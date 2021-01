Az erdélyi padlizsánkrém készítése: egyszerű padlizsánkrém recept, padlizsánkrém télire

A padlizsánkrém készítése: erdélyi padlizsánkrém recept télire. Mutatjuk, miért keserű a padlizsánkrém, ha elrontottad és bolti padlizsánkrém hol kapható.

A padlizsánkrém készítése hihetetlenül egyszerű és nagyon finom, kenhető harapnivalót eredményez, amit akár reggelire, akár vacsorára fogyaszthatunk, sőt, vendégeink is örülnek, ha egy otthoni partin felkínáljuk. Cikkünkben eláruljuk, hogyan készül az erdélyi padlizsánkrém, hogyan tegyük el télire, hogy időt álló legyén és melyek azok a gyakori hibák, amikkel elrontható a padlizsánkrém recept, például: miért lett keserű a padlizsánkrém, ha látszólag mindent megfelelően csináltunk?

Az erdélyi padlizsánkrém hozzávalói

3 db kisebb/közepes padlizsán

4 gerezd fokhagyma

4 ek olívaolaj

só, bors ízlés szerint

Az erdélyi padlizsánkrém recept elkészítése

1. A padlizsánokat megfelezzük, sózzuk és megkenjük olajjal, majd sütőben megsütjük (180°-on kb. 45 perc alatt) - feketedésig!

A padlizsánokat megfelezzük, sózzuk és megkenjük olajjal, majd sütőben megsütjük (180°-on kb. 45 perc alatt) - feketedésig! 2. Amíg sül a padlizsán, törjük össze a fokhagymagerezdeket és a maradék olajban dinszteljük meg egy kicsit.

Amíg sül a padlizsán, törjük össze a fokhagymagerezdeket és a maradék olajban dinszteljük meg egy kicsit. 3. A megsült padlizsánok belsejét kanalazzuk ki egy tálba, villával törjük darabosra (ízlés szerint botmixerrel teljesen pürésíthetjük), majd adjuk hozzá a fokhagymás olajat, illetve sózzuk, borsozzuk ízlés szerint.

A megsült padlizsánok belsejét kanalazzuk ki egy tálba, villával törjük darabosra (ízlés szerint botmixerrel teljesen pürésíthetjük), majd adjuk hozzá a fokhagymás olajat, illetve sózzuk, borsozzuk ízlés szerint. 4. Tálalás előtt legalább egy órára, de inkább egy éjszakára tegyük a hűtőbe, hogy az ízek összeérjenek.

Padlizsánkrém télire: mitől lesz tartós a padlizsánkrém?

A padlizsánkrém télire is eltehető, ha a nyári, zamatos padlizsánokból szeretnénk később is lakomázni. Ezesetben sterilizáljuk az üvegeket (például forró vízzel), kanalazzuk beléjük a padlizsánkrémet, végül zárjuk le őket 1-2 kanál olívaolajjal és egy csipet sóval (ha biztosra akarunk menni, 1 késhegynyi nátrium benzoátot is elkeverhetünk az egész padlizsánkrémben). A befőttes üvegek tetejét zárjuk le celofánnal és az üveg tetejével. A padlizsánkrém tárolása történjen hűvös, sötét helyen.

Miért lett keserű a padlizsánkrém?

Habár a padlizsánkrém recept pofonegyszerűnek tűnik, mint minden más ételt, ezt is el lehet rontani. A padlizsánkrém készítése során figyeljünk oda arra, hogy a padlizsán ne legyen túl nagy vagy túl öreg, ugyanis mindkét tényező elronthatja a padlizsánkrém ízét. A padlizsán sütése során ügyeljünk, hogy a héja feketedéséig maradjon a sütőben - érdemes tűvel vagy villával egy kicsit meg is szurkálni.

A padlizsánkrém tálalása: mi mellé illik a padlizsánkrém?

A padlizsánkrém tökéletes kiegészítője pár szelet frissen sült, ropogós pirítós és néhány színes zöldség, például pritamin paprika és paradicsom. Ha a fokhagymás ízek imádói vagyunk, a pirítóst, mielőtt a padlizsánkrém réteget rákenjük, még bedörzsölhetjük egy kis extra fokhagymával is.

Nincs kedved elkészíteni? Padlizsánkrém hol kapható?

A padlizsánkrém egy közkedvelt, népszerű csemege, éppen ezért minden nagyobb élelmiszerlánc forgalmazza, akár különböző ízesítésekben. A padlizsánkrém beszerzése könnyű, ám számoljunk azzal a lehetőséggel, hogy a bolti padlizsánkrém nem biztos, hogy olyan finom lesz, mint a házi készítésű padlizsánkrém.

Címlapkép: Getty Images