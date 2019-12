Rögvest rémálommá válhat a fűtés a decemberi fagyok idején: erre készülj

Az idei ősz a szokásosnál is melegebb volt, ami kicsit több időt engedett a fűtőberendezések ellenőrzésére. Erre szükség is volt, hiszen az országban olyan méreteket öltött a szakember hiány, ami mára az őszi biztonsági ellenőrzéseket is veszélyezteti. Több helyen akár heteket is kell várni egy ellenőrzésre vagy a hibás fűtőberendezés javítására.

A régi kazánoknál nagyobb esély van a koszolódásra míg a modern, kondenzációs technikánál vagy hőszivattyús rendszereknél ritkán vannak gondok. Itt a karbantartás is nagyon kis kiadással jár. Aki nem az utolsó pillanatra halasztja az ellenőrzést az is sokat spórolhat, hiszen a szakemberek már márciustól javasolják a fűtőberendezések felülvizsgálatát és kevesebbet számolnak fel egy korábbi ellenőrzésért.

Nagyon sokan azonban egyáltalán nem ellenőriztetnek költségtakarékossági okokból. Az Ariston Thermo Hungária Kft. adatai szerint az ország csupán 30 százaléka ellenőrizteti a fűtőberendezéseit éves rendszerességgel. Az ország nagyobb részére azonban az a jellemző, hogy csak akkor hívja a szerelőt, ha már baj van a kazánnal vagy a konvektorral és azonnali segítségre van szükség. Ez leginkább az energiaszegénységben élő falusi vagy olyan városi lakásokra jellemző, ahol nyugdíjas is van a háztartásban. Ilyenkor pedig sokat kell várni, mert jó szakemberből az ország minden részén hiány van már évek óta. Váradi Tamás, a cég vevőszolgálati vezetője elmondta:

hazánkban jelenleg közel 7000, engedéllyel rendelkező gázszerelő szakember van. Ennek még az 50 százalékára lenne szükség pluszban, vagyis minimum 1000 szakembert el tudna látni folyamatos munkával a hazai piac.

Magyarországon jelenleg 4 459 000 lakást fűtenek ki évente. Ebből 1 787 100 lakásban csupán egy szobát fűtenek azt is konvektorral vagy kályhával. Hagyományos kazánnal fűtött háztartás jelenleg 1 011 200 van az országban míg kondenzációs kazánnal, hőszivattyúval és biomasszával összesen 450 000 háztartást fűtenek ma Magyarországon. A jövőben tehát várható még több mint 1000 000 régi típusú kazán cseréje és karbantartások országszerte, amik szintén szakembert igényelnek.

A vevőszolgálati vezetője szerint, az általuk vezetett országos szervizhálózat munkatársai nem ritkán megszakítás nélkül dolgoznak még vasárnaponként is. Ez 300 cég 450 szakemberét jelenti országos szinten, akik nagyon le vannak terhelve az év minden napján. Ez alól már a téli időszak sem kivétel, ami korábban holt szezonnak számított.

A kedvezményes Áfa, valamint az állami támogatások hatására eddig folyamatosan gyarapodott az új építésű ingatlanok száma, ami jelentős mennyiségű szakembert szippantott el. Emellett a régi ingatlanoknak is van karbantartási vagy korszerűsítési igényük. Az Otthon melege program, a falusi CSOK, és a lakosság részére folyamatosan rendelkezésre álló kedvezményes hitelek is kedvező környezetet teremtenek a lakossági energetikai beruházásoknak, amit egyre nehezebb szakemberekkel kiszolgálni.

Váradi Tamás szerint van megoldás, ám gyorsan kell cselekedni. "A szakemberek annyira leterheltek, hogy jelen pillanatban az átképzés lehet a leghathatósabb segítség. A megszűnő szakmákban dolgozó középkorú emberek átképzése áthidalhatja azt az időszakot, amit a most tanuló fiatalok képzése, munkába állítása és gyakorlatuk megszerzése kíván."

A vezető épületgépész azt is elmondta, hogy jelenleg 500-600 fiatal pályakezdőt bocsátanak ki a szakiskolák évente. Nekik egy technikusi képzésen kell részt venniük és igazolniuk kell szakmai gyakorlatot is, majd csak ezután kaphatnak fényképes gázszerelő igazolványt. Közöttük azonban nagyon sok a pályaelhagyó.