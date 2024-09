Havonta 187 ezer forintos albérlet támogatás jár minden magyarnak: így kell igényelni, ezek az állami ingyen pénz feltételei

Egyre drágábbak az albérletek és, aki kedvezőbb opciókra vadászik nem sok lehetőség közül válogathat. Az önkormányzati lakások bérlését szigorú feltételekhez kötik, a munkahelyi, dolgozói lakhatási kedvezményeket is kevesen tudják igénybe venni. 2024. március óta lehetősége van a regisztrált álláskeresőknek lakhatási támogatás igénylésére. Mivel a program már csak néhány hónapig tart, a Pénzcentrum összegyűjtötte az albérlet támogatás legfontosabb feltételeit, hogy senki ne csússzon le, aki jogosult lenne.

Nyár végén írtunk róla, hogy továbbra is kihívás megfizethető árú albérletet találnia a lakáskeresőknek. A budapesti kiadó lakások átlagos havi díja 250 ezer forint, a téglalakások pedig már átlépték a negyedmilliós küszöböt is. Extrém drága albérletek vannak a piacon a vidéki megyei jogú városokban is: Debrecenben, Győrben és Székesfehérváron is meghaladták a 200 ezer forintot a bérleti díjak.

Kedvezőbb opciót jelenthetnek a panellakások, amelyek a fővárosban is olcsóbban érhetőek el körülbelül 180-200 ezer forintos áron, a lokációtól és a mérettől függően. De még a kínálat alsó szeletéből válogatva is elmondható, hogy mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki 2024-ben albérletet keres. Lehetőség van önkormányzati ingatlanok bérlésére is, ám a csekély számú bérlakások kiadását több feltételhez is kötik, ezért sokan alapból kihullanak már a pályázás előtt a rostán.

Megoldást lehet még és kevesen tudnak róla, hogy a munkáltatók is biztosíthatnak lakhatást a munkavállalók számára. Ha a munkaadó olyan legalább kétszobás lakást bérel, ahova egyszerre több munkavállaló költözik be a munkáltató adómentesen nyújthat lakhatási lehetőséget a dolgozóinak.

Érdemes figyelni az aktuális állami albérlet támogatásokat is, hiszen időszakosan különböző célcsoportokra fókuszáló programok vannak. 2024 tavaszán jelentette be a kormány, hogy új támogatással segíti az albérlethez jutást, az egyre súlyosbodó lakhatási problémák enyhítésének és a foglalkoztatási szerkezetalakítás elősegítésének céljával.

Az albérlet támogatást regisztrált álláskeresők vehetik igénybe, ha új munkahelyet találnak. A március 18-tól igényelhető albérlet támogatás összege havonta 186 760 forint lehet és fél éves időszakra igényelhető. Mivel az albérlet támogatás jelenlegi formájában már csak néhány hónapig, december 31-ig érhető el, ezért a Pénzcentrummal összegyűjtöttük a legfontosabb információkat a sikeres pályázáshoz.

Kinek jár albérlet támogatás?

Az albérlet támogatást az éppen munkába álló regisztrált álláskeresők igényelhetik, ha

a foglalkoztatási és bérleti jogviszony kezdetének napjáig benyújtják a kérelmet,

legalább egy hónapja álláskeresőként vannak nyilvántartva,

legalább hat hónap időtartamra szóló és legalább heti húsz óra munkaidejű foglalkoztatási jogviszonyt létesítenek,

a lakóhelyétől legalább 60 kilométerre lévő településen található a munkavégzés helye,

a foglalkoztatási jogviszonyból származó rendszeres, havi, munkaszerződés szerinti munkabére nem haladja meg a 700 ezer forintos összeget.

Fontos, hogy ha a bérleti szerződésben szereplő havi bérleti díj kevesebb, mint a havonta nyújtható albérlet támogatás, akkor maximum a szerződéses havi díj ősszegéig ítélhető meg az albérlet támogatás. Az albérlet támogatás kizárólag belföldön végzett munkára vonatkozóan, belföldi ingatlanra kérhető. Gyakran előfordul, hogy egy ingatlanba több bérlő költözik és közösen írják alá a szerződést. Ebben az esetben a bérleti díj ugyan egyenlő arányban oszlik el a bérlők között, de nincs relevanciája, hogy a lakók közül hányan igénylik az albérlet támogatást.

Hogyan igényelhető az albérlet támogatás?

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) honlapján az albérlet támogatási kérelmet „Kérelem lakhatási támogatás 2024” néven találhatják meg az érdeklődők. A dokumentumot az álláskereső jogviszony kezdetének napjáig, a munkavégzés helye szerinti járási hivatalhoz kell benyújtani. A foglalkoztatásra irányuló jogviszony, illetve a bérleti jogviszony kezdete sem lehet korábbi az albérlet támogatási kérelem leadásának időpontjánál. Mellékletként el kell küldeni a bérleti szerződést, valamint a munkaszerződést. Ha a beküldés napjáig még nincs kész munkaszerződés, azt az álláskereső 10 napon belül még pótolhatja a kérelemhez.

Az albérlet támogatás összegét kettő egyenlő részletben, előlegként folyósítják. Az első részlet (a támogatás 50 százaléka) kifizetésének a határideje, a hatósági szerződés aláírását követő 5 munkanap, vagyis 5 munkanapon belül kötelesek a szerződött kérelmező számlájára eljuttatni a teljes összeg felét.

Elszámolást is kell készíteni a nyertes pályázóknak a támogatási idő alatt kétszer. Először az előleg első felére vonatkozóan legkésőbb az albérlet támogatási időszak felének leteltét követő hónap 12. napjáig. A második részletről pedig az albérlet támogatás befejeződése utáni hónap 12. napjáig kell beszámolni.