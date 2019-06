Brutális drágulás: ennyivel fog növekedni 2019-ben az építőanyagok ára

Magyarországon 35-40 ezer ember hiányzik az építőiparból, pedig az itteni átlagkeresetek messze magasabbak, mint az országos átlag. Ráadásul ha a drasztikus munkaerőhiány nem lenne elég, az építőanyagok is hosszú évek óta folyamatosan és sokkolóan drágulnak, és ez 2019-ben sem lesz másképp. Mindez pedig odáig vezetett, hogy, "aki most van új ház tervezési fázisban, az a kapacitás hiány miatt biztosan nem fogja tudni el is kezdeni a munkálatokat, de mire ebből megvalósulás lesz, akár 40 százalékos kivitelezői áremelkedéssel is számolnia kell" - mondta el az újHÁZ Centrum június negyediki sajtótájékoztatóján Dr. Rázsóné Szórády Csilla, a cég vezetője.

Korábban már beszámoltunk arról, hogy a hazai építőanyag gyártók a piaccal kapcsolatban optimisták, 2019. végéig kitarthat a növekedés, de 2020-ban sok fog függni egyes megszűnő piaci ösztönzők (mint például: lakástakarékpénztári megtakarítások kamattámogatása) helyett új ösztönzők bevezetésétől. Emellett írtunk arról is, hogy a lakóépület és kkv-projektek jellemzően több (gyakran 5-6) hónapos csúszásban vannak, de arról is, hogy Magyarországon az ablakokat van, ahol már kettős állampolgárokkal gyártatják. Nagy tehát a zsongás - és a drágulás is - az építőanyag gyártó piacon, amit az újHÁZ centrum június 4-i sajtótájékoztatóján bemutatott trendriport is alátámasztott.

Először is fontos leszögezni, hogy kompenzálni nem fogják tudni semmilyen támogatással az építőanyagok drágulását, ezt inkább csak mérsékelni lehet, de legalább utóbbira vannak már megoldások

- mondta el a cégvezető, aki beszámolt arról is, hogy 2010-2017 között az építési költségek 27,5 százalékkal nőttek a KSH adatai szerint. Ennek a szakértő szerint két fő oka van:

drasztikus munkaerőhiány (nagyon erős munkaerő bér növekedés tapasztalható)

15 százalékkal növekvő építőanyag árak.

Korábban soha nem tapasztalt versenyeztetés folyik a munkaerőért, nem láttam még olyat, hogy egy szeptemberi elsején induló munkát augusztus 29-én lemondanak, mert máshol jobb ajánlatot kapnak, magasabb fizetéssel, és ezt még úgyis elvállalják, hogy a régit terhelő kötbért is bevállalják

- mondta el Dr. Rázsóné Szórády Csilla. Aki ismertette azt is, hogy Magyarországon jelenleg 35-40 ezer szakmunkás hiányzik az ágazatból, sőt 25 ezernek dolgoznak külföldön.

És ha mindez nem lenne elég, az utánpótlás is igen csekélyszámú. És akik még ki is tanulják a szakmát, 10-ből 8-an, amint kilépnek az iskolapadból pályaelhagyók lesznek. Pedig mindenki biztos lehet abban, hogy az építőiparban az átlag bérezés, jóval magasabb, mint a KSH által közölt országos átlagbér

- ismertette a cégvezető, aki hozzátette azt is, hogy a szakmunka nívója rendkívül alacsony, úgyhogy fiatalokkal nagyon nehéz lenne pótolni a szükséges munkaerőt. Éppen ezért ő sokkal inkább azt látja megoldásnak, hogy olyan új technológiákkal olyan helyzetet kell majd kialakítani az építőiparban, aminek következtében sokkal kisebb munkaerőre lesz szükség.

Igény van, de minek?

2018-ban 36 719 építési engedélyt adtak ki, miközben 17 681 új ház épült. Nekem ez a különbség mutatja a legjobban, hogy igény és pénz is lenne új házakra, de egyszerűen se építőanyag, se munkaerő. Ekkora gap hosszú-hosszú évek óta nem volt az engedélyek és a megvalósulások száma között

- hívta fel a figyelmet Dr. Rázsóné Szórády Csilla, aki bemutatott néhány - prognosztizált - 2019-ben várható rekord építőanyag drágulást is:

térkő: 25-30 százalék

falazóelemek: 5-10 százalék

hidegburkolat: 5-10 százalék

laminált: burkolat: 5 százalék

XPS: 5-10 százalék

szálas hőszigetelések: 15-20 százalék

üveggyapot: 5-10 százalék

tetőkiegészítő: 5-10 százalék

tetőcserepek: 25-30 százalék

Sötét jövő

A cégvezető szerint az biztosra vehető, hogy az építőanyagok drágulása nem fog megállni, sőt a munkaerőhiány miatt a kivitelezési költségek drasztikus növekedésével is számolni kell.

Aki most van tervezési fázisban, az a kapacitás hiány miatt biztosan nem fogja tudni el is kezdeni a munkálatokat, de mire ebből megvalósulás lesz, akár 40 százalékos kivitelezői áremelkedéssel is számolni kell

- prognosztizálta Dr. Rázsóné Szórády Csilla.

Mi lehet a megoldás?

Először is fontos megemlíteni az állami ösztönzőket, lakossági szegmensben ilyenek: csok, alapkamatcsökkenés, alacsonyabb kamatozású hitelek vagy például a kedvezményes áfa. De emellett persze gyártói törekvések is vannak. Ilyen például a kapacitásbővítés vagy a kutatás-fejlesztő tevékenységek. Tervben van a munkaerőhiány kompenzálása nagyfokú automatizálással, raktár-kapacitás bővítéssel, illetve a készletek optimalizálásával. Törekvések tehát vannak, a kérdés az, hogy mi fog mindebből a lakosság számára is belátható időn megvalósulni.