Kerti nyaralásra kényszerülnek a magyar családok: így vészelik át a karantén-vakációt

Rengetegen mondták le idén a nyaralásukat a vírushelyzet miatt: sok magyar család inkább úgy dönt, hogy otthonában, az udvaron piheni ki a fáradalmakat. Viszont nincs mit tenni, valahogy le kell hűteni magunkat, ha beüt a kánikula: sokan azt hiszik, hogy a saját medence csak a gazdagok kiváltsága, pedig már pár tízezer forintért is lehet kapni masszív darabokat - a felállítható verzióból.

Bár már szép lassan újraindul az élet Magyarországon, nyitnak a fürdők és a strandok is vidéken, sokan mégsem kockáztatnak egy kiruccanást - pedig, hát visszafordíthatatlanul nyakunkon a hőség. Ugyanakkor az óvatosabbaknak sem kell lemondaniuk a pancsolásról a tomboló hőségben, nekik találták ki például a felállítható kerti medencéket. Ezek segítségével még a "maradj otthon" jegyében is lehűtheti magát a család, és még más emberekkel sem kell érintkezni közben, bevállalva a fertőzés kockázatát.

Mivel sokan lemondtak idénre a nyaralásról, a nagyobb áruházak szerint idén igen erős szezonja lesz, az amúgy is népszerű kerti medencéknek. Nagy Szilvia, a Praktiker kategóriamenedzsere például a Pénzcentrum megkeresésére elárulta: nagyban függ az időjárástól is, hogy mikor indul be a kereslet az egyszerűen felállítható otthoni medencékre, jellemzően június-júliusban kezdenek ilyeneket vásárolni a magyarok, de volt már példa arra is, hogy májusban nagyon nagy volt a termékek iránti kereslet. A barkácsáruháznál kérdésünkre elmondták, három kategóriát különböztetnek meg:

a puhafalú,



csővázas,

és a fémfalas medencéket.

A legolcsóbbak a puhafalú medencék, amelyek 150cm-től indulnak és 460cm-ig megtalálhatók a szortimentben, többféle színben, szettben (különböző kiegészítőkkel, mint létra és szűrő) és akár különlegesebb mintával. A 2020-as újdonság a "kő mintás" puhafalú medence. Ezeknél a termékeknél a Praktikerben a kezdő ár 6699 Ft, az extrábbak pedig elérik a 89 000 forintos árat is.

A csővázas és fémfalas medencék az elmúlt években egyre népszerűbbek a Praktiker tapasztalatai szerint. Itt is elég széles a választék, a legkisebb medence ebben a kategóriában 300 cm-es és 39 990 forintba kerül, a legnagyobb pedig meghaladja a 450 cm-t, ez már a 130 000 forintos árkategória.

Talán a slágertermékek a medencék között a csővázas medencék, azok közül pedig kiemelkedő a rattan hatású medencék iránti érdeklődés, amiből többféle megtalálható a kínálatunkban (366cm-től 427cm-ig), illetve itt is újdonság a "tégla mintás" rattan hatású mintázat

- válaszolta a vállalat kategóriamenedzsere, aki szerint a vásárlók egyre inkább keresik az időtállóbb, stabilabb termékeket, így egyre többen a csővázas medencéket részesítik előnyben.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy nem szabad elhamarkodni a medencevásárlást!

Erősen meghatározó, hogy egyszerre hányan fognak hűsölni, lubickolni benne, ezt feltétlenül fontos átgondolni ahhoz, hogy a megfelelő méretűt tudjuk kiválasztani. Emellett ajánlott a rendelkezésre álló helyet is felmérni, hiszen kellemetlen utólag szembesülni vele, hogy az új szerzemény nem is fér el rendesen a kertben - vagy nem úgy, ahogy előre elterveztük.

Babától a masszázsig

A Tescónál is folyamatosan figyelik a trendeket, és mint írták, felkészültek a kereslet esetleges növekedésére. A boltlánc sajtóosztálya a Pénzcentrumnak elmondta, a medenceválaszték áruházanként eltérő, de összesen 23 féle medencéből tudnak választani a vásárlók, baba mérettől egészen a felnőtt masszázsmedencékig. A kínálat mérete összességében nem változott, azonban összetételben nagyobb helyet és hangsúlyt kaptak a családi és baba medencék. Náluk már április végén kihelyezték a termékeket az üzletekben, tapasztalataik szerint május elsejével indul be a szezon, a legnagyobb keresletet pedig júniusban tapasztalják a kerti medencék iránt - ez persze időjárásfüggő.

Kérdésünkre a Tesco elárulta: a legkelendőbb modell a sajátmárkás (Carousel) 90 cm-es babamedence (1 199ft), amit közvetlenül a 8 lábas könnyen felállítható, szintén sajátmárkás (Carousel), családi medence követ (7 999ft).

Tavaly a várakozásoknak megfelelően, jól teljesítettek a medencék, s bízunk benne, hogy ez idén is hasonlóan alakul. A jelenlegi, kihívásokkal teli időszak minden bizonnyal befolyásolni fogja ezeknek a termékeknek a piacát is

- írták.

Vízi játékközpont jöhet a nyaralás helyett



Az Auchan is a medencék széles kínálatával készült a nyári szezonra.

Vannak puhafalú és merevített falú medencéink, spa masszázsmedencék és acélfalú medencék. A nagyméretű medencéinkből jelenleg ezek a típusok állnak rendelkezésre, ezenkívül kínálunk számos kisméretű, felfújható gyerekmedencét, pancsolót is. Árulunk továbbá háromféle vizes játékközpontot, amelyeknek szintén felfújható medence az alapja.

- írták a Pénzcentrumnak. A boltlánc szerint, bár időjárásfüggő a szezon, megfigyelhető egy-egy kiemeltebb időszak is: a nagyobb, komolyabb medencéket március és május között vásárolják meg a legtöbben, míg a kisebb értékűeket inkább a június-júliusi időszakban. Ezt a tendenciát azonban egy hirtelen jött kánikula, vagy éppen egy áprilisi gyors lehűlés könnyen felülírhatja.

Az Auchan is azt tapasztalja, hogy a magyarok a komolyabb pancsolók felé tendálnak: egyre többen keresik a merevített falú medencéket, de a masszázsmedencék iránt is nagy a kereslet.

Tavaly sokat lendített a forgalmon a júniusi kánikula, ennek köszönhetően nagyon népszerűek voltak a medencék. Az idei év ebből a szempontból egészen különleges, azt tapasztaljuk, hogy a jelenlegi vírushelyzet miatt nagyon sokan készülnek arra, hogy saját kertjükben nyaralnak, így idén is jelentős forgalomra számítunk

- vázolta a vállalat sajtóosztálya. Ellátási gondok azonban nem lesznek, mivel, mint írták, minden évben felkészülnek rá, hogy eleget tudjanak tenni a vásárlói igényeknek, de idén a már említett rendkívüli helyzet miatt még több termékkel készülnek.