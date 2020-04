Mi már tudjuk, mit néznek a héten a magyarok: új sorozatok és filmek az áprilisi műsorban

Az Ipsos friss kutatása szerint a magyar fogyasztók 47 százaléka a kijárási korlátozás óta gyakrabban használ online streaming vagy videós tartalomszolgáltató csatornákat, bár igaz, 13 százalék ritkábban jut oda. Viszont ez azt jelenti, hogy mivel sokkal több időt kénytelen most mindenki otthon tölteni, sokan film- és sorozatnézéssel kötik le magukat. Ha te is így vagy ezzel, nem kell tovább keresgélned, mit nézz a héten! Mutatjuk a legújabb tartalmakat az HBO GO-n.

Április 20., hétfő

Kezdődik az Itt vagyunk (1. évad 1. rész rész): a hatrészes, rögtönzött sorozat az egyéjszakás dragshow-ra - amikor férfiak lánynak, nőnek öltöznek - való készülődést mutatja be, hogyan toborozzák és készítik fel annak szereplőit az amerikai kisvárosokból. Minden epizódban Bob, a dragkirálynő, valamint Eureka O’Hara és Shangela Laquifa Wadley veszik kezelésbe a draglányaikat, inspirálják és tanítják őket arra, hogy lépjenek ki a komfortzónájukból, és az egész éjszakán át tartó, kötetlen szórakozás keretében éljék ki rejtett vágyaikat.

Folytatódik a Futás első évada a második epizóddal, a Bizonytalan negyedik évadának is jön az új része, és már a Megszállottak viadalának (Killing Eve) legújabb része is elérhető. Az Atlantai eltűnések és gyilkosságok dokusorozat első évadának harmadik része is megtekinthető, és sokak nagy kedvence a Westworld is ma jött ki új résszel. Folytatódik a Fekete hétfő és a John Oliver-show is.

A filmkedvelőket a streaming a Galaxy Quest - Galaktikos küldetés című sci-fi vígjátékkal örvendezteti meg. A film története szerint az egykori sikeres sci-fi tévésorozat, a Galaxy Quest hősei két évtized elteltével is népszerűek. A színészek azonban már unják a közönségtalálkozókat, alig várják, hogy ledarálják a megszokott szöveget, dedikálják a fiatalkori képeiket, és fölvegyék a gázsit. Ám ezúttal különleges dolog történik. A jelmezes rajongók közt van néhány fura figura. Űrlényeknek öltöztek, és Taggart kapitány segítségét kérik, hogy mentse meg őket a gonosz Sarristól. A csapat hamarosan a csillagok között találja magát.

Az inkább thriller és krimi műfajok kedvelőit sem hagyják cserben, hétfőn "tűzték műsorra" a Nem vénnek való vidéket, melyben a vietnami veterán Llewelyn Moss vadászat közben egy balul elsült drogüzlet maradványaiba botlik valahol a délnyugaton: szétlőtt autók és emberek, fegyverek és töltények mindenfelé, az egyik kocsiban pedig kokain, a másikban meg táska, benne kétmillió dollárral. Némi hezitálás után Moss úgy dönt, hogy magához veszi őket, simán új életet kezdhet. Nem sejti a szerencsétlen, hogy ezzel olyan véres erőszakhullámot indít el, amilyet még az öreg, sokat megélt és megtapasztalt Bell seriff sem látott.

Április 21., kedd

E hét kedden új epizóddal jön az Összesküvés Amerika ellen első évada, és folytatódik a Rosell: New Mexico második évada is. A Bezzegszülők első évadának kilencedik epizódja szintén elérhető lesz 21-étől.

A Csontvázikrek című vígjáték-drámában Maggie és Milo, az elhidegült ikerpár történetét követhetjük: mielőtt a testvéri kötelék végleg szétfoszlana, egy váratlan találkozás arra készteti őket, hogy felülvizsgálják az életüket. A találkozásból beszélgetések sora lesz, és lassan fény derül arra, hol siklott félre az életük. Maggie újra végigondolja a házasságát és önpusztító életmódját, Milónak meg a régi szívfájdalmával kell szembenéznie, amit sosem tudott feldolgozni. Rájönnek, csak együtt képesek kimászni a gödörből.

2018 nagy meglepetése a Pókember: Irány a Pókverzum című animációs film kicsi és nagy képregényfilm kedvelők számára egyaránt szórakoztató és izgalmas néznivaló. Lehet, hogy még azokkal is megszeretteti a karaktert, akik eddig idegenkedtek ettől a világtól. A filmben Miles Morales egy New York-i tini, aki küzd az iskolával és a barátaival, és mindennek tetejébe ő az új Pókember. Ugyanis őt is megcsípte egy genetikailag módosított pók, és még az eredeti Pókembernél is különlegesebb képességekre tesz szert, képes láthatatlanná válni, az érintése meg bénító hatású. Amikor kapu nyílik a Pókverzumba, Miles rájön, nem ő az egyetlen szuperhős, sok más univerzumból érkező változatával találkozik, köztük az eredeti Peter Parkerrel. Együtt küzdenek a gonosz ellen.

Április 22., szerda

Szerdán a Szirén harmadik évadának új epizódját nézhetjük meg. Filmek terén pedig újdonság a tékában a Testvériség című háborús dráma, melynek története 1989-benkezdődik, amikor véget ér a szovjet-afgán háború. A Szovjetunió elkezdi kivonni csapatait Afganisztánból. Vasziljev tábornok pilóta fia, Alexander lezuhan a repülőgépével, majd elrabolják a mudzsahedinek. Ennek eredményeként a 108-ik gépesített gyalogos hadosztály a rég várt pihenő helyett egy utolsó küldetésre indul: vissza kell hozniuk a tábornok fiát. Valós események alapján készült, korábban soha nem elbeszélt történet, mely feltárja az emberi természet veszélyét, rémületét és összetettségét.

Érkezik továbbá egy igazi Kubrick-klasszikus és az egyik legfurcsább című film a világon, a Dr. Strangelove, avagy rájöttem, hogy nem kell félni a bombától, meg is lehet szeretni, melynek főhőse "Buck" Turgidson, az egyesített vezérkar főnöke és a légierő stratégiai parancsnoka. Amikor Jack Ripper parancsot ad a nukleáris fegyverekkel felszerelt bombázó századnak a Szovjetunió megtámadására, az oroszok válaszul beindítják megtorló rakétarendszerüket. A Pentagonban válságstáb alakul, és Muffley elnök a "forródróton" próbálja megakadályozni a katasztrófát. Ráadásul ott van dr. Strangelove, az Amerikában élő náci mérnök, aki világmegsemmisítő berendezést épített a szovjet csapás megelőzésére.

Április 23., csütörtök

Ahogyan már megszokhattuk, csütörtökön jön a Dave című sorozat új epizódja és a Hétköznapi vámpírok második évada is folytatódik.

A képregényfilmek sorát a Marvel kapitány folytatja a héten, amely visszaröpíti a nézőket a kilencvenes évek közepére. A történet szerint a fiatal és csinos Carol Danvers, az Amerikai Légierő egykori pilótája, aki belekeveredik két földön kívüli faj, a kree-k és az alakváltó skrullok harcába, hogy azután a látványos összecsapások közepette választ találjon a saját, rejtélyes múltjával kapcsolatos kérdéseire. Amikor a galaktikus háború eléri a Földet, Danvers valamint néhány barátja és szövetségese, az események sűrűjében találja magát. Danversből igazi szuperhős lesz.

Aki inkább a klasszikus akcióhősöket kedveli - pl. Bruce Willist - az sem marad film nélkül csütörtök este, hiszen érkezik az online tékába az Armageddon, amelyben a világ ismét megmenekül. A filmben egy Texas méretű meteor közeledik a Föld felé, a becsapódás megsemmisüléssel fenyegeti bolygónkat. A NASA egyik vezetője, Dan Truman rájön, már csak 18 napjuk maradt hátra. Egyetlen esély a megmenekülésre: ha még az űrben sikerül elpusztítani a fenyegető égitestet. Őrült tervet eszel ki: megbízza a világ legkiválóbb olajfúró csapatát, hogy fúrjanak lyukat az aszteroidába és robbantsák azt apró darabokra. A gyors kiképzés után elindul a csapat, ám a dolgok nem a terv szerint alakulnak.

Április 24., péntek

Hétvégén a kis padavanok (és a felnőtt geekek) sem fognak unatkozni, hiszen felkerül egy teljes évad a Star Wars - A klónok háborúja című animációs sorozatból. A rajzfilmszériában Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Yoda és a többi kedvencünk újra harcba száll a sötét oldal erői ellen. A Jedi Rend a galaxis békéjéért küzd, a köztársasági klónsereg a Szeparatista Szövetség droidserege ellen harcol.

Új epizóddal érkezik a Jobb idők negyedik évada is. Pókember és Marvel kapitány után pedig egy újabb Marvel-képregény hős hódítja meg a képernyőket, ráadásul nem is egy filmmel. Műsoron lesz mindhárom Thor-film, bár ha egymás után nézzük őket, talán még feltűnőbb lesz a különbség film és film között. Bár érdekes lehet megfigyelni, hogy lesz a faék egyszerű kalapácsos fickóból hősszerelmes, átejtett testvér az első filmben, majd a Sötét világ című második részben már Bosszúállóként Malekith ellenfele - ennek a filmnek az eseményei már a Végtelen háborút is előre vetítik. Nade kérdés nélkül is, a legjobb film a legutólsó.

A Thor: Ragnarökben Taika Waititi elérte, hogy Chris Hemsworth-re ne csak ránézni legyen jó, hanem komikus oldalát is megmutathassa Thornak, akire már nagyon-nagyon ráfért az a hajvágás is. Ebben a filmben miközben Thor a pörölyétől megfosztva az univerzum távoli szegletében raboskodik, egy új, mindenható ellenség tűnik fel a színen, a könyörtelen Héla. A gonosz egy végső háborút robbant ki, a Ragnarököt, ami pusztulással fenyegeti az asgardi civilizációt. Thor versenyt fut az idővel, hogy visszajusson Asgardba, és megállítsa a háborút, mielőtt az mindent elemésztene. Ehhez azonban túl kell élnie a halálos gladiátorviadalt, amelyben az ellenfele nem más, mint a hihetetlen Hulk. Hát kell ennél több?

Április 25., szombat

Újabb epizóddal érkezik a Mrs. America első évada. A filmkínálatba kerül továbbá a Székek közössége, melyben a zongorista Maura kéthetes pihenőt tervez egy amerikai turnéra való meghallgatása előtt, amikor felhívja a riporter férje. Duncan közli, a munkája miatt Oroszországban marad egész nyáron. Maura így arra kényszerül, hogy Új-Fundlandon töltse a nyarat, és vigyázzon a két lányára. Miután kihagyja a meghallgatást, depresszióba esik, éjjel zongorázik, és végigaludja a napot, a gyerekeit meg felügyelet nélkül hagyja. Egy nap a közeli szigetre kirándulnak, és az állapota miatt ottfelejti a lányait.

Aki inkább egy kis akcióra vágyik drámázás helyett, az megnézheti a Mission Impossible - Fantom Protokol című Brad Bird-filmet, melyben nyilván Tom Cruise bajba kerül, amiből csak sok sok akrobata mutatvány, komoly tekintet és némi harc árán szabadul. A történet szerint terrorakció elkövetésével és összeesküvéssel vádolják Ethan Hunt ügynököt és csapatát. Az elnök életbe lépteti a Fantom-protokolt, aminek következtében mindnyájan törvényen kívüliekké válnak. Hunt azonban nem adja fel olyan könnyen a dolgot. Tény és való, hogy senkiben sem bízhat. Ráadásul pénz és mindenféle támogatás nélkül kénytelen kitalálni, hogyan moshatná tisztára a maga és az ügynökség nevét. Versenyt fut az idővel, hogy tisztázza magukat, ugyanakkor meg kell állítania a terroristákat is, akik újabb merényletre készülnek.

Április 26., vasárnap

Hangolódva arra, hogy hétfőn suli - bár kimozdulni nem kell, megnézhetjük Hugh Jackman legújabb filmjét a Romlott oktatást. Ebben Frank Tassone köztiszteletben álló Long Island-i szuperintendens, aki asszisztensével, Pam Gluckinnal együtt a Roslyn Iskolai Körzet felvirágoztatásán dolgozik. Frank a pozitív üzenetküldés mestere, akit a polgárok és a diákok egyaránt kedvelnek. Ám egy diákújságíró néhány kiadási bizonylat láttán elhatározza, hogy alaposabban utánanéz néhány dolognak. Minél mélyebbre ás, annál sötétebb ügyekre bukkan. A film az amerikai történelem legnagyobb állami iskolai sikkasztási botrányát dolgozza fel.

A könnyedebb műfajok kedvelőinek az HBO vasárnapra a Vigyél el egy szép helyre (micsoda cím, az angol: Take me somewhere nice) című road movie-t tartogatta. Ebben a felnőttkor küszöbén Alma elhagyja az anyja házát Hollandiában, hogy a szülővárosába, Boszniába utazzon meglátogatni az apját, akivel még sosem találkozott. De semmi sem a terve szerint alakul. Az unokatestvére Emir fagyos fogadtatásban részesíti, és gúnyolódik a könnyű nyugati életén. Alma szenvedélyes kapcsolatba kerül Emir legjobb barátjával, a bajkeverő Denissel. A lány elhatározza, hogy az akadályok ellenére folytatja apja keresését. A lázadó trió végül együtt indul a nagy kalandra.

