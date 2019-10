Mosógépet vennél? Mutatjuk, melyek a legmegbízhatóbb márkák

A Tudatos Vásárlók Egyesülete 43 új mosógép labortesztjéből kiderül, hogy nem csak félmillióért, de egy kis kompromisszummal akár 120-130 ezerért is a miénk lehet egy jól teljesítő, 7-9 kg kapacitású mosógép.

43 mosógépet tesztelt laboratóriumban a Tudatos Vásárlók Egyesülete nemzetközi fogyasztóvédelmi szervezetekkel együtt. A tesztben 14 ismert márka készülékei szerepelnek, így többek között Bosch, Candy, Hotpoint, Indesit, LG, Miele és a Whirlpool. A tesztelők leginkább arra voltak kíváncsiak, hogy milyen jól mosnak, centrifugálnak és hogy öblítik ki a mosószert a ruhából a gépek.

A lista élén 8-9 kg kapacitású Miele gépek végeztek, de szintén az élmezőnybe kerültek LG és Siemens készülékek is. Azzal szereztek sok pontot, hogy jól mosnak és centrifugálnak, miközben viszonylag energia- és víztakarékosak is, relatív csendesek és könnyen használhatók. Van közöttük félmilliós, de 120 ezer forintos készülék is közel hasonló eredménnyel.

A tesztelt termékek között, a lista végén az olcsóbb, 80 ezer és 100 ezer forint közötti készülékek szerepelnek. Szinte kivétel nélkül azzal veszítettek sok pontot, hogy nem mossák ki rendesen a koszos ruhát, a mosószer egy része is a ruhában marad öblítés után, és centrifugálásban sem túl erősek. Cserébe viszonylag kicsi az áramfogyasztásuk, de kérdés, hogy megéri-e, ha a gyerek sáros, ételfoltos ruháját többször kell kimosnunk.

Mivel egy mosógépet jó esetben több évig használunk, a környezettudatosság terjedésével már egyre több vásárlónál fontos szempont, hogy a lehető legkevesebb vizet és áramot fogyassza az évek során. A tesztben szereplő készülékek között többnél a víz- és energiatakarékosság éppen az alapfunkció, vagyis a mosás, öblítés, centrifugálás rovására megy. Jó hír, hogy 120 ezer forint körüli áron is találunk olyat, amelyik nem energiafaló mégis tiszta, jól kiöblített és kicsavart ruhát produkál.

Nem csak az energiatakarékosság miatt ajánlatos lecserélni a régi mosógépeket. Korábban a Pénzcentrum megírta, hogy elég veszélyes kórokozók telepedhetnek meg a háztartási gépekben, amelyek többek között a tüdőgyulladás, húgyúti fertőzések, lágyszöveti fertőzések és vérmérgezés kialakulásáért felelősek.. A baktériumokat főleg az ajtó gumitömítésénél és a mosószerfiókban találták meg. A mosógépek nagy része alkalmas folttisztításra, sterilizálásra azonban már nem. A baktériumok elpusztításához magas hőfokú szárítást alkalmaznak a legtöbb kórházban, és a hagyományos háztartási mosógépek is forróbb vízzel mosnak. A baktériumok a magas hőfokot nem bírják ki.