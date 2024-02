Zöld utat kaptak az erkélynapelemek? Itt a kiskapu: egy pesti társasházban már fel is szerelték

Az Elmű Hálózati Kft. január végén kiadott egy jóváhagyást, amely lehetővé teszi, hogy egy budapesti társasház hetedik emeletének erkélyére pár napelemtáblát felszerelhessen a lakó, vagyis oldódni látszik a korábbi szigorú elzárkózás az ilyen berendezések engedélyezésétől - írja a G7. Ehhez hasonló kis teljesítményű rendszereket Európa-szerte már évek óta mindenhol lehet használni, kivéve Magyarországon, ahol a szabályok tiltják a telepítését.

A lap kiemeli, hogy ez a jóváhagyás valójában nem jelenti azt, hogy a klasszikus értelemben vett erkélynapelem hirtelen engedélyezett lett Magyarországon. Inkább azt jelzi, hogy már nem zárkóznának el ez elől teljesen. Az Elmű egészen pontosan formailag "csak" azt hagyta jóvá, hogy a lakó egy 800 watt teljesítményű invertert (átalakítót) építsen be a lakás elektromos hálózatába. Ez azért fontos, mert az áramcég mindig az inverterre adja meg az engedélyt, akkor is, amikor egy családi ház tetejét telerakják panelekkel.

Az Európa-szerte nagyon népszerű erkélynapelemeket a vásárló megveheti akár a barkácsboltban vagy az élelmiszerdiszkontban is, és miután hazaviszi, csak be kell dugnia a konnektorba. A magyar esetben azonban a rendszer nem egy boltból hazavihető dobozos termék (bár a forgalmazó egyébként hosszabb távon arra törekszik, hogy az legyen), és nem a konnektorba csatlakozik - írja a lap. "Az invertert ugyan egy villanyszerelővel kell beköttetni a villanyóra után, de tapasztalataink szerint a teljes telepítés még így is villámgyorsan, legfeljebb egy-két óra alatt megvan" – mondja Farkas Patrik, a kérdéses rendszert fejlesztő és forgalmazó Crescom Electric menedzsere.

Ez a rendszer alapbeállításban nem táplálja be az esetleg feleslegben keletkező áramot a közműhálózatba (úgynevezett visszwatt védelemmel van ellátva). Az erkélynapelem inkább tipikusan azzal csökkenti a villanyszámlát, hogy például napközben napsütéskor áramot juttat az olyan állandó fogyasztóknak, mint a hűtő, a bojler vagy az éppen töltési módban lévő robotporszívó,stb. A megtakarítást azzal lehet növelni, ha a háztartás tudatosan fogyaszt, hogy az elektromos berendezések minél jobban ki tudják használni ezt a lehetőséget.

Mennyi pénz takarítható meg erkély napelemmel? A Crescom Electra modulokból felépíthető rendszerének legkisebb egysége 500 wattos, jelenleg bruttó 570 ezer forintba kerül. Magyar éghajlaton az elvi éves összes termelése ideális tájolásnál legfeljebb 600 kilowattóra körül lehet (ami 36 forintos áramdíjjal számolva 21 600 forint). A másik véglet a legnagyobb, 4 kilowatt kapacitású rendszer, amely évi 4500 kilowattóra termeléssel és 72 forintos áramdíjjal számolva évente több mint 300 ezer forint megtakarítást is hozhat - írja a lap.