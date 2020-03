Egy millió szájmaszkra lenne szükség a fővárosban: Budapest megteszi, amit tud

Karácsony Gergely főpolgármester elmondta mai sajtótájékoztatójaán: nem csak Budapesten, az ország számos pontján összehívták a védelmi bizottságokat, azonban egyelőre nagy az információhiány. Legalább 5 millió sebészeti szájmaszkra és 1 millió ffp2-es maszkra lenne szükség a főpolgármester szerint, remélik, hogy ezek a védőfelszerelések hamarosan rendelkezésre fognak állni, ezért mindent megtesz a főváros, a kerületek.

A parkolásról is folyamatosan zajlanak az egyeztetések - Budapesten már az Aréna és a MOM is megnyitotta parkolóit a lakosság számára. Budapesten közel 1,5 ezer polgárőr végzi a munkáját, több százan segítik az idősellátásban a kerületeket. A MOL Limo felajánlása is nagy segítséget jelent az idősek segítésében.

A kis- és középvállalkozásokak, amelyek a fővárostól bérlik a helységeiket, azzal segítik, hogy márciustól július hónapokig nem számláznak ki bérleti díjat. Azoknak pedig, akik nem bocsátanak el munkavállalókat, későbbiekben sem kell fizetniük.

Egy új honlap is létrejött az informálás, és az önkéntes felajánlások koordinálása érdekében. Eddig is már nagyon sok felajánlás érkezett, ezért is volt szükség egy új felületre, mert igyekeznek 24 órán belül reagálni a megkeresésekre, felvenni a kapcsolatot, eljuttatni a felajánlásokat az érintettekhez.