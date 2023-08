Brutál áron mérik az Ország Tortáját: 500 forinttal többet is rádverhetnek egy szeletért 2023-ban

2023-ban a Spicces füge respektus nevű, aszús-fügés-mézes kreációja nyerte el a Magyarország tortája címet, melyet a szigetszentmiklósi Levendula és Kert cukrászda cukrásza, Lakatos Pál nevezett a versenyre. Ahogy minden évben, idén is nagy érdeklődés övezi a tortát, melyet augusztus 19-től kóstolhatnak meg a vendégek az árusító helyeken. A negyedik éve tartó válságos időszak azonban nagy kihívás elé állították a magyar cukrászdákat, így feltételezhetően kevesebb helyen, drágábban lehet majd megkóstolni Magyarország Tortáját, mint a korábbi években. A Pénzcentrum végigkérdezte a cukrászdákat, amelyek 2022-ben árusították az ország tortáját, hogy idén is elkészítik-e a süteményt, és várhatóan mennyibe fog kerülni. Arról is érdeklődtünk a cukrászoknál, számítanak-e forgalomcsökkenésre az infláció miatt.

Ahogy a korábbi években, a Pénzcentrum idén is megkereste a magyar cukrászdákat, milyen áron fogják majd árulni Magyarország tortáját. Az elmúlt évek válságai - az alapanyagár-emelkedés, a rezsidrágulás, a forint gyengülése, az általános infláció, vagy maga a pandémia - nagy kihívást jelentett az ágazatnak, ezért azt feltételeztük, több helyen lemondanak 2023-ban a torta árusításáról, ahol korábban még készítették a süteményt. A lapunknak küldött válaszokból kiderült, hogy valóban vannak cukrászdák, amelyek idén nem készítik el a tortát, illetve olyan helyek is, amelyek azóta bezárásra kényszerültek. A válaszok között azonban több volt a pozitív visszajelzés. Az is kiderült, hogy hatalmas különbség lehet az árakban egyes helyek között: van, ahol már 1200 forintért megkóstolhatjuk a Spicces füge respektus, illetve a „Kikelet” elnevezésű cukormentes torta egy szeletét, máshol viszont akár 1700 forintba is kerülhet a desszert.

Lapunk idei körkérdésére több mint 40 cukrászda jelzett vissza, elkészíti-e idén is Magyarország Tortáját, ahogy tavaly és ha igen, mennyibe fog kerülni egy szelet. Több cukrászda azzal kapcsolatban is nyilatkozott, számítanak-e a kereslet csökkenésére. A válaszok alapján elmondható, hogy a legtöbb cukrászda idén is vállalkozik az Országtorta árusítására, azonban kénytelen árat emelni. Ugyanakkor a legtöbben bíznak abban, hogy a törzsközönséget az áremelés se riasztja el attól, hogy idén is megkóstolja a Magyarország Tortáját.

A kapott válaszok alapján átlagosan 1400 forintba fog kerülni egy szelet az Országtortából az árusítóhelyeken, melyeknek a hivatalos, folyamatosan bővülő listáját augusztus 17-én, azaz ma teszi közé a Magyar Cukrász Ipartestület. Azonban nagy különbség adódhat egy-egy cukrászda között, ugyanis nem egy helyen 1200-1300 forintos árakkal lehet majd találkozni, míg más cukrászdákban 1600-1700 forintot is elkérhetnek egy-egy szeletért. Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület társelnöke korábban elmondta, hogy egy szelet sütemény ára 1300-1400 forint körül fog alakulni, míg az Ízek utcájában ennél is magasabb, 1400-1500 forint körüli árra lehet majd számítani.

Ezzel részben egybevágnak a cukrászdáktól kapott válaszok, viszont az is látszik, hogy sok helyen még az Ízek utcája árazásának fölé lőttek a szeletár meghatározásánál. Azt is hozzá kell tenni, hogy sok cukrászda még bizonytalan abban, mennyiért is adja a süteményt, hiszen a magas ár elriaszthatja a vendégeket, a túl alacsony ár esetén viszont meg sem éri elkészíteni a süteményt. A Spicces füge respektus főbb alapanyagai között vannak ugyanis egészen drágák is, mint például a tokaji aszú.

Sok cukrászda bízik benne, hogy a magas árak ellenére is lesz érdeklődés

Abban nem egyeznek a vélemények, csökkenhet-e a kereslet idén az infláció miatt. A legtöbb cukrászda egyértelműen csökkenő keresletre számít, mások úgy gondolják vagy remélik, nem fog csökkenni az elmúlt évekhez képest az érdeklődés. Növekedésre nem igazán számít egyetlen nyilatkozó hely sem, de több helyről azt a visszajelzést kaptuk, hogy az érdeklődés már most is magas. Előfordultak pozitív várakozások is:

Az országtorta versenyt hatalmas érdeklődés kíséri minden fórumon. Évről évre egyre többen és egyre nagyobb kíváncsisággal várják az ország tortáját. Úgy gondolom, hogy az ünnepi tortánál csak kisebb visszaeséssel lehet számolni

- mondta el lapunk kérdésére Syrjänen-Barkóczy Eleonóra, a SZAMOS Operatív igazgatója.

Vélhetően nagy lesz a kereslet az Ország tortákra körülbelül szeptember végéig. Az alapanyagárak növekedése miatti drágulás ellenére is van kereslet a minőségi sütemények iránt

- nyilatkozta lapunknak a Mischler Cukrászda.

Szerencsére az árak emelkedése nem jelentett eddig sem forgalom csökkenést, mert a Vendégeink elsősorban minőségérzékenyek és nem árérzékenyek! Az elmúlt két évben hétszer emeltünk árat, összeségében mintegy 50%-ot, de reálértékben eddig nem csökkent a forgalmunk!

- mondta el Szoljár Csaba Solier Cafe, Étterem, Cukrászda igazgatója.

Azok a vendégek, akik eddig is érdeklődtek a téma iránt, meg fogják vásárolni a magasabb áron is, lehet, hogy csak egyszer, hogy megkóstolhassák. Leginkább nem az ár határozza meg a fogyást ,hanem a termék minőségi értéke

- világított rá Karetka Katalin, a székesfehérvári Saveur Kávézó és Cukrászdától.

A vendégeink az elmúlt években napokkal előre rendeltek meg 10-15 ország tortát, mert tudják, hogy nyitástól zárásig folyamatosan sorban állnak érte. Igaz ez a cukormentes tortára is. Azt remélem, hogy ez idén sem lesz másként. Nálunk általában 1 hónapig kapható mindkét torta, ezalatt sokan meg tudják kóstolni majd. Az alapanyag és a rezsi díjaink emelkedés most valamiért alább hagyott, ami azt jelenti csak, hogy végre nem emelkednek hétről hétre, de egy kisebb áremelést még idén muszáj lesz beiktatnunk, különben jövő januárban nem fogunk tudni kinyitni. Hála az égnek a vendégeink kitartanak és ezzel mi is kitartunk

- fejtette ki kérdésünkre Gerő Eszter cukrászmester, a Sütizz Cukrászda tulajdonosa.

Véleményem szerint, aki eddig is érdeklődött utána, idén is meg fogja kóstolni [az Ország Tortáját]. Kevesebbet fognak hazavinni belőle és inkább többen kóstolnak egy szeletet majd, de nem fogják teljesen megvonni maguktól, mert ez is hozzátartozik már az augusztus 20-i ünnephez és programhoz. Nyilvánvaló lesz visszaesés, mint az egész élelmiszeriparban és az FMCG szektorban, de ezt bele kell számolni

- vélekedett a Stella Cukrászda tulajdonosa, Sitkei Balázs cukrászmester.

Ez a drágulás reményeink szerint már nem lesz befolyással a vendégforgalmunkra. A vevők megszokták már, hogy a Magyarország Tortája egy a szokottnál drágább termék, sokan kóstolják meg augusztus 20-án, vagy azt követően 2-3 hétig, de utána sajnos legtöbbször, a kereslet hiánya miatt lekerül a szortimentről. Ha sikerülne olyan árazású tortát készíteni, ami az elfogadott árszinteken lenne elérhető, akkor valószínűleg nem korlátozódna az érdeklődés ilyen rövid időszakra

- magyarázta Mohácsy István, a Caffe Trevi Cukrászda ügyvezetője.

Már nagy az érdeklődés a torta iránt, biztos, hogy legalább 1x meg fogják kóstolni a vásárlók. Amennyiben finom és megszeretik a vevők, úgy választékban is marad, mint pl a 2016-os év tortája, az Őrség Zöld Aranya

- írta kérdésünkre a törökbálinti Tücsi-süti cukrászda. Nem ez volt egyetlen említés, az Őrség Zöld Aranyát bátran lehet a legsikeresebb Országtortának nevezni. Nemcsak a cukrászdák, hanem a vendégek emlékezetében is élénken él ez a torta, sok helyen még ma is kapható. Több cukrászda reméli, hogy más évek tortái is képesek lesznek ilyen népszerűségre szert tenni, mert akkor fixen bekerülhetne a sütemény a kínálatba. A legtöbb cukrászda válasza azonban arról árulkodik, hogy az Országtorták iránti népszerűség egy hónap leforgása alatt szinte teljesen megszűnik, és idén sem számítanak ebben fordulatra.

Rengetegen borúlátók

Sok cukrászda már most is küzd az egyre csökkenő kereslettel, és sokan panaszkodtak rá, hogy az idei Országtorta alapanyagai kifejezetten drágák.

Sajnos észrevehető más cukrásztermékeken is a visszaesés és az Ország tortájából is várhatóan kevesebb fog fogyni.Ez a visszaesés az alapanyag, és az energia emelkedése okozza

- írta kérdésünkre a pápai Ricsi cukrászda.

Minimális kereslettel számolunk. Cukrászdánkhoz nagyon közel van a Várkert ahol mint ezidáig rendszeresen árulták a sütiket. Nagyon drágának tartom az idei Országtorta alapanyag árait. Már az idei 500.- Ft-os fagyi gombócár is forgalom csökkentő hatású. 1500.- Ft-os áron majdhogynem eladhatatlannak tartom!

- nyilatkozta lapunk kérdésére a fővárosi Béla bácsi cukrászdája.

Minden évben van pár kérdés és elképedés az országtorta árakkal kapcsolatban, mert Nálunk ezek a legdrágább sütemények

- írta kérdésünkre Lovas Dénes, a Lovas Cukrászda ügyvezetője.

Sajnos ma már minden drága. Az első hónapban mindig nagy az érdeklődés, utána eldöntik a vendégek hogy szeretik e az új tortákat

- véli Nándori László, a Nándori Cukrászda tulajdonosa.

Valószínűsítjük hogy az érdeklődésben nem lesz hiány, legfeljebb a vásárolt mennyiség lesz kevesebb. Megkóstolják az ország tortát. De inkább ne legyen igazam – mindenki kedvére egyen mindkét Országtortából

- mondta lapunknak Farkas Edina, a budapesti Veranda Cukiműhely vezetője.

Új év, új torta

2023-ban Magyarország Tortája Lakatos Pál szigetszentmiklósi cukrászmester kreációja, a Spicces füge respektus fantázianevű torta egy mandulalisztes vajas joconde felvertből, lágy sóskaramellás mousse krémből és diós-karamellás ropogósból épül fel, mely kakaóbab töretet is tartalmaz. A tokaji aszús, meggyes fügezselé és az akácmézes tejcsokoládé tükörzselé teszik igazán különlegessé ezt az ízvilágot, melyet az akácmézes fehércsokis ganache és a diós sablé korong koronáz meg. A torta nevében a „spicces” jelző a fügezselé bortartalmára utal, míg a „respektus” az alkotó tisztelgése tanítói és mentorai előtt.

A tortát gyermekek is nyugodtan fogyaszthatják, mivel a készítés technológiája során az alkohol nem marad a süteményben.

A Magyarország Cukormentes Tortája versenyt az Egy Csepp Figyelem Alapítvány minden évben a Magyar Cukrász Ipartestülettel együtt hirdeti meg, párhuzamosan a Magyarország Tortája versennyel. Az idei győztes Lawal-Papp Zsófia a makói Papp Cukrászda cukrásza lett „Kikelet” elnevezésű édességével. A győztes cukrász frissítő harmóniára törekedett a kreáció megalkotásakor. A tortát egy csepp fekete tea köré álmodta meg, áfonyával és egy leheletnyi levendulával alakította ki a tökéletes összhangot, melyet a vaníliás fehércsokoládé mousse és a gabonaliszt nélkül készült mandulás, citromos piskóta tesz teljessé. A „Kikelet” íz és színvilága a tavaszi jókedvet, a természet újjáéledését idézi fel, mely a díszítésnél is megjelenik.

Egy szelet torta energiatartalma 236,8 kcal, míg szénhidrát értéke 11,8 g, vagyis a cukorbetegek számára is jó választás lehet, de mindenkinek ajánlják, aki kerüli a cukor és a fehér liszt fogyasztását.

A tortákat augusztus 19-től lehet megkóstolni a Magyar Ízek Utcájában a Várkert Bazárban, és országszerte több száz cukrászdában. Az árusító cukrászdák listáját augusztus 17-től megtalálható a www.cukraszat.net oldalon, a lista várhatóan augusztus 19-ig napról napra bővülni fog.

