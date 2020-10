Így tudsz majd sáfárkodni az ingyen milliókkal: ezekre a felújításokra lenne elég a pénz

2, 4, 6 millió forintot is simán el lehet költeni egy-egy kívánt házfelújításra. Novák Katalin minapi bejelentése nyomán ehhez ráadásul potenciálisan rengeteg család kaphat majd 1, 2, 3 millió forintos támogatást. Na, de pontosan milyen beruházás futja ki ebből a pénzből jelenleg, és ami még fontosabb, az amúgy is szakemberhiányos építőipart mennyire fogja sújtani, ha most hirtelen jóval több megrendeléssel kell majd dolgozniuk? A Pénzcentrum ennek járt utána az újHÁZ Centrum szakértőinek segítségével.

Novák Katalin október 14-én, szerdán bejelentette, a kormány 2021. január 1-től lakásfelújítási programot indít. Az új támogatás körül még sok a kérdőjel, de amit eddig tudni lehet, hogy a kormány finanszírozási oldalról egy felül nyitott büdzsében gondolkodik, továbbá az eddig elmondottakból arra is lehet következtetni, hogy az eddigi családtámogatási kedvezményekkel szemben, a mostani nem lesz új gyermek születéséhez kötött. A megfogalmazás szerint

ha a gyermekes családok felújításba kezdenek, átvállaljuk (kormány) költségeik felét, maximum 3 millió forintot.

Ha ez igaz, mármint hogy ha egyéb megkötésekkel is, de minden olyan magyar család alapvetően igényelheti a támogatást, amelyik legalább egy gyermeket nevel, az nem kevesebb, mint

1,7 millió családot jelentene.

Na de mire lehetne költeni a támogatást, egyáltalán mennyibe kerül ma egy nagyobb szabású lakásfelújítás, illetve lehet-e már előrevetíteni, hogy a munkaerőhiánnyal amúgy is igen terhelt építőipar mihez fog kezdeni, ha egyszer csak a nyakába szakad rengeteg új felújítási munka az új program okán? Ezeket a kérdéseket tettük fel az újHÁZ Centrum szakértőinek.

Felújítások a mérlegen

Ha tehát a bejelentés szerinte a családok a felújításuk felét visszaigényelhetik maximum három millió forintig, akkor egy 6 millió forintos beruházással már ki lehet maxolni a támogatást.

Mire elég 6 millió?

Egy átlagos méretű családi ház esetén 6 M Ft-ból ki lehet cserélni egy komplett tetőszerkezetet, ide értve a faanyagot és tetőfedő anyagot, de nyilván ez nagyban függ a tető felület méretétől és az ott felhasznált anyagok minőségétől. Az összeg fedezheti az építőanyag és munkadíj költségeket

- válaszolta a Pénzcentrum megkeresésére az újHÁZ Centrum. A szakértőket ezután arról is megkérdeztük, hogy ha valakinek a büdzséjéből még a támogatással együtt sem futni ilyen vagy nagyobb beruházásra, akkor a 2 milliós támogatást igénybe véve, 4 millió forintból mire menne.

Mire elég 4 millió?

4 millió forintból egy átlagos családi háznál amennyiben nincs szükség a szerkezeti változtatásokra például tetőcserére, egy beépítetlen padlásteret lakhatóvá lehet tenni

- tudtuk meg a szakértőktől. Mivel három és két milliós támogatás képzeletbeli igénybevételét már megvizsgáltuk, már csak az maradt, mire lenne elég egy 2 millió forintos beruházás, amihez az állam visszamenőleg hozzácsapna 1 millió.

Mire elég 2 millió?

2 millió forint elegendő lehet ahhoz, hogy egy fürdőszoba felújítás anyag és munkadíj költségét fedezzék, de egy átlagos családi ház esetében az épület külső homlokzati hőszigetelést is el lehet végezni.

Ki fogja megcsinálni?

A pénznek tehát bőven megvan a helye, a kérdés már csak az, hogy ha hirtelen megannyi ember rászakad majd a felújításokra, mennyi időbe fog egyáltalán telni a szakembernek bírni a munkát.

A szakember hiány jelenleg is szűk keresztmetszet az építőiparban, és vélhetően ezek az építőipar egészére nézve pozitív kormányzati intézkedések, további szakember hiányt fognak generálni

- mondták el lapunk kérdésére az újHÁZ Centrum szakértői, akik úgy látják, a szakember hiányt mérsékelni úgy lehet, hogy a felhasznált anyagok jellegében és a kivitelezés során olyan technológiákat alkalmaznak, amelyek a munka hatékonyságát javítják, és a ráfordított időt csökkentik.

Ha tehát az átlagosnál több lesz a megrendelés, ám a szakemberek száma egyáltalán nem fog növekedni, akkor mindenképp készülni kell arra, hogy a kívánt munkálatok semmiképp sem lesznek meg pikk-pakk holnapra, de még csak az elkövetkező hónapokra sem. De mégis, hogy matekozzunk?

Mivel még a támogatási csomagnak a részletei nem kerültek nyilvánosságra, és nem tudni, hogy milyen feltételekkel és pontosan mire lehet igényelni, illetve az sem teljesen egyértelmű hogy milyen adminisztrációt fog igényelni, nehéz megjósolni hogy pontosan mire lehet számítani. Amennyiben nem lesznek túl szigorúak a támogatáshoz jutási feltételek, abban az esetben arra lehet számítani, hogy akár több hónapos vállalási határidőkkel fognak tudni az építőipari szakemberek munkát vállalni. Azt javasoljuk, hogy aki jövőre felújítást tervez, már most kösse le a kivitelezői kapacitásokat

- tanácsolták a szakértők, akik azt is megjegyezték, hogy véleményük szerint az építőanyag hiány kevésbé fogja jellemezni a jövő évet, a termékek többségénél az anyagellátás biztonsága folyamatos lesz.

