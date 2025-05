Ilyen akciót is régen láttunk: ezzel feldobta a magas labdát a SkyShowtime

A SkyShowtime Standard és Prémium csomagjára előfizetők új és exkluzív sorozatokat, sikerfilmeket és helyi gyártású produkciókat streamelhetnek 40%-os kedvezménnyel, 12 hónapon keresztül

A kínálatában megtalálható a Dexter: Resurrection (Dexter: Feltámadás), a Happy Face (A mosolygós gyilkos), a Law & Order 24. évada, a MobLand (Gengsztervilág), a Mr Bigstuff második évada, a Star Trek: Strange New Worlds (Star Trek: Furcsa új világok) harmadik évada, olyan közelmúltbeli hollywoodi filmek, mint az Anora, a Gladiátor II, a Sonic the Hedgehog 3, a Wicked, valamint a Langer című saját gyártású SkyShowtime-sorozatok, amelyek hamarosan érkeznek a platformra

Az előfizetők 40%-os kedvezménnyel, kedvező áron élvezhetik az akciót, a drámát és az izgalmakat. A korlátozott idejű, május 14-től érvényes ajánlattal a nézők a SkyShowtime Standard és Prémium csomagjának minden előnyét 40%-os exkluzív kedvezménnyel élvezhetik 12 hónapon keresztül.

A korlátozott ideig elérhető kedvezményes promóciót azok a nézők vehetik igénybe, akik közvetlenül a SkyShowtime honlapján és alkalmazásokat kínáló online boltokban (Apple és Google Play) havi Standard vagy Prémium csomagra fizetnek elő.

A 40%-os kedvezményes ajánlattal az előfizetés összege a SkyShowtime Standard csomagjának esetében havi 1 650 Ft, míg a Prémium csomag esetében havi 2 390 Ft.

Bővítik a kínálatot, amelyben szerepelnek olyan hollywoodi filmek, mint a The Fall Guy és a The Wild Robot, valamint az End of Summer, a Śleboda (Halálos kötelék), a Schmeichel és a The Day of the Jackal (A sakál napja) című saját gyártású SkyShowtime-sorozatok. A SkyShowtime a világszerte hatalmas népszerűségnek örvendő Yellowstone öt évadával – illetve az eredettörténetét elmesélő, 1883 és 1923 című sorozatokkal – büszkélkedhet, a Landman (Az olajügynök), a Lioness, a Mayor of Kingstown, a The Agency (Az ügynökség) és a Tulsa King című megasikerek mellett.

A SkyShowtime Standard és Prémium csomagjai az előfizetők számára közvetlenül elérhetők a SkyShowtime alkalmazáson keresztül Apple iOS, tvOS és Android-eszközökön, Android TV-n, LG csatlakoztatott TV-ken, Samsung Smart TV-ken, valamint a www.skyshowtime.com/hu honlapon keresztül.