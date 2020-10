Vadas marha menüsor: a vadas marha milyen húsból készül, vadas marhához milyen bor illik?

Eredeti vadas recept: vadas marha és vadas mártás recept egyben. Mutatjuk, a vadas milyen húsból készül, a vadas marhához milyen bor illik és a vadas mellé milyen leves illik!

A közismert vadas marha a magyarok egyik közkedvelt receptje. A laktató vadas hússzeletek a vadas mártás sűrű szaftjával borítva ellenállhatatlan csemegének bizonyulnak, mellé tálalhatunk puha, friss zsemlegombócot és akár dzsemet is. Cikkünkben bemutatjuk, hogyan készül a vadas recept és a tőle elválaszthatatlan vadas mártás recept, illetve megválaszolunk olyan praktikus kérdéseket is, mint: a vadas milyen marhahúsból készül, melyek a vadas mártás alkotóelemei és a vadas marhához milyen bor illik? Előétel és desszert terén is segítünk eligazodni: elmondjuk, a vadas mellé milyen leves illik és milyen desszerttel érdemes lekísérnünk ezt az ínycsiklandó menüsort!

A vadas marha hozzávalói

6 szelet marhacomb

2 fej vöröshagyma

4 gerezd fokhagyma

4 db sárgarépa

2 db petrezselyemgyökér

2 ek mustár

2 ek cukor

2 ek ecet

2 dl tejföl

1 ek liszt

2 db babérlevél

só, bors ízlés szerint

olaj

A vadas recept elkészítése

1. Sózzuk, borsozzuk, dörzsöljük be mustárral a marhaszeleteket, majd egy mély serpenyőben pirítsuk le mindkét oldalát egy kevés olajon. A barnára pirult marhaszeleteket tegyük félre.

Sózzuk, borsozzuk, dörzsöljük be mustárral a marhaszeleteket, majd egy mély serpenyőben pirítsuk le mindkét oldalát egy kevés olajon. A barnára pirult marhaszeleteket tegyük félre. 2. A marhából kisült, olajos szafton pirítsuk meg a finomra aprított vöröshagymát a felkockázott répával, petrezselyemgyökérrel. Pirítsuk 5 percen keresztül, majd sózzuk, borsozzuk, adjuk hozzá a cukrot, az ecetet és a babérlevelet.

A marhából kisült, olajos szafton pirítsuk meg a finomra aprított vöröshagymát a felkockázott répával, petrezselyemgyökérrel. Pirítsuk 5 percen keresztül, majd sózzuk, borsozzuk, adjuk hozzá a cukrot, az ecetet és a babérlevelet. 3. Helyezzük vissza a marhaszeleteket a sült zöldségek közé és öntsük fel annyi vízzel, amennyi ellepi (kb. 1l). Lefedve főzzük kis lángon minimum 30-45 percig, míg a hús meg nem puhul.

Helyezzük vissza a marhaszeleteket a sült zöldségek közé és öntsük fel annyi vízzel, amennyi ellepi (kb. 1l). Lefedve főzzük kis lángon minimum 30-45 percig, míg a hús meg nem puhul. 4. Amikor már puha a hús, vegyük ki a léből, tegyük félre. Távolítsuk el a szaftból a babérlevelet is, majd botmixerrel dolgozzuk össze.

Amikor már puha a hús, vegyük ki a léből, tegyük félre. Távolítsuk el a szaftból a babérlevelet is, majd botmixerrel dolgozzuk össze. 5. A liszt és a tejföl simára keverésével készítsünk habarást. Apránként keverjük hozzá a vadas mártás levét, majd, amikor csomómentes és híg, öntsük vissza a habarást a többihez. Kóstolás után ízesítsük tovább tetszés szerint.

A liszt és a tejföl simára keverésével készítsünk habarást. Apránként keverjük hozzá a vadas mártás levét, majd, amikor csomómentes és híg, öntsük vissza a habarást a többihez. Kóstolás után ízesítsük tovább tetszés szerint. 6. Helyezzük vissza a vadas szeleteket a vadas mártás habart szaftjába, melegítsük össze és kész is az ínycsiklandó vadas marha!

A vadas marha milyen húsból készülhet?

Ha marhából készül a vadas, akkor a legjobb hús ehhez a recepthez a comb, a marhastefánia, a marhafartő és a felsál.

A vadas milyen húsból készülhet még?

Gyakorlatilag bármilyen hússal elkészíthetjük ezt a receptet. Annak ellenére, hogy elsősorban a vörös húsokhoz ajánljuk (marha, szarvas, kacsa stb.) a vadas recept készülhet pulykából, nyúlból és disznókarajból is. A határt a képzeletünk szabja meg!

Milyen köret illik a vadas marha mellé?

Mivel egy nagyon karakteres, fűszeres ételről van szó, sok szafttal, viszonylag ízetlen, mártogatós köretet ajánlunk mellé, ami nem nyomja el a vadas egyedülálló ízvilágát. Az egyik legjobb köret a vadas mártás mellé a zsemlegombóc, de ehetjük nokedlivel és bármilyen főtt tésztával is. Ha a krumpliköret kedvelői vagyunk, a vadas marha recept mellé inkább pürét készítsünk!

A vadas mellé milyen leves illik?

A vadas marha laktató étel, éppen ezért lehetőleg könnyed levest szolgáljunk fel előtte, különben a családnak, vendégseregnek nem marad elég hely a gyomrában egy ilyen volumenű lakomához. Ajánljuk az egyszerű húsleves, zöldségleves elkészítését egy kellemes, tárkonyos ízvilággal.

Vadas marhához milyen bor illik?

Ha marha, akkor vörös! Ha a bor ízének nagy kedvelői vagyunk, nyugodtan önthetünk egy decit a vadas mártásba is akkor, amikor a zöldségeket vízzel öntjük fel, nem fogja elrontani. A vörösborok közül a vadas marha mellé többek között egy pohár kékfrankost vagy portugiesert ajánlunk!

Milyen desszertet ajánlunk a vadas mellé?

A laktató vadas mellé, ha lehet, ne tömény piskótát válasszunk desszertként, inkább valami szaftosabbat, krémesebbet, ami könnyebben csúszik, mint például egy csokiöntettel gazdagon meglocsolt somlói galuska, jó sok tejszínhabbal. Jó étvágyat!

