, mikor és milyen formában nyitnak ki. Elég vegyes képet mutat az ország TOP10+2 étterme.

A Dining Guide 2020 elején jelentette meg legutóbbi étteremkalauzát, amely az ország legjobb vendéglátóhelyeit listázza minden évben. Idén a kiadást májusra halasztották, egyelőre még nem nyilvános a pontos dátum. A tavalyi listán legjobb 10 közé jutott 12 étterem (!) Magyarországon egyedülálló színvonalat képvisel a gasztronómiában, éppen ezért lehet, hogy nem tudtak pikk-pakk kinyitni, mint más éttermek, amikor erre lehetőség volt. Egészen eltérő válaszok születtek részükről a járvány okozta válságra - van, ahol felújításba kezdtek, máshol kísérletezésre használták a kényszerszünetet, vagy megpróbálkoztak a fine dining ételek házhoz szállításával, akár még a séf is házhozment.

Végre kezd visszatér az élet a magyar csúcsgasztronómia világába is, sorra bukkannak fel a fine dinging események, ünnepélyes megnyitók. Nemrég, hosszú és viszontagságos időszak után éppen egy hete megnyithatott Rácz Jenő új étterme a Rumour. Bár nem kapkodták el a nyitást, a csúcséttermek is lassan mind megnyitják tereiket a vendégek előtt. Persze nem feltétlenül a megszokott formában, az éttermek más-más utat találtak a nyitásra.

Arany Kaviár

Az ország TOP10+2 étterme közé tartozó Arany Kaviár azt írta honlapján: "Egy hosszú és visszafogott időszak után ismét elérkezett a gasztronómiai élmények ideje, és végre az újranyitás hírével jelentkezünk." Tegnap, vagyis május 13-án meg is nyitották az éttermet - korábban csak házhozszállítás volt lehetséges. Bár kivártak a nyitással, május közepére sikerült belevágniuk.

Babel Budapest

A Babel, Magyarország egyik Michelin-csillagos étterme honlapja szerint még mindig zárva van, mostanra több mint egy éve. Az utolsó hírek szerint viszont tervezgetik a nyitást, már le is szerződtették egy két Michelin-csillagos skandináv étterem séfjét le chef consultant pozícióra. Hlatky-Schlichter Hubert, a Babel tulajdonosa korábbi nyilatkozatai szerint egy virágzó jövőt lát maga előtt. Egyelőre az utolsó hírek szerint még folyik a csapat toborzása, ami igen nagy feladat azután, hogy annyian lettek pályaelhagyók, nagy most a munkaerőhiány.

Borkonyha

A Sárközi Ákos nevével fémjelzett, Michelin-csillagos Borkonyha, és a szintén a séf neve alatt futó Textúra esetében a tulajdonosi kör azt a döntést hozta, hogy egyelőre a két étteremből csak az egyik működik majd teljes kapacitással. Így a kisebb alapterületű Borkonyha jelenleg desszertműhellyé alakult, ősszel várható a valódi nyitás. Borozni, sütizni, szendvicsezni viszont érdemes beülni addig is azoknak, akik könnyed gasztrokalandra vágynak.

Costes

A szintén Michelin-csillagos étterem jelenleg továbbra is zárva van. Utoljára tavaly márciusban tartottak nagyobb eseményt, amikor az ország első Michelin-csillagának 10. évfordulóját ünnepelték. A járvány első hulláma alatt a Costes-csoport is kipróbálta magát a kiszállítás terén, aztán megnyitották a Costes Beach Clubbot, és a Costes Downtownt a vendégek előtt, viszont maga a Costes zárva maradt. Egyelőre nincs arról információnk, hogy mikor nyit újra az étterem.

Costes Downtown

Május 5-én adtak hírt róla, hogy védettségi igazolvánnyal rendelkező vendégeket már az étteremben is tudnak fogadni, így mondhatjuk, hogy megtörtént a teljes nyitás. Annyiban alkalmazkodtak a jelen helyzethez, hogy ebédidőben Business Lunch kínálattal, vacsoraidőben pedig Miguel Rocha Vieira, a Costes éttermek séfjének négy- öt- és hatfogásos kóstolómenüjével várják a vendégeket.

Onyx

Magyarország egyetlen két Michelin-csillagos étterme az Onyx megújulásra használta a járvány utolsó időszakát. A novemberi Utolsó Vacsorával megkezdődött az étterem külső-belső átalakulása, az Onyx Metamorfózis. Ennek különböző állomásai vannak, legutóbb a bontás befejezését a Sitt eseménnyel ünnepelték. Ez lényegében egy street fine dining esemény volt, az étterem előtti téren, amit nagy érdeklődés övezett.

Az Onyx egyelőre még nem nyit meg, de hamarosan érkezik az Onyx Metamorfózis újabb állomása, tehát akinek hiányoznak a fine dining élmények, vagy maga az étterem nőtt a szívéhez, nem kell teljesen nélkülöznie azt, lesz lehetőség találkozni még a séfekkel.

Pasztell

A Pasztell május 11-én felhagyott a házhozszállítással, azután ismét vacsorára várják vendégeiket. A Pasztell a koronavírus-járvány hírére rögtön cselekedett, és akkor azonnal átálltak házhozszállításra, ráadásul klasszikus menüs rendszerben. Ezt a legtöbb csúcsétterem nem lépte meg, Hegyi Attila, a Pasztell Étterem tulajdonosa viszont, aki cateringgel foglalkozott, ezt az utat látta arra, hogy megtartsa a munkatársakat.

Nem is olyan régen, április 22-én éppen ez a leleményesség hozta meg számára a Best of Budapest & Hungary díját Gastro Entrepeneur kategóriában. Nehéz időszak áll mögöttük, hiszen a házhozszállítás erősen veszteséges, viszont így nem csak a dolgozókat tudták megtartani, még jótékonysági akciókat is szerveztek. Hegyi Attila szerint a rászorulók támogatásával tehetett a legtöbbet a szakma azért, hogy motivációt találjon a túlélésre, és ott segítsen, ahol a legnagyobb szükség van rá.

SALT

A Kecskeméti utcában található SALT Budapest csak júniusban tervezi megnyitni kapuit a vendégek előtt. Ez persze nem azt jelenti, hogy a munka is áll, folyamatosan dolgoznak a nyitáson. Boldizsár Máté és Tóth Szilárd anno úgy döntöttek - ellentétben pl. a Pasztellel -, nem vezetik be a meleg ételek házhozvitelét, ehelyett az átmeneti időben az étterem a kenyereket, sonkákat, és delikát termékeket kezdett árusítani.

Sokáig azonban már nem kell várni a nyitásra: elvileg leghamarabb június 2-án már fogadják az első vendégeket. "Újdonságból pedig lesz bőven! Az ételek mellé borokat válogatunk, dzsúszokat teszteltünk, és olyan kis apró meglepetéseken is gondolkozunk, amikkel még emlékezetesebbé tehetjük a SALT-vacsorákat" - írták a Facebookon.

St. Andrea Restaurant

A vendégeket e hét elejétől, május 10-től már kiszolgálják a St. Andreában. A múlt év számukra is felemásan alakult: tavaly nyáron a skybar nyitva lehetett, és két és fél hónapig az étterem is nyitva tartott. Lizsicsár Miklós, az étterem és a skybar házigazdája a Dining Guidenak korábban azt mondta: már nem a Michelin-csillag megszerzését forszírozzák, hanem szeretnék megtölteni vendégekkel az éttermet. A szakmai ambícióknál fontosabbá vált, hogy „Covid-szünet” után újra életet, jó hangulatot, visszatérő vendégeket hozzanak a St. Andreába.

Stand

Május 12-én jelentették be, hogy a Szulló Szabina és Széll Tamás nevével fémjelzett Stand étterem is megnyitja kapuit. "Ismerős arcokkal, emblematikus és új ételekkel, valamint megújult belső térrel készülünk" - írták a Facebookon. A nyitvatartás azonban változik a korábban megszokotthoz képest: az étterem továbbra is zárva lesz vasárnap, hétfőn és kedden, valamint szerdán és csütörtökön csak vacsoraidőben tartanak nyitva. Ebédre és vacsorára csak pénteken és szombaton lehet majd menni.

Stand25

Szulló Szabina és Széll Tamás "örömkonyhája", a Stand25 Bisztró vonzó lehet most azok számára, akik szeretik a félig kint, félig bent megoldásokat. Ide be lehet ülni a belső térbe, védettségi igazolvánnyal, azonban mivel a terasz felé teljesen nyitott az étterem, így folyamatosan a levegőcsere. Bár az étterem már kívül-belül nyitva van, továbbra is lehet rendelni elvitelre a Stand25-ből. Május 10-től viszont a házhozszállítás megszűnt.

A nyitvatartásuk "sávos": beltérben ebédidőben 12:00 és 14:30 között lehet helyet foglalni, vacsorára pedig 18:00 és 20:30 között, és este 11 óráig lehet maradni. A teraszra este 10 óráig lehet kiülni, érkezni ugyancsak 12:00-14:30, valamint 18:00-20.30-ig lehet.

Textúra

Mint feljebb már említettük, a Borkonyha testvérétterme, a Textúra nem várt a nyitással, ahogy lehetett, megnyitották a teraszukat. Az étterem megújult étlappal várja a vendégeket. Sárközi Ákos utoljára a terasznyitás kapcsán szólalt meg azzal kapcsolatban, milyen hálásak a hűséges vendégeknek, akik a zárvatartás időszaka alatt vouchereket vásároltak náluk, és mennyire örülnek annak, hogy most lehetőségük lesz beváltani az élményutalványokat.