Lakásfelújítási támogatás: kiderült, mire költik a magyarok az ingyenmilliókat

A január 1-jétől elérhető otthonfelújítási támogatással élők otthonai várhatóan komfortosabbak és olcsóbban fenntarthatóak lesznek. Egy friss kutatásból kiderült, hogy a legnépszerűbb felújítási célok a belső terek és a fürdőszoba felújítása, ugyanakkor előkelő helyen áll a nyílászáró csere, a fűtésrendszer korszerűsítése, illetve az ingatlan szigetelése is. A felújításoknak köszönhetően jelentős számú ingatlan értéke nőhet meg a következő években, ezért a kapcsolódó lakásbiztosításokat is érdemes átnézni az alulbiztosítottság elkerülése érdekében.

Megmozgatja az országot a legújabb állami segítség, a legalább egy gyermeket nevelő családok által igénybe vehető, akár 3 millió forintot elérő otthonfelújítási támogatás. A lehetőség egyértelmű igénnyel találkozik: a lakosság jelentős része tervezte, hogy a következő két évben felújítást végez az otthonában, így nem véletlen, hogy az igénybevételre jogosultak közel kétharmada biztosan vagy valószínűleg igénybe veszi majd a támogatást - derül ki a januárban végzett reprezentatív kutatásból.

A legnagyobb érdeklődés a 40-49 éves korosztályban mutatkozik.

A válaszokból kiderült, hogy a támogatás igénybevételét tervezők közül százból nyolcvanan önálló családi házban vagy házrészben élnek, illetve érdekesség, hogy a 1970-1989 között épült lakások tulajdonosai tervezik a legnagyobb arányban igénybe venni a lehetőséget. Az érdeklődés a falvakat és a városokat egyenlő arányban érinti, és a budapestiek is nagy számban terveznek felújításokat.

Az életminőség javulásán túl a család vagyona is gyarapszik

A tervezett felújítások újabbá, modernebbé varázsolják majd az élettereket, amelyek ettől korszerűbbé, energiatakarékosabbá válnak. A megkérdezettek válaszai alapján a tervezett felújítási munkák rangsorában az első öt helyen szereplő célok a belső terek megújítása, a nyílászárók, a fürdőszoba, a fűtési rendszer felújítása, illetve cseréje, valamint az épület szigetelése. A tervek megvalósulásával tehát nemcsak szebbé, de alacsonyabb költséggel fenntarthatóvá is válhatnak majd a felújított otthonok.

A lakásfelújítási támogatás maximális kihasználásával egy kisebb családi ház esetében akár komplett tetőcsere vagy teljeskörű fűtéskorszerűsítés, esetleg mindenre kiterjedő esztétikai megújulás vagy nyílászáró-csere, míg kisebb lakásokban teljes felújítás is kivitelezhető. Ezeknek a munkálatoknak az elvégzése ráadásul azok számára is reális döntés lehet, akik a felújítás után tovább értékesítésben gondolkoznak. A munkálatokkal járó plusz feladatokat és kockázatokat ugyanis nem mindenki vállalja fel szívesen, így az ingatlan eladás előtti korszerűsítésével a jelenlegi tulajdonos jogosan bízhat az átlagosnál gyorsabb és magasabb áron történő értékesítésben

- mondja Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője.

Honnan lesz erre pénz?

Szakértők arra hívják fel a figyelmet, hogy akkor sem kell lemondani a pillanatnyi anyagi lehetőségeket meghaladó, merészebb tervek megvalósításáról, ha a tulajdonosok nem rendelkeznek megfelelő önerővel a felújításhoz. A finanszírozás lépéseit azonban minden esetben érdemes alaposan megtervezni, mert számos lehetőség áll rendelkezésre.

"Az év elejétől elérhető otthonfelújítási program elemeivel újabb korszerűsítésre fordítható finanszírozási forma érhető el az OTP Banknál, amelyhez állami támogatás is kapcsolódik. Érdemes az érdeklődőknek előzetesen a bankfiókjainkban elérhető számos lehetőségről tájékozódni, amelyekkel akár több millió forinttal is többet fordíthatnak lakásfelújítási álmaik valóra váltására" - mondja Budai József, az OTP Bank bankbiztosítási főosztályvezetője. "A támogatás megelőlegezéséhez önerőre is szükség van, ezért az OTP Bank fontosnak tartotta, hogy a lehető leghamarabb, már február elsejétől megtalálható legyen kínálatában a kedvező feltételekkel igényelhető Otthonfelújítási Hitel" - tette hozzá.

A lakásbiztosítást is érdemes átnézni

A tudatosság és a számunkra aktuálisan legmegfelelőbb lakásbiztosítási fedezetek kiválasztása a legfontosabb - hangsúlyozza Gönczi Erika, a Groupama Biztosító bankbiztosítási főosztályvezetője: "Sokan nem gondolnak rá, hogy egy felújítás után nőhet az ingatlan értéke, ezért mindenképpen érdemes ellenőrizni, hogy lakásbiztosításunk védelme megfelelő-e, nehogy alulbiztosítottá váljon az ingatlan. Akár már egy új konyhabútor beépítése miatt is szükségessé válhat a lakásbiztosítás aktualizálása, nagyobb korszerűsítési munkálatok, például nyílászáró-csere vagy napelem beépítés esetén pedig elengedhetetlen.

Így elkerülhető, hogy egy káresemény alkalmával szembesüljünk azzal, hogy otthonunk védelme alacsonyabb a kelleténél" - hívja fel a figyelmet erre a fontos szempontra a főosztályvezető. "Kifizetődő lehet, ha a lakásbiztosításunk nyújtotta lehetőségeket is alaposan megismerjük, hiszen ma már elérhetőek olyan kiegészítő biztosítások, melyek kifejezetten a felújítás vagy bővítés idején előforduló károk esetén nyújtanak szolgáltatást" - tette hozzá Gönczi Erika.

A kérdőívre adott válaszokból az is kiderült, hogy a támogatásra pályázók csaknem harmada biztosan tervezi, hogy a felújítás után az értéknövekedéshez igazítja, átdolgoztatja a lakásbiztosítását, a megkérdezettek 50%-a pedig majd a felújítás után dönt erről.

Címlapkép: Getty Images