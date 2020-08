Évek óta hiába keresnek tanárt ebbe az iskolába: így nehéz lesz elkezdeni a tanévet

Sok intézményben keresnek tanerőt, a Somogy megyei Sávoly iskolája például magyar tanárt keres már évek óta.

A faluban nem akartak nyilatkozni arról, hogy mit terveznek, de ha nem sikerül szaktanárt találniuk, akkor valószínű, hogy helyettesítéssel tudják csak megtartani a magyarórákat - számolt be az ATV Híradója.

Másfél hónapja számolt be csatorna arról, hogy a Somogy megyei Látrány iskolájába matematika tanárt keresnek és a falu egy lakást is ajánlott annak, aki náluk vállal munkát. Miután ezt Híradónk bemutatta, négyen is jelentkeztek az állásra. Az akció sikeres volt, szeptembertől lesz matekszakos tanár a falu iskolájában.

