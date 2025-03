Sorra mondják le az ilyen előfizetéseiket a magyarok: mégis, mi lelte őket?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A friss adatok szerint a magyarok lassan teljesen leszoknak az SMS-küldésről, de még a hívásokról is. A legfőbb kommunikációs csatornává az internet válik, ahol nagy léptékben nő az adatforgalom is. Ma már ha telefonálunk, akkor azt sokkal hosszabban tesszük, átlagosan 6 percig csevegünk, míg 20 éve csak 2 percig tartottak a hívások átlagban. A tv-előfizetésétől is egyre több magyar szabadul meg. A lemondott előfizetések hátterében nemcsak a megváltozott kommunikációs szokások állhatnak, hanem a drágulás is.

Magyarországon 2024-ben 1000 lakosra 1545 mobil-előfizetés jutott, ebben jelentős bővülés történt egy év alatt, az internet-előfizetések száma is emelkedett. Az informatikai szakembereket alkalmazó vállalkozások aránya viszont meglepő módon a több éve tartó emelkedő tendencia után lecsökkent 29,3%-ra. A KSH friss távközlési adatai szerint hazai mobil-előfizetések száma 14 millió 736 ezerre bővült tavaly 4,1 százalékkal, ugyanakkor a távbeszélő fővonalak száma 6,6 százalékkal 2,516 millióra csökkent. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A vezetékes hálózatból kiinduló hívások száma mindössze 317 millió volt - míg 2020-ban még 603 millió, 2015-ben 1 milliárd 61 millió. A csúcs 1999-ben volt, 4 milliárd 250 indított hívással. Az utóbbi két évben emellett a mobilhálózatból kiinduló hívások száma is csökkent: 2024-ben a 2017-es szintre zuhant. Ugyanakkor a hívások egyre hosszabbak - 2021-ben és 2022-ben ugyan jóval több percet beszéltek le az előfizetők, az egy hívásra jutó percek száma 2024-ben volt a legmagasabb az utóbbi bő 20 évben. 2004-ben még 2, 2014-ben 4, 2024-ben 6,2 perc jutott egy hívásra. A havidíjas mobil-előfizetések aránya folyamatosan nőtt az évek során a mobil-előfizetéseken belül. 2024-ben már az előfizetések 80,4 százaléka volt havidíjas. 2020-ban ez az arány 72,7 százalék, 2015-ben 57,5 százalék volt. Érdekes, hogy a nemzetközi hívásokról is abszolút leszoktunk: tavaly összesen 90 millió ilyen hívás indult, 2018-ban még 296 millió. A SMS-ek ugyancsak kimentek a divatból, tavaly 1,1 milliárd rövid szöveges üzenetet küldtek a hálózaton keresztül, miközben két éve még 1,61 milliárd üzenetküldést számláltak. Bezzeg MMS-ből - ugyan az SMS-hez képest csekély számút, de - egyre többet küldünk. Az adatforgalom pedig robbanásszerűen nőtt, 2024-ben már elérte az 1651 petabyte-ot (ami 1,651 milliárd GB). Eközben mind a vezetékes, mind a vezeték nélküli internet-előfizetések száma nőtt 2024-re a megelőző évekhez képest. Az adatforgalom pedig nemcsak a mobil-hálózaton nőtt, hanem az interneten is: tavaly már 8818,3 petabyte (PB) volt a helyhez kötött letöltés, a feltöltés 1446,5 PB. Ugyan a növekedés üteme szempontjából voltak kiugróbb évek, azért ez a bővülés is jelentős. Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) A tv-előfizetések száma ugyanakkor összességében csökkent, ez a tendencia 2020 óta tart. Viszont ha megnézzük, mely szolgáltatásokra kevesebb, mely szolgáltatásokra több az előfizetés, az látszik: egyre fogynak a csak tv-szolgáltatásra előfizetők (az ilyen csomagok száma ugyancsak egyre kevesebb), csökkent a tv + vezetékes telefon előfizetések száma is. Eközben a tv + vezetések telefon + internet, valamint a tv + vezetés és mobiltelefon + internet-előfizetések nőnek, illetve stagnálnak. Nem is csoda, hogy sokan gondolják át előfizetéseiket, mire van szükségük, mi éri meg jobban: 2024-ben a hírközlési szolgáltatásokon belül a "telefon, internet" kiadás 11,9 százalékkal drágult a KSH vonatkozó adatai szerint. 2022-ről 2023-ra pedig 9,9 százalékos drágulás volt. A korábbi évekre alig volt jellemző 1 százaléknál magasabb infláció ezen a területen, és gyakran előfordult árcsökkenés. Ennek a több évtizedes érának 2023-ban vége szakadt. Több szolgáltató jelentette be az utóbbi időben, hogy egyoldalúan árat emel a megkötött szerződéstől függetlenül: a szolgáltatók tálalásában inflációs árkorrekciót hajtanak végre. Csakhogy az infláció úgy működik, hogy ha mindenki az elmúlt év inflációjával újra és újra minden évben "korrigál" és árat emel, az áremelkedés sose fog megállni.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK