Ilyen lakásokban él a dúsgazdag budapesti elit: belestünk a zárt ajtók mögé

Vegyes képet mutat a budapesti újlakás-piac: egyrészt megalapozták a hangulatot az idei indulást a kedvezményes, 5 százalékos lakás-áfa megszüntetése, illetve a jövő januártól érvényes, szigorú épületenergetikai követelmények is; másrészt megérkezett a koronavírus-járvány is, amely tovább borzolta a kedélyeket. Így nem véletlen, hogy mindez meglátszik a lakásépítési kedven: az év első két hónapjában 1510 lakóingatlanra adtak ki építési engedélyt, ami 29 százalékos hanyatlásnak felel meg éves szinten.

Az egylakásos, azaz családi házak építésére kiadott engedélyek száma 25 százalékkal, a több lakást magában foglaló lakóépületekre kiadott engedélyek száma pedig 38 százalékkal csökkent.

Na persze egyelőre nem lehet konkrét lakáspiaci prognózist adni erre az évre. Rendkívül bizonytalan ugyanis a helyzet: a forgalom egyértelműen visszaeshet, a koronavírus-járvány árakra gyakorolt negatív hatásai viszont még nem számszerűsíthetőek. Az viszont biztos, hogy az újépítésű lakások piacán nem történt jelentős árváltozás az idei első negyedévben. Sőt, a Pénzcentrum fővárosra kiterjedő elemzése szerint továbbra is őrületes árakon várnak elsőtulajdonosukra a most épülő lakóingatlanok. És ez nem véletlen.

Azoknál a befejezés előtt álló projekteknél, amelyeknél még az 5 százalékos, kedvezményes áfával értékesíthetik a lakásokat 2023 végéig, már tavaly év végén megugrottak az árak, tartalékot biztosítva az új, immár 27 százalékos áfájú beruházásokhoz. Ezeknél a fejlesztéseknél a lakások nagy része már gazdára talált, így a beruházókon nincs komoly értékesítési nyomás, ki tudják várni a megfelelő pillanatot az eladásra. A 27 százalékos áfával induló projektek beruházói pedig eleve magasabb értékesítési árral kalkuláltak, így egyik területen sem nyílik igazán tér alkura, vagy engedményre.

Nemrég publikálták a Budapesti Lakáspiaci Riport legfrissebb, 2020 első negyedévére vonatkozó adatsorát, amely alapján továbbra is egyértelmű: a fővárosban mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki új otthont venne magának. Ennél persze jóval összetettebb a kép, hiszen az Eltinga és az Ecorys szakemberei már 468 budapesti lakóingatlan-fejlesztést számláltak össze; az adatsor újépítésű lakásainak száma pedig meghaladja a 23,7 ezret. A friss riport nyers adatsorát górcső alá véve a Pénzcentrum pedig azt is megállapította, hogy Budapesten jelenleg egy átlagos új építésű eladó lakás

alapterülete 71,4 négyzetméter (erkélyekkel és teraszokkal korrigált alapterület);

négyzetméterára pedig 951 057 forint.

Természetesen érdemes a várost jóval közelebbről is megvizsgálni, hiszen a lakáspiaci mutatók egészen drasztikus kilengést is képesek produkálni. Az például már Buda és Pest viszonylatában is látszik, hogy a Duna árban is komoly vízválasztó. A négyzetméterenként többmint 166 ezer forintos árdifferencia, egy 70 négyzetméteres lakás esetében azt jelenti, hogy átlagosan bő 11,6 millió forinttal többet csengethet ki valaki, ha a folyó nyugati oldalán keres új otthont magának.

Ennek ellenére a kerületi bontás azt mutatja, hogy mégsem egy budai kerület viszi a prímet: az V. kerület ugyanis több mint 198,5 ezer forintot ver rá négyzetméterenként az ezüstérmes XII. kerületre. A drágább lokációk közé tartozik még Budán az I., és a II. kerület, Pesten pedig a VI. és VII. kerületek, amelyekben átlagosan 1,3-1,6 millió forint közötti fajlagos árakkal találkozhatnak az érdeklődők.

A XI., III., VIII., IX., és XIII. kerületek még meglehetősen drágák, de már bőven lemaradnak a millió feletti listavezetőktől; ezekben a kerületekben 900 ezer és egymillió forint közötti négyzetméterárakkal kalkulálhatnak a vásárlók. Budapest többi kerületében, hozzávetőlegesen 600-800 ezres egységár között vásárolhatunk, az olcsóbb árcédula többnyire a városközponttól meszebb található lokációk esetében jellemző. A legolcsóbb kerület továbbra is a XXIII., ahol egy 70 négyzetméteres, új építésű lakáshoz átlagosan már 41,5 millió forintért hozzá lehet jutni.

Érdemes még megnézni a Pénzcentrum méretkategóriák szerinti elemzését is: a lakások méretének növekedésével ugyanis nem egyenes arányú a fajlagos árak csökkenése. Jelen állás szerint, míg a legkisebb garzonlakásoktól, az egy-másfél szobás, maximum 60 négyzetméteres lakásokon át, egészen a 61-80 négyzetméteres otthonokig folyamatosan csökken a négyzetméterár, addig 80 négyzetmétertől fordul a kocka. Jól látható tehát, hogy a legmélyebbre annak kell a zsebébe nyúlnia, aki garzont vagy méretes luxuslakást vásárolna magának.

És persze ezúttal sem marqadhatott el, hogy turkáljunk picit a luxuskategóriában is. Őszintén, ismét leesett az állunk. Nem is az volt a meglepő, hogy a legdrágább projekt irányára majdnem 463 millió forint, hanem az, hogy a luxusfejlesztések darabszáma szerint egyértelmű, hogy továbbra is komoly igény mutatkozik a többszáz milliós lakásokra a fővárosban. Az összesítés szerint az 50 millió forint alatt kínált lakások száma 2049 darabot számlál; az 50-100 millió forint közötti kategóriában 2839 eladó lakás található jelenleg; 100-200 millió forint között 555 lakóingatlanból válogathatnak az érdeklődők; a 200-400 milliós árszegmensben 87 luxuslakáson van még árcédula; de a 400 millió forintnál drágább projekteknél is akad még 3 vevőre váró "otthon".

