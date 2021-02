Megjelent a dél-afrikai mutáns Magyarországon: oltási stratégiát vált az Operatív Törzs

Magyarországon is kimutatták a dél-afrikai mutánst. Müller Cecília tisztifőorvos arról tájékoztatott: a romló adatok hátterében a különböző mutánsok megjelenése, gyorsabb terjedése áll. Az újrafertőződés esélye is magas, illetve az oltás a brit variáns ellen nyújt csak védelmet.

A miniszterelnök felkérésére az operatív törzs megkezdte az utazási szabályok és a határellenőrzések szigorításának előkészítését - mondja a sajtótájékoztató elején Kiss Róbert, az ügyeleti központ vezetője.

A világ, Európa és Magyarország is roppant nehéz helyzetben van, rendkívül dinamikusan emelkednek a járványadatok, a harmadik hullám felfutása felgyorsult

- mondja Müller Cecília országos tisztifőorvos. Napról napra egyre emelkedő mértékben kúszik fel a járványgörbe. Az elhunytak számának csökkentése miatt van óriási jelentősége a védőoltásoknak - mondja a tisztifőorvos. Kiemeli: rendkívüli mértékben nő a fertőzöttek száma, már 86 ezer felett van az aktív betegek száma, ez is a vírusmutációk nagyobb fertőzőképességének tudható be.

Tegnap egy dél-afrikai vírusmutánst sikerült kimutatnunk, ez ellenállóbb, az antitestek kevésbé tudnak megküzdeni vele, ezért a már korábban megfertőződött személy is könnyen újrafertőződhet

- mondja a tisztifőorvos.Tegnapig az NNK laborjában 418 főnél mutatták ki a brit mutánst, emellett 34 főnél különböző variánsokat, melyek nem eltérő viselkedésűek az ismert koronavírushoz képest, 9 főnél pedig a cseh mutánst azonosították - sorolja a tisztifőorvos. Kiemelte, hogy a behurcolások nem megakadályozhatók, egy-két esetből hamar közösségi terjedés alakul ki, vagyis már nem utazással összefüggők.

A brit mutáns esetében jobban elhúzódik a betegség, tovább tart a köhögés, többen számolnak be lázról. Emiatt tovább tart a vírus ürítése is, ez összefüggésben van a hosszabb fertőzőképességével is. Ezzel szemben azonban a jelenleg alkalmazott védőoltások hatásosak.

Fontolgatjuk, hogy az AstraZeneca esetében módosítsuk a második oltás idejét. Oltási stratégiát váltunk annak érdekében, hogy minél több embert olthassunk be

- mondja Müller Cecília, és hozzátette: két hétnél tovább jelenleg nem lát senki, ezért maradnak március 15-ig a korlátozások.

